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Россия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТО - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Россия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТО
Россия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТО - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Россия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТО
Вступление Финляндии в НАТО чревато проблемами для этой страны, поскольку Россия вынуждена создавать военный округ в Ленинградской области в ответ на это... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T11:57
2023-12-17T11:57
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
россия
нато
финляндия
безопасность
в мире
политика
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вступление Финляндии в НАТО чревато проблемами для этой страны, поскольку Россия вынуждена создавать военный округ в Ленинградской области в ответ на это расширение альянса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что у России нет проблем ни с одной страной НАТО."Это они создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь, вот и все", - добавил президент.Финляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс 17 мая 2022 года, ее ратификацию долгое время не поддерживали лишь две страны из 30 – Турция и Венгрия. 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. А 27 марта парламент Венгрии проголосовал за членство Финляндии в Североатлантическом альянсе. 4 апреля состоялась официальная церемония принятия Финляндии в организацию.В МИД России заявили, что присоединение Финляндии к альянсу негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, и РФ будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО может разместить в Финляндии дополнительные воинские контингенты, а также ударное вооружение, способное поражать критически важные объекты на северо-западе России.По его словам, на западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно.Читайте также на РИА Новости Крым:Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждениеВведут ли США и Европа свои войска на Украину – сенатор РФОчередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТО
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вооруженные силы россии, владимир путин (политик), россия, нато, финляндия, безопасность, в мире, политика, армия и флот
Россия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТО

Россия создаст Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО - Путин

11:57 17.12.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Дубов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Северного флота
Военнослужащие Северного флота - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Дубов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вступление Финляндии в НАТО чревато проблемами для этой страны, поскольку Россия вынуждена создавать военный округ в Ленинградской области в ответ на это расширение альянса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Взяли и затащили в НАТО Финляндию. У нас были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе территориального характера, в середине XX века были решены. У нас были самые добрые и сердечные отношения… Проблем не было, теперь будут, потому что мы теперь там будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то", – сказал глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Путин подчеркнул, что у России нет проблем ни с одной страной НАТО.
"Это они создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь, вот и все", - добавил президент.
Финляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс 17 мая 2022 года, ее ратификацию долгое время не поддерживали лишь две страны из 30 – Турция и Венгрия. 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. А 27 марта парламент Венгрии проголосовал за членство Финляндии в Североатлантическом альянсе. 4 апреля состоялась официальная церемония принятия Финляндии в организацию.
В МИД России заявили, что присоединение Финляндии к альянсу негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, и РФ будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО может разместить в Финляндии дополнительные воинские контингенты, а также ударное вооружение, способное поражать критически важные объекты на северо-западе России.
По его словам, на западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно.
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