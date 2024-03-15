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Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
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Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено
Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено
Досрочное голосование на выборах президента России завершено в Вооруженных силах. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T07:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Досрочное голосование на выборах президента России завершено в Вооруженных силах. Об этом сообщили в Минобороны.Военная авиация и морской транспорт в период с 25 февраля по 14 марта доставлял избирательные комиссии в отдаленные места дислокации российских бойцов и гражданского персонала.В Минобороны добавили, что досрочное голосование военнослужащих на всех избирательных участках прошло в соответствии с Федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации".Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно как очно на избирательных участках, так и онлайн с помощью портала госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Памфилова: видеонаблюдение на избирательных участках будет круглосуточнымКак работают избирательные участки в дни выборов президента в СевастополеАксенов оценил безопасность выборов в Крыму
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96
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министерство обороны рф, выборы, вооруженные силы россии, политика, общество, новости
Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено

В Вооруженных силах завершилось досрочное голосование на выборах президента России

07:05 15.03.2024 (обновлено: 07:12 15.03.2024)
 
© Министерство обороны РФДосрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено
Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Досрочное голосование на выборах президента России завершено в Вооруженных силах. Об этом сообщили в Минобороны.
Военная авиация и морской транспорт в период с 25 февраля по 14 марта доставлял избирательные комиссии в отдаленные места дислокации российских бойцов и гражданского персонала.
"Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Также досрочно проголосовали военнослужащие, несущие боевое дежурство в отдаленных географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирийской Арабской Республике и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики", - сказано в сообщении военного ведомства.
В Минобороны добавили, что досрочное голосование военнослужащих на всех избирательных участках прошло в соответствии с Федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации".
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно как очно на избирательных участках, так и онлайн с помощью портала госуслуг.
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