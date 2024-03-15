https://crimea.ria.ru/20240315/krymchanka-zalila-zelenkoy-urnu-dlya-golosovaniya-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1135711078.html

СК возбудил уголовное дело на залившую урну зеленкой крымчанку

СК возбудил уголовное дело на залившую урну зеленкой крымчанку - РИА Новости Крым, 15.03.2024

СК возбудил уголовное дело на залившую урну зеленкой крымчанку

Жительница Крыма испортила урну для голосования на избирательном участке в Симферополе. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T17:46

2024-03-15T17:46

2024-03-15T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Жительница Крыма испортила урну для голосования на избирательном участке в Симферополе. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.По информации следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.141 УК РФ)."Проведен осмотр места происшествия, гражданка доставлена в подразделение республиканского СК для допроса, установления всех обстоятельств преступления и событий, ему предшествующих", - уточняют в СК по Республике Крым и городу Севастополю.В России в пятницу стартовали выборы президента Российской Федерации, которые продлятся до 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в СевастополеАксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено

https://crimea.ria.ru/20240315/v-krymu-zhenschina-pytalas-isportit-byulleteni-na-izbiratelnom-uchastke-1135704468.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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