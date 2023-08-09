https://crimea.ria.ru/20230809/v-finlyandii-veroyatno-razmeschenie-udarnykh-vooruzheniy-nato--shoygu-1130628977.html

В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – Шойгу

В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – Шойгу - РИА Новости Крым, 09.08.2023

В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – Шойгу

НАТО может разместить в Финляндии дополнительные воинские контингенты, а также ударное вооружение, способное поражать критически важные объекты на северо-западе РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T13:37

2023-08-09T13:37

2023-08-09T13:37

сергей шойгу

новости

министерство обороны рф

россия

финляндия

нато

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128040582_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_8deb80a8b1ce52cfe22fa4564f041c2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. НАТО может разместить в Финляндии дополнительные воинские контингенты, а также ударное вооружение, способное поражать критически важные объекты на северо-западе России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, на западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно.Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе – Швеции, уточнил он и отметил, что после присоединения Финляндии к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза.Финляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс 17 мая 2022 года, ее ратификацию долгое время не поддерживали лишь две страны из 30 – Турция и Венгрия. 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. А 27 марта парламент Венгрии проголосовал за членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе. 4 апреля состоялась официальная церемония принятия Финляндии в НАТО.В МИД России заявили, что присоединение Финляндии к альянсу негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, и РФ будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20230809/nato-sosredotochila-krupnye-sily-u-granits-rossii-i-belorussii--shoygu-1130626745.html

россия

финляндия

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости, министерство обороны рф, россия, финляндия, нато, турция