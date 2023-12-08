https://crimea.ria.ru/20231208/ocherednoy-plokhoy-signal-dlya-kieva-politolog-o-reshenii-baydena-po-nato-1133387515.html

Очередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТО

Очередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТО - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Очередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТО

Сокращение численности американских военнослужащих в странах НАТО – очередной сигнал Украине, что США не будут за нее воевать. Такое мнение высказал политолог... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T11:29

2023-12-08T11:29

2023-12-08T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Сокращение численности американских военнослужащих в странах НАТО – очередной сигнал Украине, что США не будут за нее воевать. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.В пятницу стало известно, что президент США Джо Байден уведомил обе палаты Конгресса о сокращении контингента американских военнослужащих в странах Североатлантического альянса с 90 тысяч до 80 тысяч. В 2022 году эти силы были развернуты на территории союзников под предлогом "сдерживания российской агрессии".Кроме того, по словам эксперта, объемов производимого американским ВПК оружия "не хватит на длительную наземную войну ни с Россией, ни с Китаем".6 декабря в Сенате США не прошел процедурное голосование законопроект о выделении средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Чтобы завершить процедуру, решение должны были поддержать как минимум 60 сенаторов, но "за" высказались только 49.Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что американские законодатели в итоге согласуют пакет помощи, но это может произойти слишком поздно для Киева, поскольку к моменту ее получения ситуация на фронтах может оказаться патовой для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго США будут помогать УкраинеЗеленский расплачивается за свои ошибки - КличкоУкраине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, сша, украина, джозеф байден, президент сша (joseph biden), мнения, марат баширов, политика, новости, в мире