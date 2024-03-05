https://crimea.ria.ru/20240305/obschestvenniki-kryma-avtomatizirovali-nablyudenie-za-vyborami-prezidenta-1135427671.html

Общественники Крыма автоматизировали наблюдение за выборами президента

Общественники Крыма автоматизировали наблюдение за выборами президента - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Общественники Крыма автоматизировали наблюдение за выборами президента

Крымские общественники совместно с Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" внедрили автоматизированную систему передачи сообщений от наблюдателей к... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T16:14

2024-03-05T16:14

2024-03-05T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Крымские общественники совместно с Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" внедрили автоматизированную систему передачи сообщений от наблюдателей к экспертам в ходе голосования на президентских выборах в России. Об этом 5 марта сообщила член Общественной палаты Крыма, эксперт НОМ Инна Шишова.Цель общественного наблюдения – обеспечить честность и прозрачность выборов, подчеркнула она. Наблюдатели готовы следить за процессом, чтобы убедиться, что все проходит согласно закону и никакие возможные нарушения не остаются незамеченными, пояснила Шишова.Общественная палата Крыма в дни голосования на выборах президента РФ направит независимых наблюдателей на каждый избирательный участок. Ранее они в режиме реального времени передавали информацию в ОП по телефону или электронную почту. Теперь эту работу автоматизировали при помощи специальной программы.Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).По состоянию на 1 января в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяча 251 избиратель. На территории республики будут работать 1165 участковых избирательных комиссий (УИК), из них 35 комиссий будут работать в местах временного пребывания избирателей. 1130 участков будут оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации.Читайте также на РИА Новости Крым:Документы для голосования на выборах президента России: списокДосрочное голосование завершилось в Херсонской области"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выборы, выборы президента россии, крым, безопасность республики крым и севастополя, политика, новости крыма