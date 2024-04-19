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Россия не позволит приблизить границы НАТО на Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Россия не позволит приблизить границы НАТО на Украине – Лавров
Россия не позволит приблизить границы НАТО на Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Россия не позволит приблизить границы НАТО на Украине – Лавров
России нет никакого смысла нападать на НАТО, но приблизить границы альянса на Украине к своим она не позволит. Об этом в большом интервью радио Sputnik,... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T14:07
2024-04-19T14:08
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. России нет никакого смысла нападать на НАТО, но приблизить границы альянса на Украине к своим она не позволит. Об этом в большом интервью радио Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольской правде" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам Лаврова, заявления Запада о том, что Москва якобы готовится напасть на НАТО, противоречат заявлениям их же политических деятелей еще несколько лет назад, до начала СВО, что доказывает отсутствие истины в подобных "страшилках"."Поразительно, что на начальном этапе, когда началась специальная военная операция, некоторые в США и Европе говорили: "А вот если бы мы приняли Украину в НАТО, не посмел бы Путин напасть на члена НАТО. А что они сейчас говорят: "Нельзя, чтобы Украина проиграла, потому что, если она проиграет, Путин тут же нападет на НАТО". Логику видно, да? Лишь бы пугать и стращать", – сказал Лавров.На самом же деле западные, и прежде всего европейские политики, пугают Россией своих избирателей для того, чтобы удержаться наплаву на политической арене по итогам грядущих выборов, отметил Лавров.Кроме того, им нужно "выбивать деньги и объяснять, почему они уже сейчас лишили свое население дешевых газа и нефти, почему цены подскочили, а в результате санкций не происходит деиндустриализации, а германские концерны едут свое производство переносить в США и ли в Китай", добавил Лавров."Как сейчас произошло, когда был Шольц. Его сопровождали бизнесмены не для того, чтобы какие-то взаимовыгодные проекты (обсудить), а для того, чтобы договориться о переезде. Переносится производство в Китайскую народную республику", – заявил глава МИД.Ранее Лавров заявил, что Россия не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом, а также прокомментировал смысл существования НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си ЦзиньпиномЛавров оценил перспективу мирных переговоров по УкраинеЗачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с Россией
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, нато, расширение нато, украина, политика, экономика, новости, европа, сша
Россия не позволит приблизить границы НАТО на Украине – Лавров

Россия не допустит приближения к себе границ НАТО на Украине – Лавров

14:07 19.04.2024 (обновлено: 14:08 19.04.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лаврова
Глава МИД РФ Сергей Лаврова - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. России нет никакого смысла нападать на НАТО, но приблизить границы альянса на Украине к своим она не позволит. Об этом в большом интервью радио Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольской правде" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам нет никакого смысла на них нападать… Они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, ну вот на Украине мы этого сделать, конечно, не позволим", – сказал глава внешнеполитического ведомства России.

По словам Лаврова, заявления Запада о том, что Москва якобы готовится напасть на НАТО, противоречат заявлениям их же политических деятелей еще несколько лет назад, до начала СВО, что доказывает отсутствие истины в подобных "страшилках".
"Поразительно, что на начальном этапе, когда началась специальная военная операция, некоторые в США и Европе говорили: "А вот если бы мы приняли Украину в НАТО, не посмел бы Путин напасть на члена НАТО. А что они сейчас говорят: "Нельзя, чтобы Украина проиграла, потому что, если она проиграет, Путин тут же нападет на НАТО". Логику видно, да? Лишь бы пугать и стращать", – сказал Лавров.
На самом же деле западные, и прежде всего европейские политики, пугают Россией своих избирателей для того, чтобы удержаться наплаву на политической арене по итогам грядущих выборов, отметил Лавров.
"Все эти Боррель, Шольц, Урсула фон дер Ляйен – они уже настолько однозначно грубо и, в общем-то, отрезав все пути, заявили, что Россия – это враг и его надо уничтожать, не дать победить, спасти Украину, и они просто как политики кончатся, если хоть что-то изменят в этой риторике – их тут же оппозиционеры подловят… У них выборы у всех через месяц, два, три, четыре в Европейский парламент и в огромном количестве стран Евросоюза национальные выборы. Я думаю, оппозиция не упустит шанса в любом случае показать к чему привела с точки зрения социально-экономических последствии вот эта их политика", – сказал Лавров.
Кроме того, им нужно "выбивать деньги и объяснять, почему они уже сейчас лишили свое население дешевых газа и нефти, почему цены подскочили, а в результате санкций не происходит деиндустриализации, а германские концерны едут свое производство переносить в США и ли в Китай", добавил Лавров.
"Как сейчас произошло, когда был Шольц. Его сопровождали бизнесмены не для того, чтобы какие-то взаимовыгодные проекты (обсудить), а для того, чтобы договориться о переезде. Переносится производство в Китайскую народную республику", – заявил глава МИД.
Ранее Лавров заявил, что Россия не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом, а также прокомментировал смысл существования НАТО.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияНАТОРасширение НАТОУкраинаПолитикаЭкономикаНовостиЕвропаСША
 
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