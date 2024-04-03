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Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ
Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ
Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ. Соответствующее обращение принято Советом Федерации. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T12:31
2024-04-03T12:31
новости
совет федерации
оон
россия
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ. Соответствующее обращение принято Советом Федерации.В верхней палате российского парламента отмечают, что попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов Президента России начались еще до их назначения. В большинстве случаев они координировались Вашингтоном и осуществлялись по нескольким направлениям.В частности, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в октябре 2023 года резолюцию, в которой ставятся под сомнение не только сами выборы Президента России, но и положения Конституции РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.Также в Совете Федерации отмечают попытки создания незаконной цифровой платформы для проведения из-за границы фейковых "альтернативных" выборов Президента РФ.Кроме того, в верхней палате российского парламента заявляют, что были попытки оказания извне давления на организаторов выборов. Например, было запугивание членов избирательных комиссий, в том числе путем их внесения в незаконные санкционные списки ряда стран. Зафиксировано и препятствование прибытию в Россию приглашенных иностранных (международных) наблюдателей.Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта 2024 года – по их результатам на территории Республики Крым за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 1 миллион 264 тысячи 32 избирателя, что составляет 93,6%.Читайте также на РИА Новости Крым:В 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборахЗеленка на избирательных участках – что с бюллетенямиЛожные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, совет федерации, оон, россия, выборы президента россии
Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ

Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ – Совет Федерации

12:31 03.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ. Соответствующее обращение принято Советом Федерации.

"Совет Федерации призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов Президента России, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", – опубликован текст обращения в Telegram-канале Совета Федерации.

В верхней палате российского парламента отмечают, что попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов Президента России начались еще до их назначения. В большинстве случаев они координировались Вашингтоном и осуществлялись по нескольким направлениям.
В частности, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в октябре 2023 года резолюцию, в которой ставятся под сомнение не только сами выборы Президента России, но и положения Конституции РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.
Также в Совете Федерации отмечают попытки создания незаконной цифровой платформы для проведения из-за границы фейковых "альтернативных" выборов Президента РФ.

"Из-за границы распространялись призывы к противоправным действиям на избирательных участках, спровоцировавшим в ряде российских регионов грубые нарушения законодательства, такие как поджоги урн для голосования, а также порча бюллетеней с использованием красящих веществ", – называется еще один вариант вмешательства в выборы.

Кроме того, в верхней палате российского парламента заявляют, что были попытки оказания извне давления на организаторов выборов. Например, было запугивание членов избирательных комиссий, в том числе путем их внесения в незаконные санкционные списки ряда стран. Зафиксировано и препятствование прибытию в Россию приглашенных иностранных (международных) наблюдателей.
Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта 2024 года – по их результатам на территории Республики Крым за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 1 миллион 264 тысячи 32 избирателя, что составляет 93,6%.
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НовостиСовет ФедерацииООНРоссияВыборы президента России
 
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