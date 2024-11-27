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В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 27.11.2024

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T12:07

2024-11-27T12:07

2024-11-27T12:07

севастополь

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крым

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту, сообщает городской департамент транспорта.Морское сообщение в городе было остановлено в среду в 9:08. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже - еще два беспилотника в районе Качи. Впоследствии власти сообщили об уничтожении еще двух БПЛА над акваторией близ Орловки и еще одного – в районе Парка Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комбинированная атака ВСУ на Севастополь - что известноВоздушная атака ВСУ на Севастополь: средства ПВО сбили две цели

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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