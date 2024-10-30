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Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев
Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев
В этом году в рамках операции "Нелегал-2024" из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T16:16
2024-10-30T16:16
нелегальные мигранты
мигранты
владимир колокольцев
мвд по республике крым
новости
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В этом году в рамках операции "Нелегал-2024" из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.Министр обратил внимание на рост негативного восприятия мигрантов в российском обществе, который в ряде случаев обусловлен противоправным и антиобщественным поведением приезжих. Так, на фоне общего сокращения количества криминальных проявлений со стороны иностранцев (за 9 месяцев на 3%), в половине регионов произошел их прирост, констатировал он."Установлена причастность выходцев из-за рубежа к тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс, включая террористическую деятельность. Увеличилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях по вине иностранных водителей", - уточнил Колокольцев.Ранее Госдума приняла закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом, а также одобрила конфискацию денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантахПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение
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нелегальные мигранты, мигранты, владимир колокольцев, мвд по республике крым, новости, россия, общество
Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев

В этом году из России выдворили и депортировали 20 тысяч нелегальных мигрантов – МВД

16:16 30.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Челябинске
Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В этом году в рамках операции "Нелегал-2024" из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.
"Результативно проводились оперативно-профилактические мероприятия. Только в рамках операции "Нелегал-2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации", – цитирует Колокольцева пресс-служба МВД.
Министр обратил внимание на рост негативного восприятия мигрантов в российском обществе, который в ряде случаев обусловлен противоправным и антиобщественным поведением приезжих. Так, на фоне общего сокращения количества криминальных проявлений со стороны иностранцев (за 9 месяцев на 3%), в половине регионов произошел их прирост, констатировал он.
"Установлена причастность выходцев из-за рубежа к тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс, включая террористическую деятельность. Увеличилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях по вине иностранных водителей", - уточнил Колокольцев.
Ранее Госдума приняла закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом, а также одобрила конфискацию денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.
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Нелегальные мигрантыМигрантыВладимир КолокольцевМВД по Республике КрымНовостиРоссияОбщество
 
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