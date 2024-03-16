https://crimea.ria.ru/20240316/lozhnye-soobscheniya-o-minirovanii-uchastkov-zafiksirovany-v-krymu-1135744531.html
Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму
Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму
В Крыму поступило несколько ложных сообщений о минировании избирательных участков, сообщил в субботу председатель крымской избирательной комиссии Михаил... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T19:19
2024-03-16T19:19
2024-03-16T19:19
выборы президента россии
новости крыма
безопасность
избирательный участок
михаил малышев
избирательная комиссия республики крым
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму поступило несколько ложных сообщений о минировании избирательных участков, сообщил в субботу председатель крымской избирательной комиссии Михаил Малышев.По словам Малышева, на место выезжали правоохранители, информация не подтвердилась.В рамках президентских выборов ранее в Ялте и в Симферополе зафиксированы попытки испортить бюллетени зеленкой. Заведено уголовное дело. Инциденты с зеленкой на двух участках в Крыму не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены, сообщал ранее Малышев. Аналогичные случаи фиксировались в разных регионах России: безвозвратно испорченными на президентских выборах оказались 214 бюллетеней.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из СербииЯвка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе"Идем с доброй душой ": как проходит второй день выборов в Феодосии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, безопасность, избирательный участок, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, крым
Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму
Сообщения о минировании участков в Крыму оказались ложными – Избирком