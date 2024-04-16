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За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си Цзиньпином

За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си Цзиньпином - РИА Новости Крым, 16.04.2024

За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си Цзиньпином

Основной целью визита в Китай канцлера Германии Олафа Шольца являются не переговоры по вопросу Украины, а "своя игра" в национальных интересах ФРГ, которая... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T18:22

2024-04-16T18:22

2024-04-16T18:22

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

мнения

олаф шольц

китай

си цзиньпин (председатель кнр)

политика

в мире

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Основной целью визита в Китай канцлера Германии Олафа Шольца являются не переговоры по вопросу Украины, а "своя игра" в национальных интересах ФРГ, которая связана в том числе с Россией и проводится "под прикрытием" за спиной США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье вечером прибыл в Китай. Известно, что он уже встречался с лидером КНР Си Цзиньпином. В американских СМИ, а также на ряде украинских информационных ресурсов появилась информация "со ссылкой на источники", что истинная цель его визита – убедить власти Китая сократить экономическую поддержку России и надавить на нее, чтобы РФ согласилась на мирные переговоры по украинскому вопросу на условиях, приемлемых для Киева.По мнению Никифорова, это легенда для США, за спиной которых Германия в лице Шольца намерена решать вопросы в своих национальных интересах на перспективу.По его мнению, "легенда", по которой Шольц заехал в Китай, - это больше "для дедушки Байдена, чтобы он не сильно переживал". "Операция "прикрытие" должна быть", – добавил политолог.Он подчеркнул, что для национальных интересов Германии контакты с Китайской Народной Республикой крайне важны, при этом они фактически запрещены американцами, "по крайней мере жестко ограничены"."Но хочется. Поэтому, может, это закладка делается на тот период, когда вся эта тягомотина в Восточной Европе закончится и страны смогут более свободно принимать какие-то решения. Или когда американцам станет вообще не до Европы", – заключил он.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение о том, что США выгодны конфликты в Европе и после Украины они ее в покое не оставят. Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай будут работать сообща – главы МИД Лавров оценил перспективу мирных переговоров по УкраинеСи Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине

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андрей никифоров, мнения, олаф шольц, китай, си цзиньпин (председатель кнр), политика, в мире, россия, сша, новости