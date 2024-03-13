Что удивило международного наблюдателя из Ирака в Крыму
Юрист из Ирака удивился гостеприимности крымчан и их уважительному отношению к туристам
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму красивая природа, очень много памятников истории и культуры, а также очень радушные люди, которые уважительно относятся к туристам. Такие впечатления от визита на полуостров корреспонденту РИА Новости Крым рассказал международный наблюдатель, юрист из Ирака Расул Бавар Мохаммед после встречи с представителями Избирательной комиссии в Симферополе.
"Мне было очень интересно посетить Крым и здесь оказалось очень много вещей, которые меня удивили, я не ожидал, что этот регион настолько полон историческими местами, интересными туристическими местами, которые мне очень понравились, я не ожидал, что здесь настолько красивая природа. Меня очень удивила гостеприимность крымчан и их уважительное отношение к туристам, и я бы с радостью вернулся сюда путешествовать", - сказал он.
Никаких санкций и проблем для иракцев, посетивших Крым не будет, уверен международный эксперт. И напомнил, что у Ирака и Российской Федерации проходят различные встречи, о чем заявлял иракский лидер, и "все нормально".
"Сегодня в России я не один такой. Около 75 человек находились на фестивале в Сочи (Всероссийский фестиваль молодежи – ред.), и еще 22 человека из Ирака сейчас находятся в России в составе различных делегаций", - уточнил он.
Также гость высказал предположение, что будет работать наблюдателем на выборах президента в Москве, куда отбывает в среду вечером.
Ранее международный эксперт, профессор политических наук Ибрахим Мохамед Хоодх рассказал журналистам, что избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем на Мальдивах, процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод.
В минувшую среду типография "Таврида" передала членам Избиркома Крыма напечатанные бюллетени для выборов президента России, которые будут направлены в 28 территориальных избирательных комиссий. Как рассказал журналистам председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев, избирательная система Республики Крым абсолютно готова к проведению президентских выборов, полностью подготовлены все участковые и территориальные избирательные комиссии.
Днем ранее, что крымские общественники совместно с Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" внедрили автоматизированную систему передачи сообщений от наблюдателей к экспертам в ходе голосования на президентских выборах в России.
Основным документом для голосования на выборах президента Российской Федерации является паспорт. Однако в некоторых случаях его возможно заменить другим удостоверением личности, рассказали в ЦИК.
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