https://crimea.ria.ru/20241109/putin-uzhestochil-nakazanie-migrantam-i-organizatoram-nezakonnoy-migratsii-1141738026.html

Путин ужесточил наказание мигрантам и организаторам незаконной миграции

Путин ужесточил наказание мигрантам и организаторам незаконной миграции - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Путин ужесточил наказание мигрантам и организаторам незаконной миграции

Президент России Владимир Путин пописал ряд законов, ужесточающих наказание для мигрантов и организаторов незаконной миграции. Документы размещены на сайте... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T22:59

2024-11-09T22:59

2024-11-09T23:03

владимир путин (политик)

россия

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пописал ряд законов, ужесточающих наказание для мигрантов и организаторов незаконной миграции. Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.Теперь лишение свободы на срок до 15 лет предусмотрено за организацию незаконной миграции. Закон дополняет статью 322.1 "Организация незаконной миграции" новой частью 3, согласно которой организация незаконной миграции, совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений относится к числу особо тяжких преступлений. Она предусматривает от 8 до 15 лет заключения со штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и лишения права занимать определенные должности на срок до 10 лет.Еще один из федеральных законов признает отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом. Законом дополняется статья 63 Уголовного кодекса РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим обстоятельством при уголовном наказании признается совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.Еще один закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений, дополняет перечень преступлений, совершение которых влечет конфискацию имущества, статьей 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции), если преступление совершено из корыстных побуждений.Еще один закон касается внесудебной блокировки сайтов с незаконными услугами по миграции. В реестр запрещенной информации включена информация, содержащая предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку такой информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о мигрантах в РоссииИз России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – КолокольцевПринят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, закон и право, нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, новости