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Сколько бюллетеней напечатали к выборам президента в России - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Сколько бюллетеней напечатали к выборам президента в России
Сколько бюллетеней напечатали к выборам президента в России - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Сколько бюллетеней напечатали к выборам президента в России
На президентские выборы в России изготовлено более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T14:11
2024-03-14T14:11
центральная избирательная комиссия россии (цик)
выборы президента россии
россия
политика
общество
элла памфилова
бюллетень для голосования на выборах
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На президентские выборы в России изготовлено более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.Они уже оставлены во все 89 субъектов Российской Федерации.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.Ранее председатель Избиркома республики Михаил Малышев, подводя итоги встречи с международными экспертами, заявил, что Крым полностью готов к проведению выборов президента России, которые стартуют уже в эту пятницу.Как заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, на выборы президента России в качестве наблюдателей приедут делегации из 36 стран мира.Читайте также на РИА Новости Крым:Непризнание референдума в Крыму стало роковой ошибкой Запада – КосачевСколько крымчан проголосуют онлайн на выборах президента РоссииВладимир Путин обратился к россиянам перед выборами президента
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центральная избирательная комиссия россии (цик), россия, политика, общество, элла памфилова, бюллетень для голосования на выборах, новости
Сколько бюллетеней напечатали к выборам президента в России

К выборам президента России изготовлено 113,5 млн бюллетеней – Памфилова

14:11 14.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Пирагис / Перейти в фотобанкИзбирательный бюллетень на выборах президента РФ
Избирательный бюллетень на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Александр Пирагис
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На президентские выборы в России изготовлено более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Они уже оставлены во все 89 субъектов Российской Федерации.
"Изготовлено всего благодаря нашему решению 113 миллионов 574 тысячи 550 избирательных бюллетеней", - сказала Памфилова в своем докладе о готовности к голосованию на выборах президента, пишет РИА Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.
Ранее председатель Избиркома республики Михаил Малышев, подводя итоги встречи с международными экспертами, заявил, что Крым полностью готов к проведению выборов президента России, которые стартуют уже в эту пятницу.
Как заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, на выборы президента России в качестве наблюдателей приедут делегации из 36 стран мира.
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Выборы президента РоссииЦентральная избирательная комиссия России (ЦИК)РоссияПолитикаОбществоЭлла ПамфиловаБюллетень для голосования на выборахНовости
 
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