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В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – Шойгу - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – Шойгу
В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – Шойгу - РИА Новости Крым, 09.08.2023
В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – Шойгу
НАТО может разместить в Финляндии дополнительные воинские контингенты, а также ударное вооружение, способное поражать критически важные объекты на северо-западе РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T13:37
2023-08-09T13:37
сергей шойгу
новости
министерство обороны рф
россия
финляндия
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. НАТО может разместить в Финляндии дополнительные воинские контингенты, а также ударное вооружение, способное поражать критически важные объекты на северо-западе России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, на западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно.Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе – Швеции, уточнил он и отметил, что после присоединения Финляндии к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза.Финляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс 17 мая 2022 года, ее ратификацию долгое время не поддерживали лишь две страны из 30 – Турция и Венгрия. 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. А 27 марта парламент Венгрии проголосовал за членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе. 4 апреля состоялась официальная церемония принятия Финляндии в НАТО.В МИД России заявили, что присоединение Финляндии к альянсу негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, и РФ будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20230809/nato-sosredotochila-krupnye-sily-u-granits-rossii-i-belorussii--shoygu-1130626745.html
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сергей шойгу, новости, министерство обороны рф, россия, финляндия, нато, турция
В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – Шойгу

Шойгу: НАТО может разместить в Финляндии воинские контингенты и ударные вооружения

13:37 09.08.2023
 
Вступление Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. НАТО может разместить в Финляндии дополнительные воинские контингенты, а также ударное вооружение, способное поражать критически важные объекты на северо-западе России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России", сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ в среду.

По его словам, на западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно.
Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе – Швеции, уточнил он и отметил, что после присоединения Финляндии к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза.
Финляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс 17 мая 2022 года, ее ратификацию долгое время не поддерживали лишь две страны из 30 – Турция и Венгрия. 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. А 27 марта парламент Венгрии проголосовал за членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе. 4 апреля состоялась официальная церемония принятия Финляндии в НАТО.
В МИД России заявили, что присоединение Финляндии к альянсу негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, и РФ будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
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