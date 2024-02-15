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Досрочные выборы президента России на Херсонщине: как все пройдет - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Досрочные выборы президента России на Херсонщине: как все пройдет
Досрочные выборы президента России на Херсонщине: как все пройдет - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Досрочные выборы президента России на Херсонщине: как все пройдет
В Херсонской области досрочное голосование на выборах президента России затронет 172 избирательных участка из имеющихся 233. Досрочное голосование в... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T19:26
2024-02-15T19:26
марина захарова
выборы президента россии
россия
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херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области досрочное голосование на выборах президента России затронет 172 избирательных участка из имеющихся 233. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах начнется в регионе уже 27 февраля. Об этом в комментарии РИА Новости Крым председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова.Голосование на линии фронта"Согласно действующим нормам, мы имеем право провести досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях за 20 дней до начала основного дня голосования. Такой период начинается с 27 февраля. Постановлением избирательной комиссии определены такие труднодоступные населенные пункты", – сказала Захарова. И добавила, что в основном это населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, также учитывались особенности логистики в регионе."Досрочное голосование затронет 172 избирательных участка и определено, что оно у нас пройдет с 27 февраля по 3 марта", – отметила Захарова.По ее словам, всего избирательных участков в регионе 233: 172 будут задействованы в досрочном голосовании, а еще на 61-м избиратели будут голосовать традиционно с 15 по 17 марта в рамках стационарных участков.Два этапа досрочного голосованияДля удобства избирателей и силовых структур, которые будут обеспечивать безопасность, досрочное голосование в Херсонской области будет поделено на два этапа, рассказала Захарова.Также Захарова отметила, что одной из форм голосования, которая предусмотрена законодательством, является голосование на дому."На досрочном голосовании мы будем применять несколько форм. Это голосование на придомовых территориях, голосование вне помещения и голосование методом подомового обхода хозяйств. Такие же формы мы будем применять и 15, 16, 17 марта, единственное исключение – в этот период будут также работать стационарные участки", – рассказала Захарова.Выборы будут безопаснымиПредседатель регионального избиркома сделала акцент на том, что досрочное голосование направлено, в том числе, и на безопасность избирателя.Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости Крым, что попытки Киева сорвать выборы президента России в Херсонской области сравнимы с вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборамиУтвержден текст бюллетеня на выборах президента РоссииВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента
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марина захарова, выборы президента россии, россия, новости, новые регионы россии, херсонская область, общество
Досрочные выборы президента России на Херсонщине: как все пройдет

Захарова рассказала о досрочном голосовании на выборах президента в Херсонской области

19:26 15.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области досрочное голосование на выборах президента России затронет 172 избирательных участка из имеющихся 233. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах начнется в регионе уже 27 февраля. Об этом в комментарии РИА Новости Крым председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова.

Голосование на линии фронта

"Согласно действующим нормам, мы имеем право провести досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях за 20 дней до начала основного дня голосования. Такой период начинается с 27 февраля. Постановлением избирательной комиссии определены такие труднодоступные населенные пункты", – сказала Захарова. И добавила, что в основном это населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, также учитывались особенности логистики в регионе.
"Досрочное голосование затронет 172 избирательных участка и определено, что оно у нас пройдет с 27 февраля по 3 марта", – отметила Захарова.
По ее словам, всего избирательных участков в регионе 233: 172 будут задействованы в досрочном голосовании, а еще на 61-м избиратели будут голосовать традиционно с 15 по 17 марта в рамках стационарных участков.

Два этапа досрочного голосования

Для удобства избирателей и силовых структур, которые будут обеспечивать безопасность, досрочное голосование в Херсонской области будет поделено на два этапа, рассказала Захарова.

"Голосование пройдет с 27 по 29 февраля, когда будут работать избирательные участки на одних муниципальных округах, а с 1 по 3 марта – на других", – уточнила она.

Также Захарова отметила, что одной из форм голосования, которая предусмотрена законодательством, является голосование на дому.
"На досрочном голосовании мы будем применять несколько форм. Это голосование на придомовых территориях, голосование вне помещения и голосование методом подомового обхода хозяйств. Такие же формы мы будем применять и 15, 16, 17 марта, единственное исключение – в этот период будут также работать стационарные участки", – рассказала Захарова.

Выборы будут безопасными

Председатель регионального избиркома сделала акцент на том, что досрочное голосование направлено, в том числе, и на безопасность избирателя.

"В большей степени мы руководствовались именно вопросом безопасности в ходе проведения выборов. Проведение досрочного голосования дает нам возможность сконцентрировать силы и средства наших правоохранительных органов так, чтобы мы были уверены в том, что сможем максимально обеспечить безопасность и членов комиссий, и избирателей, и всего избирательного процесса в целом", – подытожила Захарова.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости Крым, что попытки Киева сорвать выборы президента России в Херсонской области сравнимы с вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут.
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