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Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами президента
Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами президента - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами президента
Владимир Путин в своем обращении к жителям страны перед трехдневным голосованием на президентских выборах указал на незыблемость принципов демократического... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T07:04
2024-03-14T07:04
2024-03-14T07:07
выборы президента россии
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин в своем обращении к жителям страны перед трехдневным голосованием на президентских выборах указал на незыблемость принципов демократического государства и подчеркнул крайнюю важность избирательного процесса. Президент также подчеркнул, что от итогов голосования будет зависеть развитие страны в предстоящие годы."Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам", — добавил он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан проголосуют онлайн на выборах президента РоссииКрым готов к проведению выборов президента – глава ИзбиркомаКиев пытается помешать президентским выборам в России – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, политика, общество, выборы, новости
Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами президента
Владимир Путин обратился к россиянам перед голосованием на президентских выборах
07:04 14.03.2024 (обновлено: 07:07 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин в своем обращении к жителям страны перед трехдневным голосованием на президентских выборах указал на незыблемость принципов демократического государства и подчеркнул крайнюю важность избирательного процесса.
"Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов", — сказал Путин в обращении, которое транслировал Первый канал.
Президент также подчеркнул, что от итогов голосования будет зависеть развитие страны в предстоящие годы.
"Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам", — добавил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы
на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.
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