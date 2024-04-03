https://crimea.ria.ru/20240403/rossiya-prizyvaet-oon-osudit-vmeshatelstvo-zapada-v-vybory-prezidenta-rf-1136252816.html
Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ
Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ
Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ. Соответствующее обращение принято Советом Федерации. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T12:31
2024-04-03T12:31
2024-04-03T12:31
новости
совет федерации
оон
россия
выборы президента россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101347/36/1013473682_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_495008e99dbce4140035c74efa6fcdaf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ. Соответствующее обращение принято Советом Федерации.В верхней палате российского парламента отмечают, что попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов Президента России начались еще до их назначения. В большинстве случаев они координировались Вашингтоном и осуществлялись по нескольким направлениям.В частности, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в октябре 2023 года резолюцию, в которой ставятся под сомнение не только сами выборы Президента России, но и положения Конституции РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.Также в Совете Федерации отмечают попытки создания незаконной цифровой платформы для проведения из-за границы фейковых "альтернативных" выборов Президента РФ.Кроме того, в верхней палате российского парламента заявляют, что были попытки оказания извне давления на организаторов выборов. Например, было запугивание членов избирательных комиссий, в том числе путем их внесения в незаконные санкционные списки ряда стран. Зафиксировано и препятствование прибытию в Россию приглашенных иностранных (международных) наблюдателей.Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта 2024 года – по их результатам на территории Республики Крым за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 1 миллион 264 тысячи 32 избирателя, что составляет 93,6%.Читайте также на РИА Новости Крым:В 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборахЗеленка на избирательных участках – что с бюллетенямиЛожные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101347/36/1013473682_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_91e7e9971d0fc013dd3388d44842c786.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, совет федерации, оон, россия, выборы президента россии
Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ
Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ – Совет Федерации
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Россия призывает ООН осудить вмешательство Запада в выборы президента РФ. Соответствующее обращение принято Советом Федерации.
"Совет Федерации призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов Президента России, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", – опубликован текст обращения в Telegram-канале Совета Федерации.
В верхней палате российского парламента отмечают, что попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов Президента России начались еще до их назначения. В большинстве случаев они координировались Вашингтоном и осуществлялись по нескольким направлениям.
В частности, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в октябре 2023 года резолюцию, в которой ставятся под сомнение не только сами выборы Президента России, но и положения Конституции РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.
Также в Совете Федерации отмечают попытки создания незаконной цифровой платформы для проведения из-за границы фейковых "альтернативных" выборов Президента РФ.
"Из-за границы распространялись призывы к противоправным действиям на избирательных участках, спровоцировавшим в ряде российских регионов грубые нарушения законодательства, такие как поджоги урн для голосования, а также порча бюллетеней с использованием красящих веществ", – называется еще один вариант вмешательства в выборы.
Кроме того, в верхней палате российского парламента заявляют, что были попытки оказания извне давления на организаторов выборов. Например, было запугивание членов избирательных комиссий, в том числе путем их внесения в незаконные санкционные списки ряда стран. Зафиксировано и препятствование прибытию в Россию приглашенных иностранных (международных) наблюдателей.
Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта 2024 года – по их результатам на территории Республики Крым за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали
1 миллион 264 тысячи 32 избирателя, что составляет 93,6%.
Читайте также на РИА Новости Крым: