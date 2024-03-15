https://crimea.ria.ru/20240315/dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-v-vooruzhennykh-silakh-zaversheno-1135674289.html

Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено

Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено

Досрочное голосование на выборах президента России завершено в Вооруженных силах. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T07:05

2024-03-15T07:05

2024-03-15T07:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Досрочное голосование на выборах президента России завершено в Вооруженных силах. Об этом сообщили в Минобороны.Военная авиация и морской транспорт в период с 25 февраля по 14 марта доставлял избирательные комиссии в отдаленные места дислокации российских бойцов и гражданского персонала.В Минобороны добавили, что досрочное голосование военнослужащих на всех избирательных участках прошло в соответствии с Федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации".Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно как очно на избирательных участках, так и онлайн с помощью портала госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Памфилова: видеонаблюдение на избирательных участках будет круглосуточнымКак работают избирательные участки в дни выборов президента в СевастополеАксенов оценил безопасность выборов в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, выборы, вооруженные силы россии, политика, общество, новости