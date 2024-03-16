https://crimea.ria.ru/20240316/lozhnye-soobscheniya-o-minirovanii-uchastkov-zafiksirovany-v-krymu-1135744531.html

Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму

Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму

В Крыму поступило несколько ложных сообщений о минировании избирательных участков, сообщил в субботу председатель крымской избирательной комиссии Михаил... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T19:19

2024-03-16T19:19

2024-03-16T19:19

выборы президента россии

новости крыма

безопасность

избирательный участок

михаил малышев

избирательная комиссия республики крым

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0aa40d2da4c6634c57223686d7554cac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму поступило несколько ложных сообщений о минировании избирательных участков, сообщил в субботу председатель крымской избирательной комиссии Михаил Малышев.По словам Малышева, на место выезжали правоохранители, информация не подтвердилась.В рамках президентских выборов ранее в Ялте и в Симферополе зафиксированы попытки испортить бюллетени зеленкой. Заведено уголовное дело. Инциденты с зеленкой на двух участках в Крыму не привели к порче бюллетеней, голоса избирателей учтены, сообщал ранее Малышев. Аналогичные случаи фиксировались в разных регионах России: безвозвратно испорченными на президентских выборах оказались 214 бюллетеней.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из СербииЯвка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе"Идем с доброй душой ": как проходит второй день выборов в Феодосии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, безопасность, избирательный участок, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, крым