https://crimea.ria.ru/20240314/pamfilova-videonablyudenie-na-izbiratelnykh-uchastkakh-budet-kruglosutochnym-1135673641.html
Памфилова: видеонаблюдение на избирательных участках будет круглосуточным
Памфилова: видеонаблюдение на избирательных участках будет круглосуточным - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Памфилова: видеонаблюдение на избирательных участках будет круглосуточным
Каждый избирательный участок на выборах президента РФ будет оборудован двумя камерами, которые будут работать все дни голосования, сообщила глава Центризбиркома РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T23:16
2024-03-14T23:16
2024-03-14T23:17
выборы президента россии
элла памфилова
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выборы
выборы президента россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Каждый избирательный участок на выборах президента РФ будет оборудован двумя камерами, которые будут работать все дни голосования, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.Она отметила, что видеонаблюдения нет в СИЗО, в больницах и целом ряде участков, в том числе на участках за пределами РФ.Кроме того, по ее данным, на участках, где нет интернета, есть видеорегистрация."Очень важно, что у нас этот процесс будет проходить под постоянным контролем наших многочисленных наблюдателей, о количестве которых завтра утром я скажу. То есть сейчас у нас идет подсчет, мы смотрим те заявки, которые подали партии, кандидаты, общественные палаты", - сообщила Памфилова.Также она призвала всех желающих приходить в центры общественного наблюдения, где можно вести наблюдение за тем, что происходит.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько бюллетеней напечатали к выборам президента в РоссииТехнически лучше: что говорят о выборах в России иностранцыКак Крым готовится к выборам президента России
https://crimea.ria.ru/20240314/v-rossii-startovali-vybory-prezidenta-golosovanie-nachalos-na-kamchatke-1135672693.html
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элла памфилова, центризбирком (цик рф), россия, выборы, выборы президента россии, общество
Памфилова: видеонаблюдение на избирательных участках будет круглосуточным
Памфилова: на каждом участке работает 2 камеры и видеонаблюдение будет круглосуточным
23:16 14.03.2024 (обновлено: 23:17 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Каждый избирательный участок на выборах президента РФ будет оборудован двумя камерами, которые будут работать все дни голосования, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"На каждом участке работают две камеры. Видеонаблюдение будет осуществляться круглосуточно на все время работы избирательных участков, когда там идет голосование, подсчет голосов, вплоть до ввода протоколов ГАС "Выборы", - сказала Памфилова на церемонии открытия видеостены и старта голосования на выборах президента РФ.
Она отметила, что видеонаблюдения нет в СИЗО, в больницах и целом ряде участков, в том числе на участках за пределами РФ.
Кроме того, по ее данным, на участках, где нет интернета, есть видеорегистрация.
"Очень важно, что у нас этот процесс будет проходить под постоянным контролем наших многочисленных наблюдателей, о количестве которых завтра утром я скажу. То есть сейчас у нас идет подсчет, мы смотрим те заявки, которые подали партии, кандидаты, общественные палаты", - сообщила Памфилова.
Также она призвала всех желающих приходить в центры общественного наблюдения, где можно вести наблюдение за тем, что происходит.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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