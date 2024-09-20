https://crimea.ria.ru/20240920/v-sevastopole-k-rabotam-po-ozeleneniyu-privlekali-nelegalov-1140501640.html

В Севастополе к работам по озеленению привлекали нелегалов

В Севастополе к работам по озеленению привлекали нелегалов - РИА Новости Крым, 20.09.2024

В Севастополе к работам по озеленению привлекали нелегалов

В Севастополе оперативники пресекли деятельность гражданина Беларуси и жителя Москвы, организовавших канал незаконной миграции иностранцев на территорию России, РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T17:43

2024-09-20T17:43

2024-09-20T17:43

новости

крым

новости крыма

мвд по республике крым

севастополь

мигранты

нелегальные мигранты

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе оперативники пресекли деятельность гражданина Беларуси и жителя Москвы, организовавших канал незаконной миграции иностранцев на территорию России, сообщает в пятницу пресс-служба полиции города.Для этого с 2023 по 2024 год соучастники приискали нелегалов из Центральной Азии, обязались их трудоустроить и обеспечить жильем на территории строительного городка. За организацию незаконной миграции злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Один из фигурантов - 32-летний гражданин Беларуси - скрылся от органов предварительного следствия и находится в розыске. Мигранты получили административные протоколы и по решению суда подвергнуты принудительному выдворению из страны с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.Ранее канал незаконной миграции пресекли в Крыму. Выходцы из Средней Азии, получив российское гражданство, нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой. Как сообщал глава СК РФ Александр Бастрыкин, количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школыВ России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантамВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, новости крыма, мвд по республике крым, севастополь, мигранты, нелегальные мигранты, трудовые мигранты