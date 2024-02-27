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В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФ
В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 27.02.2024
В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФ
Избирательная комиссия Севастополя планирует привлечь более 300 волонтеров для помощи избирателям с инвалидностью в дни голосования по выборам президента... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Севастополя планирует привлечь более 300 волонтеров для помощи избирателям с инвалидностью в дни голосования по выборам президента России. Об этом сообщили в Севастопольской городской избирательной комиссии.Как сообщила председатель комиссии Нина Фаустова, на сегодняшний день более 18 тысяч севастопольцев подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Около 5 тысяч избирателей подали заявления о голосовании по месту нахождения с применением механизма "Мобильный избиратель". Прием заявлений продолжится по 11 мартаПо данным избиркома, к работе в комиссиях разного уровня на выборах главы государства привлекли около 2,5 тыс человек, из них 2,4 тыс работают в участковых избирательных комиссиях.Передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ в Севастополе, напечатанных типографией "Таврида" в Симферополе, состоится 6 марта.Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).Читайте также на РИА Новости Крым:Досрочное голосование на выборах президента России началось на ЗапорожьеКак будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФКак в Севастополе информируют избирателей о выборах президента
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, выборы президента россии, волонтеры
В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФ

В Севастополе 314 волонтеров будут помогать избирателям-инвалидам на выборах президента

10:25 27.02.2024 (обновлено: 10:28 27.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Севастополя планирует привлечь более 300 волонтеров для помощи избирателям с инвалидностью в дни голосования по выборам президента России. Об этом сообщили в Севастопольской городской избирательной комиссии.
"В целях обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью на избирательных участках в дни голосования 15-17 марта 2024 года планируется привлечь 314 волонтеров", – рассказали в избиркоме.
Как сообщила председатель комиссии Нина Фаустова, на сегодняшний день более 18 тысяч севастопольцев подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Около 5 тысяч избирателей подали заявления о голосовании по месту нахождения с применением механизма "Мобильный избиратель". Прием заявлений продолжится по 11 марта
По данным избиркома, к работе в комиссиях разного уровня на выборах главы государства привлекли около 2,5 тыс человек, из них 2,4 тыс работают в участковых избирательных комиссиях.
Передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ в Севастополе, напечатанных типографией "Таврида" в Симферополе, состоится 6 марта.
Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
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СевастопольНовостиНовости КрымаВыборы президента РоссииВолонтеры
 
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