https://crimea.ria.ru/20240416/chto-budet-s-ukrainoy-na-fone-konflikta-mezhdu-iranom-i-izrailem-1136561617.html

Что будет с Украиной на фоне конфликта между Ираном и Израилем

Что будет с Украиной на фоне конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Что будет с Украиной на фоне конфликта между Ираном и Израилем

США заинтересованы в том, чтобы Европу сотрясали конфликты, поэтому продолжат поддерживать Киев для противостояния с Россией даже на фоне эскалации на Ближнем... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T06:04

2024-04-16T06:04

2024-04-16T06:04

радио "спутник в крыму"

сша

украина

израиль

нато

европа

иран

политика

россия

александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. США заинтересованы в том, чтобы Европу сотрясали конфликты, поэтому продолжат поддерживать Киев для противостояния с Россией даже на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его мнению, это выгодно и Вашингтону, и подконтрольному ему Брюсселю, и НАТО, поэтому "они сегодня выкручивают руки премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, премьерам Сербии Александру Вучичу и Словакии Роберту Фицо"."Кроме того, приход к власти в Словакии, как они говорят, троянского коня – Петера Пеллегрини, победившего на президентских выборах, это нож в их сердца. Поэтому сейчас уже депутаты Бундестага, аффилированные с США, заявляют, что надо эти страны выгнать из Европейского союза, прекратить с ними всякие отношения и так далее", – отметил Гусев. В том, что Украины не будет в том виде, в котором она существовала после распада СССР, и что Владимир Зеленский – последний президент этой страны, политолог не сомневается.Он подчеркнул, что Украина уже сейчас не представляет собой субъект международного права, а ее президент нелегитимен."Выборы не проводились, о какой легитимации можно говорить? Нелегитимен президент Украины, срок его полномочий фактически истек и киевская хунта должна получить свое", – заключил эксперт.Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины, который своим грандиозным кровавым шоу окончательно подорвал основы украинской государственности, и теперь, пока он "играет свой последний спектакль, количество новых регионов России будет расти".Читайте также на РИА Новости Крым:Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборовВ Британии заметили очевидное: почему Россия продолжает спецоперациюОтветный удар Израиля по Ирану: возможна ли эскалация

сша

украина

израиль

европа

иран

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, израиль, нато, европа, иран, политика, россия, александр гусев, мнения