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Сложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на Украине

Сложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на Украине - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Сложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на Украине

ВСУ получат только часть американской помощи, которую в значительной степени разворуют, прежде чем она достигнет линии фронта, но даже эту часть будет некому... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T22:16

2024-04-22T22:16

2024-04-22T22:16

мнения

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

украина

сша

европа

западная помощь украине

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США подталкивают Европу к прямому участию в украинском конфликте – политолог Шатров США подталкивают Европу к прямому участию в украинском конфликте – политолог Шатров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. ВСУ получат только часть американской помощи, которую в значительной степени разворуют, прежде чем она достигнет линии фронта, но даже эту часть будет некому применять из-за дефицита людей в украинской армии. В этой связи США могут начать подталкивать Европу к прямому участию в конфликте, который в этом случае все равно окончится победой России, но пойдет по совершенно другому сценарию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Воевать некому"Деньги, конечно, наполовину разворуют. Так было и прежде. Но угроза для армии РФ, для российских городов, конечно, усиливается", – констатирует Шатров.Но подчеркивает, что выделение американской помощи ожидаемо, как и то, что она выделяется в преддверии лета, когда напряжение на линии боевого соприкосновения усиливается. Однако всерьез ситуацию на фронтах это не изменит.Сложная ситуация для ЗападаВ этой связи, по мнению Шатрова, Запад оказывается в крайне сложной ситуации, когда придется принимать решение, вступать ли в конфликт напрямую, вводить ли какие-то отдельные подразделения, которые могли бы управлять военной техникой при отсутствии таких навыков у оставшихся в рядах ВСУ. В качестве примера он приводит самолеты F-16, краткосрочное обучение полетам на которых не поможет превратить украинцев в профессионалов, а только в камикадзе.Переложить на плечи Европы"Около полугода США рассчитывали на то, что европейцы будут участвовать в снабжении Украины без участия в этом самих Штатов. Но все же европейцев спровоцировать не удалось, и американцам пришлось "распечатать кубышку". Конечно, они сделают так, чтобы каждый их вложенный доллар был пятью евро со стороны европейцев. Они будут серьезную дипломатическую работу вести в этом ключе", – продолжает эксперт.Он подчеркивает: выделение помощи Вашингтоном – это несомненный сигнал европейским сателлитам, которых США пытаются склонить к максимальному участию в конфликте, чтобы получать свои прибыли от этого конфликта с минимальными потерями для себя.Палата представителей Конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Согласно документу, Киеву предлагается выделить 61 миллиард долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева. Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощиУкраина может начать переговоры с Россией – ЗеленскийСтраны НАТО должны отдать Киеву оружие для собственной обороны – генсек

https://crimea.ria.ru/20240422/o-mirnykh-peregovorakh-dolzhen-govorit-ne-zelenskiy--ekspert-1136757576.html

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, украина, сша, европа, западная помощь украине