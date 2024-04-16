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Что будет с Украиной на фоне конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Что будет с Украиной на фоне конфликта между Ираном и Израилем
Что будет с Украиной на фоне конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Что будет с Украиной на фоне конфликта между Ираном и Израилем
США заинтересованы в том, чтобы Европу сотрясали конфликты, поэтому продолжат поддерживать Киев для противостояния с Россией даже на фоне эскалации на Ближнем... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T06:04
2024-04-16T06:04
радио "спутник в крыму"
сша
украина
израиль
нато
европа
иран
политика
россия
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. США заинтересованы в том, чтобы Европу сотрясали конфликты, поэтому продолжат поддерживать Киев для противостояния с Россией даже на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его мнению, это выгодно и Вашингтону, и подконтрольному ему Брюсселю, и НАТО, поэтому "они сегодня выкручивают руки премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, премьерам Сербии Александру Вучичу и Словакии Роберту Фицо"."Кроме того, приход к власти в Словакии, как они говорят, троянского коня – Петера Пеллегрини, победившего на президентских выборах, это нож в их сердца. Поэтому сейчас уже депутаты Бундестага, аффилированные с США, заявляют, что надо эти страны выгнать из Европейского союза, прекратить с ними всякие отношения и так далее", – отметил Гусев. В том, что Украины не будет в том виде, в котором она существовала после распада СССР, и что Владимир Зеленский – последний президент этой страны, политолог не сомневается.Он подчеркнул, что Украина уже сейчас не представляет собой субъект международного права, а ее президент нелегитимен."Выборы не проводились, о какой легитимации можно говорить? Нелегитимен президент Украины, срок его полномочий фактически истек и киевская хунта должна получить свое", – заключил эксперт.Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины, который своим грандиозным кровавым шоу окончательно подорвал основы украинской государственности, и теперь, пока он "играет свой последний спектакль, количество новых регионов России будет расти".Читайте также на РИА Новости Крым:Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборовВ Британии заметили очевидное: почему Россия продолжает спецоперациюОтветный удар Израиля по Ирану: возможна ли эскалация
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сша, украина, израиль, нато, европа, иран, политика, россия, александр гусев, мнения
Что будет с Украиной на фоне конфликта между Ираном и Израилем

США выгодны конфликты в Европе: помощь Киеву после обострения в Израиле сохранится

06:04 16.04.2024
 
© AP Photo/Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
Украинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
© AP Photo/Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. США заинтересованы в том, чтобы Европу сотрясали конфликты, поэтому продолжат поддерживать Киев для противостояния с Россией даже на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"Я считаю, что Европу не оставят в покое американцы. Для них очень важна не только эскалация на Ближнем Востоке. Для них это бальзам на душу: чем больше будут воевать и умирать за пределами США. Они заинтересованы в том, чтобы конфликты в Европе разгорались", – сказал Гусев.
По его мнению, это выгодно и Вашингтону, и подконтрольному ему Брюсселю, и НАТО, поэтому "они сегодня выкручивают руки премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, премьерам Сербии Александру Вучичу и Словакии Роберту Фицо".
"Кроме того, приход к власти в Словакии, как они говорят, троянского коня – Петера Пеллегрини, победившего на президентских выборах, это нож в их сердца. Поэтому сейчас уже депутаты Бундестага, аффилированные с США, заявляют, что надо эти страны выгнать из Европейского союза, прекратить с ними всякие отношения и так далее", – отметил Гусев.
В том, что Украины не будет в том виде, в котором она существовала после распада СССР, и что Владимир Зеленский – последний президент этой страны, политолог не сомневается.
"Все президенты современной Украины, начиная с "незалежности" 1991 года клятвенно обещали дружбу на век с Россией в период предвыборных программ, но на деле нарушали обещания. Но Зеленский превзошел всех, перешел все мыслимые и немыслимые границы: он развязал войну на территории собственного государства. Будет ли следующий президент Украины? Полагаю, что нет. Что касается Незалежной, я убежден, что такого государства не будет", – поделился мнением эксперт.
Он подчеркнул, что Украина уже сейчас не представляет собой субъект международного права, а ее президент нелегитимен.
"Выборы не проводились, о какой легитимации можно говорить? Нелегитимен президент Украины, срок его полномочий фактически истек и киевская хунта должна получить свое", – заключил эксперт.
Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины, который своим грандиозным кровавым шоу окончательно подорвал основы украинской государственности, и теперь, пока он "играет свой последний спектакль, количество новых регионов России будет расти".
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