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Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму
Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму
В Крыму поступило несколько ложных сообщений о минировании избирательных участков, сообщил в субботу председатель крымской избирательной комиссии Михаил... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T19:19
2024-03-16T19:19
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новости крыма
безопасность
избирательный участок
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избирательная комиссия республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму поступило несколько ложных сообщений о минировании избирательных участков, сообщил в субботу председатель крымской избирательной комиссии Михаил Малышев.По словам Малышева, на место выезжали правоохранители, информация не подтвердилась.В рамках президентских выборов ранее в Ялте и в Симферополе зафиксированы попытки испортить бюллетени зеленкой. Заведено уголовное дело. Инциденты с зеленкой на двух участках в Крыму не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены, сообщал ранее Малышев. Аналогичные случаи фиксировались в разных регионах России: безвозвратно испорченными на президентских выборах оказались 214 бюллетеней.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из СербииЯвка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе"Идем с доброй душой ": как проходит второй день выборов в Феодосии
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новости крыма, безопасность, избирательный участок, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, крым
Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму

Сообщения о минировании участков в Крыму оказались ложными – Избирком

19:19 16.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль спецслужб
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму поступило несколько ложных сообщений о минировании избирательных участков, сообщил в субботу председатель крымской избирательной комиссии Михаил Малышев.
"Поступило несколько ложных сообщений о минировании ТИК (территориальных избирательных комиссий)", – цитирует главу регионального Избиркома РИА Новости.
По словам Малышева, на место выезжали правоохранители, информация не подтвердилась.
В рамках президентских выборов ранее в Ялте и в Симферополе зафиксированы попытки испортить бюллетени зеленкой. Заведено уголовное дело. Инциденты с зеленкой на двух участках в Крыму не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены, сообщал ранее Малышев. Аналогичные случаи фиксировались в разных регионах России: безвозвратно испорченными на президентских выборах оказались 214 бюллетеней.
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Выборы президента РоссииНовости КрымаБезопасностьИзбирательный участокМихаил МалышевИзбирательная комиссия Республики КрымКрым
 
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