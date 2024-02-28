https://crimea.ria.ru/20240228/ne-dozhdetes-v-krymu-otvetili-na-ugrozy-chlenam-izbiratelnykh-komissiy-1135290594.html

"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссий

"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссий - РИА Новости Крым, 28.02.2024

"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссий

Угрозы членам избирательных комиссий в Крыму абсолютно бесполезны и никак не влияют на работоспособность всех звеньев Избирательной комиссии республики. Об этом РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T18:26

2024-02-28T18:26

2024-02-28T18:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Угрозы членам избирательных комиссий в Крыму абсолютно бесполезны и никак не влияют на работоспособность всех звеньев Избирательной комиссии республики. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель Избиркома РК Михаил Малышев."На протяжении всего этого периода (нахождения Крыма в составе России – ред.) поступали угрозы в адрес тех, кто задействован в избирательном процессе в Крыму. Все эти угрозы никоим образом не повлияли на работоспособность всех звеньев нашей Избирательной комиссии. Думаю, что недоброжелатели поняли бесполезность этих угроз и потеряли к ним интерес. Фраза "не дождетесь" актуальна и в нынешней ситуации", - сказал Малышев, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, поступают ли угрозы в адрес членов УИК в Крыму накануне выборов президента России.Глава Избиркома республики также добавил, что подомовой обход избирателей членами комиссий и некоторые другие показатели свидетельствуют о том, что в Крыму на выборах главы государства будет довольно высокая явка.В Крыму, как и в других субъектах РФ, за исключением Москвы, реализуется проект "ИнформУИК". Он заключается в обходе работниками участковых комиссий жилых домов и информировании избирателей о голосовании. В республике в этой работе задействованы 4,2 тысячи членов УИК, сообщила зампредседателя Избиркома РК Инна Гузеева. На сегодняшний день они обошли более половины всех избирателей в регионе.Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФДосрочное голосование на выборах президента проходит на ХерсонщинеДосрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье

https://crimea.ria.ru/20240228/kak-krym-gotovitsya-k-vyboram-prezidenta-rossii-1135289810.html

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