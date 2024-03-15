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Женщина в Ялте залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Женщина в Ялте залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали
Женщина в Ялте залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Женщина в Ялте залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали
Женщина на одном из избирательных участков в Ялте залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетени не пострадали, это второй случай РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T21:55
2024-03-15T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Женщина на одном из избирательных участков в Ялте залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетени не пострадали, это второй случай в крымском регионе за пятницу, сообщили РИА Новости в избиркоме Крыма.До этого алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. Там 31-летняя крымчанка залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.В случившемся разбираются правоохранительные органы.Инциденты с выливанием красящих веществ в избирательные урны, помимо Крыма, произошли в Москве, Воронежской области, Карачаево-Черкесии и Ростовской области, возбуждены уголовные дела.Как объяснял РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин, людям, которые портят урны для бюллетеней на избирательных участках, могут грозить исправительные работы, однако дело может закончиться и реальным сроком.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в СевастополеАксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено
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ялта, происшествия, крым, выборы, выборы президента россии, избирком крыма, новости крыма
Женщина в Ялте залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали

Женщина в Ялте залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали - избирком

21:55 15.03.2024 (обновлено: 22:03 15.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКомплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)
Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Женщина на одном из избирательных участков в Ялте залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетени не пострадали, это второй случай в крымском регионе за пятницу, сообщили РИА Новости в избиркоме Крыма.
До этого алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. Там 31-летняя крымчанка залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
"Случай произошел в городе Ялте на 507-м избирательном участке. Женщина пыталась испортить бюллетени, налив на КОИБ зеленку, бюллетени не пострадали", - сказали в пресс-службе избиркома.
В случившемся разбираются правоохранительные органы.
Инциденты с выливанием красящих веществ в избирательные урны, помимо Крыма, произошли в Москве, Воронежской области, Карачаево-Черкесии и Ростовской области, возбуждены уголовные дела.
Как объяснял РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин, людям, которые портят урны для бюллетеней на избирательных участках, могут грозить исправительные работы, однако дело может закончиться и реальным сроком.
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