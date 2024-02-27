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Досрочное голосование на выборах президента проходит на Херсонщине
Досрочное голосование на выборах президента проходит на Херсонщине - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Досрочное голосование на выборах президента проходит на Херсонщине
Досрочное голосование на выборах президента России стартовало во вторник в семи муниципалитетах Херсонской области. Об этом сообщает Избирательная комиссия... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T15:26
2024-02-27T15:26
2024-02-27T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Досрочное голосование на выборах президента России стартовало во вторник в семи муниципалитетах Херсонской области. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.Все мобильные группы на 93 избирательных участках работают по маршруту."Первыми в Херсонской области голосуют жители населенных пунктов, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения и в труднодоступных местах. Досрочное голосование как раз и организовано для того, чтобы мы могли учесть мнения всех наших избирателей, несмотря на непростую обстановку", – председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.Проголосовать можно будет как на стационарном избирательном участке, так и на дому. При этом отдать свой голос смогут как граждане не только с паспортом гражданина России, но и Украины.Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации ранее стартовало и на территории Запорожской области. В 2024 году досрочное голосование проводится с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты досрочного голосования могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской областиДосрочное голосование на выборах президента России началось на ЗапорожьеВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, выборы, новости, выборы президента россии, избирком херсонской области, новая каховка, алешки, геническ
Досрочное голосование на выборах президента проходит на Херсонщине
В семи муниципалитетах Херсонской области стартовало досрочное голосование на выборах
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Досрочное голосование на выборах президента России стартовало во вторник в семи муниципалитетах Херсонской области. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.
"Досрочное голосование будет проходить в два этапа. На первом – с 27 по 29 февраля – в Алешкинском, Верхнерогачикском, Геническом, Горностаевском, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах и в городском округе город Новая Каховка", – говорится в ТГ-канале Избиркома Херсонской области.
Все мобильные группы на 93 избирательных участках работают по маршруту.
"Первыми в Херсонской области голосуют жители населенных пунктов, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения и в труднодоступных местах. Досрочное голосование как раз и организовано для того, чтобы мы могли учесть мнения всех наших избирателей, несмотря на непростую обстановку", – председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
Проголосовать можно будет как на стационарном избирательном участке, так и на дому. При этом отдать свой голос смогут как граждане не только с паспортом гражданина России, но и Украины.
Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации ранее стартовало и на территории Запорожской области
. В 2024 году досрочное голосование проводится с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты досрочного голосования могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона.
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