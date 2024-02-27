https://crimea.ria.ru/20240227/dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-prokhodit-na-khersonschine-1135249005.html

Досрочное голосование на выборах президента проходит на Херсонщине

Досрочное голосование на выборах президента проходит на Херсонщине - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Досрочное голосование на выборах президента проходит на Херсонщине

Досрочное голосование на выборах президента России стартовало во вторник в семи муниципалитетах Херсонской области. Об этом сообщает Избирательная комиссия... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T15:26

2024-02-27T15:26

2024-02-27T15:26

херсонская область

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новости

выборы президента россии

избирком херсонской области

новая каховка

алешки

геническ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Досрочное голосование на выборах президента России стартовало во вторник в семи муниципалитетах Херсонской области. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.Все мобильные группы на 93 избирательных участках работают по маршруту."Первыми в Херсонской области голосуют жители населенных пунктов, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения и в труднодоступных местах. Досрочное голосование как раз и организовано для того, чтобы мы могли учесть мнения всех наших избирателей, несмотря на непростую обстановку", – председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.Проголосовать можно будет как на стационарном избирательном участке, так и на дому. При этом отдать свой голос смогут как граждане не только с паспортом гражданина России, но и Украины.Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации ранее стартовало и на территории Запорожской области. В 2024 году досрочное голосование проводится с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты досрочного голосования могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской областиДосрочное голосование на выборах президента России началось на ЗапорожьеВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента

херсонская область

новая каховка

алешки

геническ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, выборы, новости, выборы президента россии, избирком херсонской области, новая каховка, алешки, геническ