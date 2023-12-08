Рейтинг@Mail.ru
Очередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТО - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231208/ocherednoy-plokhoy-signal-dlya-kieva-politolog-o-reshenii-baydena-po-nato-1133387515.html
Очередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТО
Очередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТО - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Очередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТО
Сокращение численности американских военнослужащих в странах НАТО – очередной сигнал Украине, что США не будут за нее воевать. Такое мнение высказал политолог... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T11:29
2023-12-08T11:29
нато
сша
украина
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
мнения
марат баширов
политика
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/70/1115477094_0:11:2968:1681_1920x0_80_0_0_3eaf18ce6d489862c08dcc1a3d544c36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Сокращение численности американских военнослужащих в странах НАТО – очередной сигнал Украине, что США не будут за нее воевать. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.В пятницу стало известно, что президент США Джо Байден уведомил обе палаты Конгресса о сокращении контингента американских военнослужащих в странах Североатлантического альянса с 90 тысяч до 80 тысяч. В 2022 году эти силы были развернуты на территории союзников под предлогом "сдерживания российской агрессии".Кроме того, по словам эксперта, объемов производимого американским ВПК оружия "не хватит на длительную наземную войну ни с Россией, ни с Китаем".6 декабря в Сенате США не прошел процедурное голосование законопроект о выделении средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Чтобы завершить процедуру, решение должны были поддержать как минимум 60 сенаторов, но "за" высказались только 49.Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что американские законодатели в итоге согласуют пакет помощи, но это может произойти слишком поздно для Киева, поскольку к моменту ее получения ситуация на фронтах может оказаться патовой для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго США будут помогать УкраинеЗеленский расплачивается за свои ошибки - КличкоУкраине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/70/1115477094_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_b860a377f56dbc0a46cf549096391fba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, сша, украина, джозеф байден, президент сша (joseph biden), мнения, марат баширов, политика, новости, в мире
Очередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТО

Решение Байдена по контингенту в НАТО говорит о нежелании США воевать за Украину – эксперт

11:29 08.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкФлаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО в Латвии
Флаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО в Латвии - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Станислав Савельев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Сокращение численности американских военнослужащих в странах НАТО – очередной сигнал Украине, что США не будут за нее воевать. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.
В пятницу стало известно, что президент США Джо Байден уведомил обе палаты Конгресса о сокращении контингента американских военнослужащих в странах Североатлантического альянса с 90 тысяч до 80 тысяч. В 2022 году эти силы были развернуты на территории союзников под предлогом "сдерживания российской агрессии".
"Байден сократил контингент военных США в странах НАТО до 80 тысяч. Было 90 (тысяч). Еще один сигнал Украине. Не будут они за вас воевать", – написал Баширов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам эксперта, объемов производимого американским ВПК оружия "не хватит на длительную наземную войну ни с Россией, ни с Китаем".
6 декабря в Сенате США не прошел процедурное голосование законопроект о выделении средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Чтобы завершить процедуру, решение должны были поддержать как минимум 60 сенаторов, но "за" высказались только 49.
Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что американские законодатели в итоге согласуют пакет помощи, но это может произойти слишком поздно для Киева, поскольку к моменту ее получения ситуация на фронтах может оказаться патовой для ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как долго США будут помогать Украине
Зеленский расплачивается за свои ошибки - Кличко
Украине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг
 
НАТОСШАУкраинаДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)МненияМарат БашировПолитикаНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Очередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТО
11:18Генпрокурор РФ поручил разобраться с ценами на яйца
10:51Как работает Керченская переправа в пятницу - оперативные данные
10:4418 тысяч человек в Керчи остаются без газа – "Крымгазсети"
10:30Ноябрьский шторм мог рассеять мины ВСУ по Черному морю - Совбез
10:04В Севастополе будут судить участницу банды "черных риелторов"
09:32Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе школьников Брянска
09:12На месте ЧП в Керчи работают спецслужбы - что известно к этому часу
08:38Елочные базары в Керчи откроются с 15 декабря - адреса
08:16Смотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке Алупки
07:52Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно
07:25В Керчи загорелся газопровод: отключены 30 тысяч абонентов
07:02Когда завершат капитальный ремонт моста в Гвардейском
06:39Долгосрочный уход: сколько крымчан смогут получить помощь в 2024 году
06:03Будут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболу
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 8 декабря
23:55Три человека пострадали в аварии с полицейской машиной в Симферополе
22:54Двоих пострадавших при стрельбе в школе Брянска доставят в Москву
22:52Главные новости Крыма: 7 декабря
Лента новостейМолния