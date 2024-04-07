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К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии

К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии - РИА Новости Крым, 07.04.2024

К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии

Победа на президентских выборах в Словакии противника военной помощи Киеву Петера Пеллегрини означает, что перелом в Европе по вопросу Украины действительно... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T12:45

2024-04-07T12:45

2024-04-07T13:06

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Победа на президентских выборах в Словакии противника военной помощи Киеву Петера Пеллегрини означает, что перелом в Европе по вопросу Украины действительно происходит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, президент российской Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.7 апреля стало известно, что глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Украине, победил на выборах президента в Словакии, набрав 53,12% голосов избирателей. По мнению Межевича, хотя "Словакия – это и НАТО, и Европейский союз", переоценивать победу Пеллегрини нельзя по ряду причин, наиважнейшая из которых – экономическая.Тем не менее победа Пеллегрини означает, что в Европе начинается перелом по вопросу конфликта на Украине. И хотя происходит он медленно, и стран, готовых выступать за национальные интересы, а не интересы США и НАТО, пока еще мало, тенденция налицо.Теперь, по его словам, необходимо внимательно следить за ситуацией и ждать накопления другой критической массы, которую пока в Европе вместе с крупными игроками "составляют финны, эстонцы, латыши, литовцы, поляки", заметил эксперт."Оппонентов же существенно меньше: это Венгрия, Словакия, и в общем-то все. Остальные страны в большей или меньшей степени находятся посередине или же в стадии принятия решения… Поэтому, да, мы побеждаем, но наша дорога к победе только началась", – заключил эксперт.Избранному президенту Словакии Петеру Пеллегрини 48 лет. Он дважды избирался спикером парламента Словакии, два года возглавлял правительство страны. Пеллегрини соратник премьер-министра Словакии Роберта Фицо и разделяет его мнение о необходимости нормализовать отношения с Россией, выступая против помощи Украины в конфликте и отвергая идею дать Киеву оружие, тем более предоставить войска НАТО. Он считает, что санкции против РФ оказались преимущественно неэффективными и негативно отразились на жителях Словакии.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы должны исходить из новой реальности": Фицо о судьбе Крыма и Донбасса Украина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяц Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ

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