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За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си Цзиньпином
За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си Цзиньпином - РИА Новости Крым, 16.04.2024
За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си Цзиньпином
Основной целью визита в Китай канцлера Германии Олафа Шольца являются не переговоры по вопросу Украины, а "своя игра" в национальных интересах ФРГ, которая... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T18:22
2024-04-16T18:22
2024-04-16T18:22
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
мнения
олаф шольц
китай
си цзиньпин (председатель кнр)
политика
в мире
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Основной целью визита в Китай канцлера Германии Олафа Шольца являются не переговоры по вопросу Украины, а "своя игра" в национальных интересах ФРГ, которая связана в том числе с Россией и проводится "под прикрытием" за спиной США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье вечером прибыл в Китай. Известно, что он уже встречался с лидером КНР Си Цзиньпином. В американских СМИ, а также на ряде украинских информационных ресурсов появилась информация "со ссылкой на источники", что истинная цель его визита – убедить власти Китая сократить экономическую поддержку России и надавить на нее, чтобы РФ согласилась на мирные переговоры по украинскому вопросу на условиях, приемлемых для Киева.По мнению Никифорова, это легенда для США, за спиной которых Германия в лице Шольца намерена решать вопросы в своих национальных интересах на перспективу.По его мнению, "легенда", по которой Шольц заехал в Китай, - это больше "для дедушки Байдена, чтобы он не сильно переживал". "Операция "прикрытие" должна быть", – добавил политолог.Он подчеркнул, что для национальных интересов Германии контакты с Китайской Народной Республикой крайне важны, при этом они фактически запрещены американцами, "по крайней мере жестко ограничены"."Но хочется. Поэтому, может, это закладка делается на тот период, когда вся эта тягомотина в Восточной Европе закончится и страны смогут более свободно принимать какие-то решения. Или когда американцам станет вообще не до Европы", – заключил он.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение о том, что США выгодны конфликты в Европе и после Украины они ее в покое не оставят. Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай будут работать сообща – главы МИД Лавров оценил перспективу мирных переговоров по УкраинеСи Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине
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андрей никифоров, мнения, олаф шольц, китай, си цзиньпин (председатель кнр), политика, в мире, россия, сша, новости
За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си Цзиньпином
Шольц хочет наладить отношения Германии с Китаем и РФ за спиной США - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым.
Основной целью визита в Китай канцлера Германии Олафа Шольца являются не переговоры по вопросу Украины, а "своя игра" в национальных интересах ФРГ, которая связана в том числе с Россией и проводится "под прикрытием" за спиной США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Андрей Никифоров.
Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье вечером прибыл в Китай. Известно, что он уже встречался с лидером КНР Си Цзиньпином. В американских СМИ, а также на ряде украинских информационных ресурсов появилась информация "со ссылкой на источники", что истинная цель его визита – убедить власти Китая сократить экономическую поддержку России и надавить на нее, чтобы РФ согласилась на мирные переговоры по украинскому вопросу на условиях, приемлемых для Киева.
По мнению Никифорова, это легенда для США, за спиной которых Германия в лице Шольца намерена решать вопросы в своих национальных интересах на перспективу.
"Мне видится, что Германия вполне может вести еще и свою игру. Она заключается в том, чтобы не потерять контактов с Китаем и не побить всю посуду с Россией. Чтобы оставить возможность и с Китаем партнерствовать, и вернуться затем на российские рынки, и к себе получить российскую продукцию. Это настолько в интересах Германии, что было бы странно, если бы канцлер этим не занимался", – сказал Никифоров.
По его мнению, "легенда", по которой Шольц заехал в Китай, - это больше "для дедушки Байдена, чтобы он не сильно переживал". "Операция "прикрытие" должна быть", – добавил политолог.
Он подчеркнул, что для национальных интересов Германии контакты с Китайской Народной Республикой крайне важны, при этом они фактически запрещены американцами, "по крайней мере жестко ограничены".
"Но хочется. Поэтому, может, это закладка делается на тот период, когда вся эта тягомотина в Восточной Европе закончится и страны смогут более свободно принимать какие-то решения. Или когда американцам станет вообще не до Европы", – заключил он.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение о том, что США выгодны конфликты в Европе
и после Украины они ее в покое не оставят.
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