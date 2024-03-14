https://crimea.ria.ru/20240314/vladimir-putin-obratilsya-k-rossiyanam-pered-vyborami-prezidenta-1135639454.html

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами президента

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами президента - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами президента

Владимир Путин в своем обращении к жителям страны перед трехдневным голосованием на президентских выборах указал на незыблемость принципов демократического... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T07:04

2024-03-14T07:04

2024-03-14T07:07

выборы президента россии

владимир путин (политик)

россия

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общество

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин в своем обращении к жителям страны перед трехдневным голосованием на президентских выборах указал на незыблемость принципов демократического государства и подчеркнул крайнюю важность избирательного процесса. Президент также подчеркнул, что от итогов голосования будет зависеть развитие страны в предстоящие годы."Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам", — добавил он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан проголосуют онлайн на выборах президента РоссииКрым готов к проведению выборов президента – глава ИзбиркомаКиев пытается помешать президентским выборам в России – Путин

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, общество, выборы, новости