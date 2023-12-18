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Мир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликту

Мир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликту - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Мир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликту

Положить конец конфликту на Украине может подписание многостороннего международного соглашения, которое будет касаться не только Киева, а установит правила... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T12:51

2023-12-18T12:51

2023-12-18T12:59

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Вадим Колесниченко: Конец конфликту на Украине положит многостороннее международное соглашение Вадим Колесниченко: Конец конфликту на Украине положит многостороннее международное соглашение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Положить конец конфликту на Украине может подписание многостороннего международного соглашения, которое будет касаться не только Киева, а установит правила поведения и сдерживания на территории всей планеты. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В последние полгода звучит много высказываний, особенно на Западе, о том, что Россия и Украина могут прийти "к какому-то мирному урегулированию, соглашению, какой-то остановке" конфликта. Но все это блеф, считает политолог.Такое соглашение станет международным, и оно будет касаться не только Украины, на территории которой Западом была развязана братоубийственная война славянских народов, добавил он. По словам Колесниченко, только так можно добиться целей СВО, то есть защиты суверенитета России и безопасности ее границ, в том числе путем денацификации и демилитаризации Украины."Я напомню, что сказал наш президент: мы не остановимся, пока все цели не будут достигнуты", – сказал Колесниченко.Эксперт отметил, что желание России жить в мире и не вредить кому-либо долгое время воспринималось как ее слабость, но теперь всем понятно, что это не так."За это время мы показали, что не только не слабые, но являемся драйвером развития будущего всей планеты, локомотивом мироустройства. И то, что Байден говорит, что мы на кого-то нападать будем, – зачем?! Мы самая большая страна в мире. У нас огромные территории, на которые сегодня пытаются посягать наши бывшие западные партнеры, и на нашей стороне большая часть планеты. Это Китай, Индия, Бразилия, страны Африки, арабский мир. Это те, кто поддерживают нашу борьбу за суверенитет и безопасность и которым надоел диктат Америки, которая живет не по международным законам и правилам, а по правилам, которые сама себе придумала", – заключил эксперт.Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, суверенитет является главным условием существования России, и наша страна не будет отдавать его в обмен на колбасу и не может стать чьим-то сателлитом, как некоторые страны. По словам президента, страны Запада рассчитывали не только разрушать экономику и социальную сферу РФ, но и ее политическую государственную систему. Однако Россия ответила на вызовы и последовательно идет по пути укрепления суверенитета в различных сферах, добавил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с РоссиейРоссия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТО

https://crimea.ria.ru/20231217/posle-raspada-sssr-zapad-khotel-razvalit-i-rossiyu---putin-1133608207.html

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