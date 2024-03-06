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Готовы и защищены: напечатанные в Крыму бюллетени передали в Избирком - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Готовы и защищены: напечатанные в Крыму бюллетени передали в Избирком
Готовы и защищены: напечатанные в Крыму бюллетени передали в Избирком - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Готовы и защищены: напечатанные в Крыму бюллетени передали в Избирком
Типография "Таврида" в среду передала членам Избиркома Крыма напечатанные бюллетени для выборов президента России, которые будут направлены в 28 территориальных РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T13:35
2024-03-06T13:35
выборы президента россии
крым
симферополь
михаил малышев
избирком крыма
бюллетень для голосования на выборах
наталья безрученко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Типография "Таврида" в среду передала членам Избиркома Крыма напечатанные бюллетени для выборов президента России, которые будут направлены в 28 территориальных избирательных комиссий.Тангирная сетка (графическая штриховая сетка из мелких геометрических фигур и линий для создания полутонового фона на оттиске – ред.) придает бюллетеню не только характерный цвет, но и обеспечивает надежную защиту. Вне стен типографии подделать такую сетку невозможно. Кроме того, бюллетени для выборов президента России будут защищены специальным знаком-маркой, печатью и подписями участковых комиссий.К выборам комиссии готовыПо его словам, Избирком Крыма имеет "давние отношения с типографией "Таврида", которая печатает бюллетени на все виды выборов. Принятые из типографии готовые бюллетени передадут в территориальные комиссии для дальнейшей работы. Лишние бюллетени были уничтожены."Мы удовлетворены качеством печати, и еще раз подчеркну, что тут два вида бюллетеней - это те, которые будут использоваться в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней – ред.), и обычные бюллетени. Все соответствует тем требованиям, которые предъявляются к этому документу. Они с тангирной сеткой, защищены. И никаких инсинуаций с подделкой этого документа никогда и ни в коем случае не произойдет", - заверил Малышев.Сколько бюллетеней напечатали в КрымуОбщее количество бюллетеней, изготовленных в Республике Крым, - 1 миллион 478 тысяч 800 штук, сообщила журналистам секретарь крымского Избиркома Наталья Безрученко.В Крыму около одной трети избирателей будут голосовать с использованием КОИБ-2017. В регионе находится 260 комплексов (для обработки избирательных документов – ред.), которые располагаются на тех избирательных участках, где наибольшее число избирателей – от полутора тысяч человек, отметила Безрученко.Подделать бюллетень нельзя"На каждый избирательный бюллетень, изготовленный в типографии "Таврида", будет наклеен специальный знак-марка, проставлена печать и две подписи членов участковых комиссий – это та дополнительная защита, которая идет к тангирной сетке", - рассказала Безрученко. Она пояснила, что на избирательном бюллетене с использованием КОИБ тангирная сетка печатается на оборотной стороне, там же будет наклеиваться и защитный знак-марка. На документе будут присутствовать печать и две подписи участковых комиссий. Все это защита, предусмотренная российским законодательством.Накануне сообщалось, что крымские общественники совместно с Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" внедрили автоматизированную систему передачи сообщений от наблюдателей к экспертам в ходе голосования на президентских выборах в России.Основным документом для голосования на выборах президента Российской Федерации является паспорт. Однако в некоторых случаях его возможно заменить другим удостоверением личности, рассказали в ЦИК.В Херсонской области досрочное голосование на выборах президента России стартовало уже 27 февраля. Как сообщалось, оно затронет 172 избирательных участка из имеющихся 233.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова сравнила избирательные системы России и Украины"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской областиВ Херсонской области укомплектован состав участковых комиссий
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выборы президента россии, крым, симферополь, михаил малышев, избирком крыма, бюллетень для голосования на выборах, наталья безрученко, новости крыма, видео, видео
Готовы и защищены: напечатанные в Крыму бюллетени передали в Избирком

В Крыму передали членам Избиркома напечатанные для выборов президента России бюллетени

13:35 06.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Типография "Таврида" в среду передала членам Избиркома Крыма напечатанные бюллетени для выборов президента России, которые будут направлены в 28 территориальных избирательных комиссий.
Тангирная сетка (графическая штриховая сетка из мелких геометрических фигур и линий для создания полутонового фона на оттиске – ред.) придает бюллетеню не только характерный цвет, но и обеспечивает надежную защиту. Вне стен типографии подделать такую сетку невозможно. Кроме того, бюллетени для выборов президента России будут защищены специальным знаком-маркой, печатью и подписями участковых комиссий.

К выборам комиссии готовы

"Избирательная система Республики Крым абсолютно готова к проведению президентских выборов, полностью подготовлены все участковые и территориальные избирательные комиссии", - сказал журналистам председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев.
По его словам, Избирком Крыма имеет "давние отношения с типографией "Таврида", которая печатает бюллетени на все виды выборов. Принятые из типографии готовые бюллетени передадут в территориальные комиссии для дальнейшей работы. Лишние бюллетени были уничтожены.
"Мы удовлетворены качеством печати, и еще раз подчеркну, что тут два вида бюллетеней - это те, которые будут использоваться в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней – ред.), и обычные бюллетени. Все соответствует тем требованиям, которые предъявляются к этому документу. Они с тангирной сеткой, защищены. И никаких инсинуаций с подделкой этого документа никогда и ни в коем случае не произойдет", - заверил Малышев.

Сколько бюллетеней напечатали в Крыму

Общее количество бюллетеней, изготовленных в Республике Крым, - 1 миллион 478 тысяч 800 штук, сообщила журналистам секретарь крымского Избиркома Наталья Безрученко.
"По решению ЦИК, бюллетеней в Крыму изготовлено по числу избирателей, которое было установлено по состоянию на 1 июля 2023 года. Несмотря на то, что по состоянию на 1 января (текущего года – ред.) избирателей в Крыму стало чуть-чуть больше – где-то 1 миллион 481 тысяча, бюллетеней хватит всем, потому что используются дополнительные формы голосования, в том числе и электронное дистанционное голосование", - уточнила она.
В Крыму около одной трети избирателей будут голосовать с использованием КОИБ-2017. В регионе находится 260 комплексов (для обработки избирательных документов – ред.), которые располагаются на тех избирательных участках, где наибольшее число избирателей – от полутора тысяч человек, отметила Безрученко.

Подделать бюллетень нельзя

"На каждый избирательный бюллетень, изготовленный в типографии "Таврида", будет наклеен специальный знак-марка, проставлена печать и две подписи членов участковых комиссий – это та дополнительная защита, которая идет к тангирной сетке", - рассказала Безрученко.
Она пояснила, что на избирательном бюллетене с использованием КОИБ тангирная сетка печатается на оборотной стороне, там же будет наклеиваться и защитный знак-марка. На документе будут присутствовать печать и две подписи участковых комиссий. Все это защита, предусмотренная российским законодательством.
Секретарь крымского Избиркома уточнила, что сначала на бюллетень наносится тангирная сетка, а потом уже печатается текст бюллетеня. "Подделать тангирную сетку в домашних условиях абсолютно невозможно", - добавила она.
Накануне сообщалось, что крымские общественники совместно с Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" внедрили автоматизированную систему передачи сообщений от наблюдателей к экспертам в ходе голосования на президентских выборах в России.
Основным документом для голосования на выборах президента Российской Федерации является паспорт. Однако в некоторых случаях его возможно заменить другим удостоверением личности, рассказали в ЦИК.
В Херсонской области досрочное голосование на выборах президента России стартовало уже 27 февраля. Как сообщалось, оно затронет 172 избирательных участка из имеющихся 233.
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