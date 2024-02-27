https://crimea.ria.ru/20240227/v-sevastopole-300-volonterov-budut-rabotat-na-vyborakh-prezidenta-rf-1135237327.html

В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФ

В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФ - РИА Новости Крым, 27.02.2024

В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента РФ

Избирательная комиссия Севастополя планирует привлечь более 300 волонтеров для помощи избирателям с инвалидностью в дни голосования по выборам президента... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Севастополя планирует привлечь более 300 волонтеров для помощи избирателям с инвалидностью в дни голосования по выборам президента России. Об этом сообщили в Севастопольской городской избирательной комиссии.Как сообщила председатель комиссии Нина Фаустова, на сегодняшний день более 18 тысяч севастопольцев подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Около 5 тысяч избирателей подали заявления о голосовании по месту нахождения с применением механизма "Мобильный избиратель". Прием заявлений продолжится по 11 мартаПо данным избиркома, к работе в комиссиях разного уровня на выборах главы государства привлекли около 2,5 тыс человек, из них 2,4 тыс работают в участковых избирательных комиссиях.Передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ в Севастополе, напечатанных типографией "Таврида" в Симферополе, состоится 6 марта.Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).Читайте также на РИА Новости Крым:Досрочное голосование на выборах президента России началось на ЗапорожьеКак будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФКак в Севастополе информируют избирателей о выборах президента

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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