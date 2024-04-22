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Сложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на Украине - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Сложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на Украине
Сложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на Украине - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Сложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на Украине
ВСУ получат только часть американской помощи, которую в значительной степени разворуют, прежде чем она достигнет линии фронта, но даже эту часть будет некому... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T22:16
2024-04-22T22:16
мнения
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
украина
сша
европа
западная помощь украине
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США подталкивают Европу к прямому участию в украинском конфликте – политолог Шатров
США подталкивают Европу к прямому участию в украинском конфликте – политолог Шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. ВСУ получат только часть американской помощи, которую в значительной степени разворуют, прежде чем она достигнет линии фронта, но даже эту часть будет некому применять из-за дефицита людей в украинской армии. В этой связи США могут начать подталкивать Европу к прямому участию в конфликте, который в этом случае все равно окончится победой России, но пойдет по совершенно другому сценарию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Воевать некому"Деньги, конечно, наполовину разворуют. Так было и прежде. Но угроза для армии РФ, для российских городов, конечно, усиливается", – констатирует Шатров.Но подчеркивает, что выделение американской помощи ожидаемо, как и то, что она выделяется в преддверии лета, когда напряжение на линии боевого соприкосновения усиливается. Однако всерьез ситуацию на фронтах это не изменит.Сложная ситуация для ЗападаВ этой связи, по мнению Шатрова, Запад оказывается в крайне сложной ситуации, когда придется принимать решение, вступать ли в конфликт напрямую, вводить ли какие-то отдельные подразделения, которые могли бы управлять военной техникой при отсутствии таких навыков у оставшихся в рядах ВСУ. В качестве примера он приводит самолеты F-16, краткосрочное обучение полетам на которых не поможет превратить украинцев в профессионалов, а только в камикадзе.Переложить на плечи Европы"Около полугода США рассчитывали на то, что европейцы будут участвовать в снабжении Украины без участия в этом самих Штатов. Но все же европейцев спровоцировать не удалось, и американцам пришлось "распечатать кубышку". Конечно, они сделают так, чтобы каждый их вложенный доллар был пятью евро со стороны европейцев. Они будут серьезную дипломатическую работу вести в этом ключе", – продолжает эксперт.Он подчеркивает: выделение помощи Вашингтоном – это несомненный сигнал европейским сателлитам, которых США пытаются склонить к максимальному участию в конфликте, чтобы получать свои прибыли от этого конфликта с минимальными потерями для себя.Палата представителей Конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Согласно документу, Киеву предлагается выделить 61 миллиард долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева. Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощиУкраина может начать переговоры с Россией – ЗеленскийСтраны НАТО должны отдать Киеву оружие для собственной обороны – генсек
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мнения, игорь шатров, украина, сша, европа, западная помощь украине
Сложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на Украине

США подталкивают Европу к прямому участию в украинском конфликте – политолог

22:16 22.04.2024
 
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Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. ВСУ получат только часть американской помощи, которую в значительной степени разворуют, прежде чем она достигнет линии фронта, но даже эту часть будет некому применять из-за дефицита людей в украинской армии. В этой связи США могут начать подталкивать Европу к прямому участию в конфликте, который в этом случае все равно окончится победой России, но пойдет по совершенно другому сценарию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
США подталкивают Европу к прямому участию в украинском конфликте – политолог Шатров
22:16

Воевать некому

"Деньги, конечно, наполовину разворуют. Так было и прежде. Но угроза для армии РФ, для российских городов, конечно, усиливается", – констатирует Шатров.
Но подчеркивает, что выделение американской помощи ожидаемо, как и то, что она выделяется в преддверии лета, когда напряжение на линии боевого соприкосновения усиливается. Однако всерьез ситуацию на фронтах это не изменит.

"Потому что вопрос стоит не только в вооружениях, но и в тех, кто этими вооружениями пользуется. На Украине идет поголовная мобилизация, но в армию идут не то что неподготовленные, но и не желающие служить солдаты, которые при первой удобной возможности сдаются в плен. Или вообще не идут, а пытаются сбежать от мобилизации", – пояснят эксперт.

Сложная ситуация для Запада

В этой связи, по мнению Шатрова, Запад оказывается в крайне сложной ситуации, когда придется принимать решение, вступать ли в конфликт напрямую, вводить ли какие-то отдельные подразделения, которые могли бы управлять военной техникой при отсутствии таких навыков у оставшихся в рядах ВСУ. В качестве примера он приводит самолеты F-16, краткосрочное обучение полетам на которых не поможет превратить украинцев в профессионалов, а только в камикадзе.

"То же и с другими серьезными вооружениями. Придется преодолевать психологические барьеры и принимать решение. Если это произойдет, война перейдет в другую категорию. Россия в любом случае в этой войне победит, но ставки будут повышены", – считает политолог.

Переложить на плечи Европы

"Около полугода США рассчитывали на то, что европейцы будут участвовать в снабжении Украины без участия в этом самих Штатов. Но все же европейцев спровоцировать не удалось, и американцам пришлось "распечатать кубышку". Конечно, они сделают так, чтобы каждый их вложенный доллар был пятью евро со стороны европейцев. Они будут серьезную дипломатическую работу вести в этом ключе", – продолжает эксперт.
Он подчеркивает: выделение помощи Вашингтоном – это несомненный сигнал европейским сателлитам, которых США пытаются склонить к максимальному участию в конфликте, чтобы получать свои прибыли от этого конфликта с минимальными потерями для себя.

"Сейчас будет идти борьба. Американцы будут подталкивать европейцев к решению, что это их война. Здесь все зависит от оппозиционно настроенных политиков вроде лидеров Венгрии, Словакии. Казалось бы, их вес незначителен, но он способен чашу весов склонить в пользу неактивного участия ЕС в войне, потому что если не достигнуть консенсуса, это станет причиной дальнейшей эрозии внутриевропейских отношений. Сейчас важно наблюдать за тем, что происходит внутри Европы", – убежден гость эфира.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Согласно документу, Киеву предлагается выделить 61 миллиард долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева.
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