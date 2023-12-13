https://crimea.ria.ru/20231213/vvedut-li-ssha-i-evropa-svoi-voyska-na-ukrainu--senator-rf-1133500233.html

Введут ли США и Европа свои войска на Украину – сенатор РФ

Введут ли США и Европа свои войска на Украину – сенатор РФ - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Введут ли США и Европа свои войска на Украину – сенатор РФ

Ни США, ни страны Европы не готовы отправлять свои войска на Украину, убежден первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности,... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T06:39

2023-12-13T06:39

2023-12-13T00:25

сша

европа

в мире

политика

украина

владимир чижов

совет федерации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Ни США, ни страны Европы не готовы отправлять свои войска на Украину, убежден первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.Что касается дальнейшего оказания военной и финансовой помощи киевскому режиму, вероятность того, что США полностью ее прекратят, очень невелика, считает Чижов. Но если это произойдет, то страны Европы не смогут в этом плане заменить американцев, учитывая состояние их экономики и оборонной промышленности.Как отметил дипломат, за годы после окончания "холодной войны" оборонная промышленность стран ЕС "сократилась в разы", и резко восстановить это производство не получается. В частности, по словам Чижова, Евросоюз не в состоянии выполнить обещание по поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов калибра 155 мм к марту 2024 года. По данным сенатора, на сегодняшний день европейцы смогли отправить Украине только чуть более 400 тысяч снарядов.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе заявил, что США считают вполне вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы на Украине.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что фундаментальными задачами Североатлантического альянса являются поддержка Украины и при этом "недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО".Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова генсека организации "лицемерием" и "игрой в бисер", чтобы обелить власти стран НАТО перед избирателями.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТОВ Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для УкраиныМожет быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать Киеву

сша

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, европа, в мире, политика, украина, владимир чижов, совет федерации