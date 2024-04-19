Страны НАТО должны отдать Киеву оружие для собственной обороны – генсек
Столтенберг призвал НАТО рисковать и отправлять Киеву оружие из запасов для самообороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Страны НАТО должны передать киевскому режиму все оружие, даже если оно необходимо для собственной обороны участниц альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Я призвал страны копать глубже, что означает, что, если они могут поставить Украине только оружие, которое им необходимо для обеспечения собственной обороны, то они должны рисковать", - цитирует Столтенберга РИА Новости.
Он также добавил, что по итогам совещания в режиме видеоконференции глав минобороны стран НАТО и президента Украины Владимира Зеленского принято решение ускорить поставки Киеву боеприпасов и систем ПВО. Дополнительные поставки систем противовоздушной обороны Киеву ожидаются уже в ближайшем будущем, сказал генсек.
По словам Столтенберга, Запад "поставляет Украине оружие, с помощью которого она поражает военные возможности России, а это, в свою очередь, делает НАТО безопаснее".
В пятницу палата представителей США одобрила голосование за законопроекты о помощи Украине, которое должно состояться в субботу, 20 апреля. Если документы одобрят, новый пакет помощи на 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Киеву, поступит на утверждение в сенат.
Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не стало "слишком поздно", необходимо проголосовать за оказание помощи Украине. Он заявил, что было бы лучше, если бы американские конгрессмены проголосовали за предоставление помощи Украине еще месяцами ранее. Однако крайне актуально сделать это прямо сейчас, на этих выходных.
17 апреля палата представила три отдельных законопроекта: о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, был опубликован законопроект, по которому палата представителей США предлагает выделить Украине 61 миллиард долларов. Также документ предписывает президенту США Джо Байдену передать Украине в ближайшее время оперативно-тактические ракеты ATACMS и договориться с Киевом о возмещении экономической помощи.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом, чтобы направить сомневающихся конгрессменов в нужное русло перед голосованием.
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