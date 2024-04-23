https://crimea.ria.ru/20240423/krupneyshee-usilenie-oboronki-britanii-sunak-zayavil-o-povorotnom-momente-1136788927.html
Крупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моменте
Крупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моменте - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Крупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моменте
Британия намерена увеличить расходы на оборону страны до рекордной суммы в 87 миллиардов фунтов стерлингов к 2030 году. Премьер-министр королевства Риши Сунак... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T19:44
2024-04-23T19:44
2024-04-23T19:44
великобритания
риши сунак
в мире
новости
коллективный запад
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110885/15/1108851560_0:27:966:570_1920x0_80_0_0_8a86004440d67599907432b75de6b4bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Британия намерена увеличить расходы на оборону страны до рекордной суммы в 87 миллиардов фунтов стерлингов к 2030 году. Премьер-министр королевства Риши Сунак объявил об этом во время официального визита в Польшу, сообщает портал официальной информации Соединенного королевства.Сунак назвал происходящее "поворотным моментом" в европейской безопасности. Увеличение военных расходов позволит, в первую очередь, инвестировать дополнительно не менее 10 миллиардов фунтов стерлингов в производство боеприпасов, а также в обеспечение их быстрого воспроизводства и создание запасов.Кроме того, по словам британского премьера, будет проведена модернизация вооруженных сил и уделено внимание развитию военных технологий. В оборонный бюджет Великобритании заложат также поддержку Украины. Этот шаг также установит новый стандарт для других крупных европейских экономик НАТО, утверждается на сайте."Если бы все страны НАТО выделили на оборону хотя бы 2,5% своего ВВП, наш коллективный бюджет увеличился бы более чем на 140 миллиардов фунтов стерлингов", - сказал Сунак.Также во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском Риши Сунак заявил о выделении рекордного пакета военной помощи Украине, в который входит 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного финансирования, вооружение и боеприпасы.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что ВС Российской Федерации увеличат интенсивность ударов по объектам транспортной логистики на Украине и базам хранения иностранного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – МатвиенкоСложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на УкраинеНовый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – Песков
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110885/15/1108851560_87:0:880:595_1920x0_80_0_0_06e3b096b91801cc7ad3a14ea9efbf64.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, риши сунак, в мире, новости, коллективный запад, нато
Крупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моменте
Риши Сунак заявил о рекордном увеличении оборонного бюджета Великобритании до 2,5% ВВП
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым
. Британия намерена увеличить расходы на оборону страны до рекордной суммы в 87 миллиардов фунтов стерлингов к 2030 году. Премьер-министр королевства Риши Сунак объявил об этом во время официального визита в Польшу, сообщает портал официальной информации Соединенного королевства
.
"Я объявил о крупнейшем усилении нашей национальной обороны в истории нашего поколения. Мы увеличим расходы на оборону до нового базового уровня в 2,5% ВВП к 2030 году. Этот план обеспечит дополнительные 75 миллиардов фунтов стерлингов на оборону к концу десятилетия и обеспечит нам место крупнейшей оборонной державы в Европе", - цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.
Сунак назвал происходящее "поворотным моментом" в европейской безопасности. Увеличение военных расходов позволит, в первую очередь, инвестировать дополнительно не менее 10 миллиардов фунтов стерлингов в производство боеприпасов, а также в обеспечение их быстрого воспроизводства и создание запасов.
Кроме того, по словам британского премьера, будет проведена модернизация вооруженных сил и уделено внимание развитию военных технологий. В оборонный бюджет Великобритании заложат также поддержку Украины. Этот шаг также установит новый стандарт для других крупных европейских экономик НАТО, утверждается на сайте.
"Если бы все страны НАТО выделили на оборону хотя бы 2,5% своего ВВП, наш коллективный бюджет увеличился бы более чем на 140 миллиардов фунтов стерлингов", - сказал Сунак.
Также во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском Риши Сунак заявил о выделении рекордного пакета военной помощи Украине
, в который входит 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного финансирования, вооружение и боеприпасы.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил
, что ВС Российской Федерации увеличат интенсивность ударов по объектам транспортной логистики на Украине и базам хранения иностранного вооружения.
Читайте также на РИА Новости Крым: