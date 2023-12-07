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В Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для Украины - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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В Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для Украины
В Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для Украины - РИА Новости Крым, 07.12.2023
В Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для Украины
В Германии не смогли принять главный финансовый документ страны – государственный бюджет на 2024 год. Это произошло из-за разногласий в кабинете министров,... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T18:57
2023-12-07T18:57
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Германии не смогли принять главный финансовый документ страны – государственный бюджет на 2024 год. Это произошло из-за разногласий в кабинете министров, сообщает немецкое издание Spiegel. В связи с этим с начала 2024 года в стране введут временное управление бюджетом до его фактического принятия. До этого времени министерства смогут расходовать средства лишь по случаю крайней необходимости. Кроме того, никакие новые проекты финансироваться не будут.Спор кабмина Германии проходит на фоне бюджетного скандала, пишет РИА Новости. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Это сократило бюджетные ассигнования на деятельность различных министерств страны. В частности, прекратилось финансирование мер, которые были направлены на снижение цен на энергоносители и электричество.Это решение министерства финансов последовало после признания конституционного суда Германии незаконным перераспределение 60 миллиардов из дополнительного бюджета 2021-го года для борьбы с пандемией в фонд по защите климата.При этом, как сообщало немецкое издание Bild, в бюджете-2024 правящие круги Германии собирались удвоить военную помощь Украине. Сумму планировалось увеличить с четырех миллиардов евро до восьми.Ранее законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов для помощи Украине, Израилю и Тайваню заблокировал Сенат США. Чтобы поставить документ на голосование, решение должны были утвердить не менее 60 сенаторов, в то время как за него проголосовали лишь 49.По мнению российских военных экспертов, помощь киевскому режиму будет согласована Сенатом США уже к концу года или же в начале следующего, однако к моменту ее получения ситуация на фронтах может оказаться патовой для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго США будут помогать УкраинеЗеленский расплачивается за свои ошибки - КличкоУкраине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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германия, экономика, в мире, деньги, украина, новости
В Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для Украины

Правительство Германии не согласовало бюджет на 2024 год - СМИ

18:57 07.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Германии не смогли принять главный финансовый документ страны – государственный бюджет на 2024 год. Это произошло из-за разногласий в кабинете министров, сообщает немецкое издание Spiegel.
"Олаф (Шольц, канцлер), (Роберт) Хабек (министр экономики) и (Кристиан) Линднер не смогли завершить свои интенсивные дискуссии", - цитирует издание сообщение секретаря фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Катьи Маст.
В связи с этим с начала 2024 года в стране введут временное управление бюджетом до его фактического принятия. До этого времени министерства смогут расходовать средства лишь по случаю крайней необходимости. Кроме того, никакие новые проекты финансироваться не будут.
Спор кабмина Германии проходит на фоне бюджетного скандала, пишет РИА Новости. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Это сократило бюджетные ассигнования на деятельность различных министерств страны. В частности, прекратилось финансирование мер, которые были направлены на снижение цен на энергоносители и электричество.
Это решение министерства финансов последовало после признания конституционного суда Германии незаконным перераспределение 60 миллиардов из дополнительного бюджета 2021-го года для борьбы с пандемией в фонд по защите климата.
При этом, как сообщало немецкое издание Bild, в бюджете-2024 правящие круги Германии собирались удвоить военную помощь Украине. Сумму планировалось увеличить с четырех миллиардов евро до восьми.
Ранее законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов для помощи Украине, Израилю и Тайваню заблокировал Сенат США. Чтобы поставить документ на голосование, решение должны были утвердить не менее 60 сенаторов, в то время как за него проголосовали лишь 49.
По мнению российских военных экспертов, помощь киевскому режиму будет согласована Сенатом США уже к концу года или же в начале следующего, однако к моменту ее получения ситуация на фронтах может оказаться патовой для ВСУ.
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