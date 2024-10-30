https://crimea.ria.ru/20241030/iz-rossii-vydvorili-i-deportirovali-20-tysyach-migrantov--kolokoltsev-1141474791.html

Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев

Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев

В этом году в рамках операции "Нелегал-2024" из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T16:16

2024-10-30T16:16

2024-10-30T16:16

нелегальные мигранты

мигранты

владимир колокольцев

мвд по республике крым

новости

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136046470_0:192:2803:1768_1920x0_80_0_0_3bc4a074a20649ec923fc38c62fadb64.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В этом году в рамках операции "Нелегал-2024" из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.Министр обратил внимание на рост негативного восприятия мигрантов в российском обществе, который в ряде случаев обусловлен противоправным и антиобщественным поведением приезжих. Так, на фоне общего сокращения количества криминальных проявлений со стороны иностранцев (за 9 месяцев на 3%), в половине регионов произошел их прирост, констатировал он."Установлена причастность выходцев из-за рубежа к тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс, включая террористическую деятельность. Увеличилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях по вине иностранных водителей", - уточнил Колокольцев.Ранее Госдума приняла закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом, а также одобрила конфискацию денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантахПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нелегальные мигранты, мигранты, владимир колокольцев, мвд по республике крым, новости, россия, общество