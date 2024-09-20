В Севастополе к работам по озеленению привлекали нелегалов
В Севастополе пресекли канал незаконной миграции
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе оперативники пресекли деятельность гражданина Беларуси и жителя Москвы, организовавших канал незаконной миграции иностранцев на территорию России, сообщает в пятницу пресс-служба полиции города.
"Установлено, что 34-летний руководитель проекта по озеленению одного из городских объектов и 32-летний прораб, опасаясь не успеть в срок выполнить намеченный план, вступили в преступный сговор и решили привлечь в проект дополнительную рабочую силу в виде незаконных мигрантов", - сказано в сообщении.
Для этого с 2023 по 2024 год соучастники приискали нелегалов из Центральной Азии, обязались их трудоустроить и обеспечить жильем на территории строительного городка. За организацию незаконной миграции злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Один из фигурантов - 32-летний гражданин Беларуси - скрылся от органов предварительного следствия и находится в розыске. Мигранты получили административные протоколы и по решению суда подвергнуты принудительному выдворению из страны с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.
Ранее канал незаконной миграции пресекли в Крыму. Выходцы из Средней Азии, получив российское гражданство, нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой. Как сообщал глава СК РФ Александр Бастрыкин, количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году.
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