https://crimea.ria.ru/20240313/chto-udivilo-mezhdunarodnogo-nablyudatelya-iz-iraka-v-krymu-1135613848.html

Что удивило международного наблюдателя из Ирака в Крыму

Что удивило международного наблюдателя из Ирака в Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Что удивило международного наблюдателя из Ирака в Крыму

В Крыму красивая природа, очень много памятников истории и культуры, а также очень радушные люди, которые уважительно относятся к туристам. Такие впечатления от РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T12:43

2024-03-13T12:43

2024-03-13T12:43

эксклюзивы риа новости крым

крым

международные наблюдатели

общество

политика

ирак

выборы

выборы президента россии

туризм в крыму

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135613673_0:0:819:460_1920x0_80_0_0_b6445b3c204900f98549d9abb18c140c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму красивая природа, очень много памятников истории и культуры, а также очень радушные люди, которые уважительно относятся к туристам. Такие впечатления от визита на полуостров корреспонденту РИА Новости Крым рассказал международный наблюдатель, юрист из Ирака Расул Бавар Мохаммед после встречи с представителями Избирательной комиссии в Симферополе.Никаких санкций и проблем для иракцев, посетивших Крым не будет, уверен международный эксперт. И напомнил, что у Ирака и Российской Федерации проходят различные встречи, о чем заявлял иракский лидер, и "все нормально"."Сегодня в России я не один такой. Около 75 человек находились на фестивале в Сочи (Всероссийский фестиваль молодежи – ред.), и еще 22 человека из Ирака сейчас находятся в России в составе различных делегаций", - уточнил он.Также гость высказал предположение, что будет работать наблюдателем на выборах президента в Москве, куда отбывает в среду вечером.Ранее международный эксперт, профессор политических наук Ибрахим Мохамед Хоодх рассказал журналистам, что избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем на Мальдивах, процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод.В минувшую среду типография "Таврида" передала членам Избиркома Крыма напечатанные бюллетени для выборов президента России, которые будут направлены в 28 территориальных избирательных комиссий. Как рассказал журналистам председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев, избирательная система Республики Крым абсолютно готова к проведению президентских выборов, полностью подготовлены все участковые и территориальные избирательные комиссии.Днем ранее, что крымские общественники совместно с Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" внедрили автоматизированную систему передачи сообщений от наблюдателей к экспертам в ходе голосования на президентских выборах в России.Основным документом для голосования на выборах президента Российской Федерации является паспорт. Однако в некоторых случаях его возможно заменить другим удостоверением личности, рассказали в ЦИК.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссийКак Крым готовится к выборам президента России"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области

крым

ирак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, международные наблюдатели, общество, политика, ирак, выборы, выборы президента россии, туризм в крыму, туризм, новости крыма