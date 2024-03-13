https://crimea.ria.ru/20240313/skolko-krymchan-progolosuyut-onlayn-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1135618828.html

Сколько крымчан проголосуют онлайн на выборах президента России

Сколько крымчан проголосуют онлайн на выборах президента России - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Сколько крымчан проголосуют онлайн на выборах президента России

Более 131 тысячи крымчан зарегистрировались в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для участия в выборах президента России, что составляет... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T14:07

2024-03-13T14:07

2024-03-13T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Более 131 тысячи крымчан зарегистрировались в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для участия в выборах президента России, что составляет порядка 8,8% от общего количества избирателей в регионе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Избирательной комиссии республики.В свою очередь сервисом "Мобильный избиратель", позволяющим проголосовать на выборах по месту нахождения, воспользовались 55,8 тысяч крымских избирателей.Центризбирком РФ постановил провести ДЭГ на выборах главы государства 2024 года в 29 регионах: в Москве – на городской, в 28 – на федеральной платформе. В их числе Республика Крым и город Севастополь, Карелия, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Приморский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Псковская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, а также Ненецкий автономный округ.ДЭГ проводится с применением специального программного обеспечения, без бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе. Для участия в голосовании необходимо было подтвердить свою личность с использованием цифрового кода, который придет на привязанный к учетной записи в Госуслугах номер мобильного телефона.Проголосовать дистанционно можно онлайн при помощи компьютера, смартфона или планшета на специальном интернет-портале vybory.gov.ru.При желании избиратели смогут отдать свой голос онлайн непосредственно на избирательных участках или в иных помещениях, оборудованных для ДЭГ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Такое решение утвердил в декабре прошлого года Центризбирком РФ. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.Читайте также на РИА Новости Крым:Что удивило международного наблюдателя из Ирака в КрымуКрым готов к проведению выборов президента – глава ИзбиркомаКиев пытается помешать президентским выборам в России – Путин

https://crimea.ria.ru/20240313/tekhnicheski-luchshe-chto-govoryat-o-vyborakh-v-rossii-inostrantsy-1135611113.html

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