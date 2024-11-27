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В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 27.11.2024
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T12:07
2024-11-27T12:07
севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
департамент здравоохранения севастополя
новости крыма
крым
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту, сообщает городской департамент транспорта.Морское сообщение в городе было остановлено в среду в 9:08. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже - еще два беспилотника в районе Качи. Впоследствии власти сообщили об уничтожении еще двух БПЛА над акваторией близ Орловки и еще одного – в районе Парка Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комбинированная атака ВСУ на Севастополь - что известноВоздушная атака ВСУ на Севастополь: средства ПВО сбили две цели
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, департамент здравоохранения севастополя, новости крыма, крым, паромы и катера в севастополе
В Севастополе открыли рейд

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено

12:07 27.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту, сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Морское сообщение в городе было остановлено в среду в 9:08. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.
В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже - еще два беспилотника в районе Качи. Впоследствии власти сообщили об уничтожении еще двух БПЛА над акваторией близ Орловки и еще одного – в районе Парка Победы.
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СевастопольТранспортМорской транспортОбщественный транспортДепартамент здравоохранения СевастополяНовости КрымаКрымПаромы и катера в Севастополе
 
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