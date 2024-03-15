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СК возбудил уголовное дело на залившую урну зеленкой крымчанку - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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СК возбудил уголовное дело на залившую урну зеленкой крымчанку
СК возбудил уголовное дело на залившую урну зеленкой крымчанку - РИА Новости Крым, 15.03.2024
СК возбудил уголовное дело на залившую урну зеленкой крымчанку
Жительница Крыма испортила урну для голосования на избирательном участке в Симферополе. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T17:46
2024-03-15T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Жительница Крыма испортила урну для голосования на избирательном участке в Симферополе. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.По информации следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.141 УК РФ)."Проведен осмотр места происшествия, гражданка доставлена в подразделение республиканского СК для допроса, установления всех обстоятельств преступления и событий, ему предшествующих", - уточняют в СК по Республике Крым и городу Севастополю.В России в пятницу стартовали выборы президента Российской Федерации, которые продлятся до 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в СевастополеАксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено
https://crimea.ria.ru/20240315/v-krymu-zhenschina-pytalas-isportit-byulleteni-na-izbiratelnom-uchastke-1135704468.html
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СК возбудил уголовное дело на залившую урну зеленкой крымчанку

СК возбудил дело на залившую зеленкой урну на избирательном участке крымчанку

17:46 15.03.2024 (обновлено: 17:51 15.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Жительница Крыма испортила урну для голосования на избирательном участке в Симферополе. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что сегодня днем 31-летняя жительница полуострова, находясь на избирательном участке по улице Кечкеметская, пронесла в пакете из-под сока зеленку и вылила в урну для бюллетеней", - говорится в сообщении.
По информации следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.141 УК РФ).
"Проведен осмотр места происшествия, гражданка доставлена в подразделение республиканского СК для допроса, установления всех обстоятельств преступления и событий, ему предшествующих", - уточняют в СК по Республике Крым и городу Севастополю.
В России в пятницу стартовали выборы президента Российской Федерации, которые продлятся до 17 марта.
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