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Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ

Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ

Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ. Соответствующее обращение принято Советом Федерации. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T12:31

2024-04-03T12:31

2024-04-03T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ. Соответствующее обращение принято Советом Федерации.В верхней палате российского парламента отмечают, что попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов Президента России начались еще до их назначения. В большинстве случаев они координировались Вашингтоном и осуществлялись по нескольким направлениям.В частности, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в октябре 2023 года резолюцию, в которой ставятся под сомнение не только сами выборы Президента России, но и положения Конституции РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.Также в Совете Федерации отмечают попытки создания незаконной цифровой платформы для проведения из-за границы фейковых "альтернативных" выборов Президента РФ.Кроме того, в верхней палате российского парламента заявляют, что были попытки оказания извне давления на организаторов выборов. Например, было запугивание членов избирательных комиссий, в том числе путем их внесения в незаконные санкционные списки ряда стран. Зафиксировано и препятствование прибытию в Россию приглашенных иностранных (международных) наблюдателей.Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта 2024 года – по их результатам на территории Республики Крым за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 1 миллион 264 тысячи 32 избирателя, что составляет 93,6%.Читайте также на РИА Новости Крым:В 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборахЗеленка на избирательных участках – что с бюллетенямиЛожные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, совет федерации, оон, россия, выборы президента россии