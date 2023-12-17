https://crimea.ria.ru/20231217/rossiya-sozdast-novyy-voennyy-okrug-v-otvet-na-rasshirenie-nato-1133609584.html

Россия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТО

Россия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТО - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Россия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТО

Вступление Финляндии в НАТО чревато проблемами для этой страны, поскольку Россия вынуждена создавать военный округ в Ленинградской области в ответ на это... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T11:57

2023-12-17T11:57

2023-12-17T11:57

вооруженные силы россии

владимир путин (политик)

россия

нато

финляндия

безопасность

в мире

политика

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вступление Финляндии в НАТО чревато проблемами для этой страны, поскольку Россия вынуждена создавать военный округ в Ленинградской области в ответ на это расширение альянса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что у России нет проблем ни с одной страной НАТО."Это они создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь, вот и все", - добавил президент.Финляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс 17 мая 2022 года, ее ратификацию долгое время не поддерживали лишь две страны из 30 – Турция и Венгрия. 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. А 27 марта парламент Венгрии проголосовал за членство Финляндии в Североатлантическом альянсе. 4 апреля состоялась официальная церемония принятия Финляндии в организацию.В МИД России заявили, что присоединение Финляндии к альянсу негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, и РФ будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО может разместить в Финляндии дополнительные воинские контингенты, а также ударное вооружение, способное поражать критически важные объекты на северо-западе России.По его словам, на западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно.Читайте также на РИА Новости Крым:Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждениеВведут ли США и Европа свои войска на Украину – сенатор РФОчередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, владимир путин (политик), россия, нато, финляндия, безопасность, в мире, политика, армия и флот