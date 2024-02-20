https://crimea.ria.ru/20240220/kak-v-sevastopole-informiruyut-izbirateley-o-vyborakh-prezidenta-1135083273.html

Как в Севастополе информируют избирателей о выборах президента

Как в Севастополе информируют избирателей о выборах президента - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Как в Севастополе информируют избирателей о выборах президента

В Севастополе стартовала информационная кампания "Информ УИК", в ходе которой члены участковых избирательных комиссий предоставляют избирателям полную... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T13:16

2024-02-20T13:16

2024-02-20T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала информационная кампания "Информ УИК", в ходе которой члены участковых избирательных комиссий предоставляют избирателям полную информацию о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Об этом во вторник сообщила журналистам председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.Члены избирательных комиссий информируют каждого избирателя о дате выборов президента, днях и формах голосования, месте нахождения избирательного участка, доступных видах голосования, а также вручают информационные материалы и отвечают на возникающие у них вопросы.Фаустова отметила, что у каждого члена участковой избирательной комиссии есть бейдж с печатью территориальной комиссии, они одеты в униформу – белую куртку с гербом Севастополя и логотипом избирательной комиссии, а на сумке размещен логотип избирательной кампании. Во время визита к горожанам обходчик также обязан предоставит паспорт. Кроме того, у каждого есть с собой смартфон с мобильным приложением, в которое вносятся данные об избирателе, предпочтительных для него способах голосования и информации о заданных вопросах.В ходе президентских выборов в Севастополе в голосовании примут участие более 335 тысяч избирателей. На территории города будут работать 188 избирательных участков – из них 187 распределены по муниципалитетам. Еще один – дополнительный или временный – 188 участок будет открыт на территории Первой городской больницы им. Пирогова. Для граждан без регистрации по месту жительства в пределах РФ также оборудованы четыре участка – по одному в каждом муниципалитете города. Также севастопольцам доступны дистанционное электронное голосование, голосование на дому или через систему "мобильный избиратель".Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской областиУтвержден текст бюллетеня на выборах президента РоссииВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, выборы, выборы президента россии, общество, севастопольская городская избирательная комиссия, нина фаустова, новости крыма, видео