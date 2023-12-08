Очередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТО
Решение Байдена по контингенту в НАТО говорит о нежелании США воевать за Украину – эксперт
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкФлаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО в Латвии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Сокращение численности американских военнослужащих в странах НАТО – очередной сигнал Украине, что США не будут за нее воевать. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.
В пятницу стало известно, что президент США Джо Байден уведомил обе палаты Конгресса о сокращении контингента американских военнослужащих в странах Североатлантического альянса с 90 тысяч до 80 тысяч. В 2022 году эти силы были развернуты на территории союзников под предлогом "сдерживания российской агрессии".
"Байден сократил контингент военных США в странах НАТО до 80 тысяч. Было 90 (тысяч). Еще один сигнал Украине. Не будут они за вас воевать", – написал Баширов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам эксперта, объемов производимого американским ВПК оружия "не хватит на длительную наземную войну ни с Россией, ни с Китаем".
6 декабря в Сенате США не прошел процедурное голосование законопроект о выделении средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Чтобы завершить процедуру, решение должны были поддержать как минимум 60 сенаторов, но "за" высказались только 49.
Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что американские законодатели в итоге согласуют пакет помощи, но это может произойти слишком поздно для Киева, поскольку к моменту ее получения ситуация на фронтах может оказаться патовой для ВСУ.
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