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Как Севастополь готовится к выборам президента РФ

Как Севастополь готовится к выборам президента РФ - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Как Севастополь готовится к выборам президента РФ

В ходе президентских выборов в Севастополе в голосовании примут участие более 335 тысяч избирателей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T18:45

2024-02-19T18:45

2024-02-19T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В ходе президентских выборов в Севастополе в голосовании примут участие более 335 тысяч избирателей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольской городской избирательной комиссии.Севастополь единственный в России субъект федерации, где голосование проводится исключительно при помощи комплексов обработки избирательных бюллетеней, отметили в ведомстве. Таким образом, и процесс голосования, и подсчет голосов контролируется такими комплексами, отметили в ведомстве.Сколько избирательных участков откроется в Севастополе"В Севастополе насчитывается 335 295 избирателей. На территории города будут работать 188 избирательных участков – из них 187 распределены по муниципалитетам. Еще один – дополнительный или временный – 188 участок будет открыт на территории Первой городской больницы им. Пирогова", – сообщили в Горизбиркоме.Это самое крупное медицинское учреждение города, в котором большое число стационарных больных. Благодаря открытию дополнительного участка они смогут принять участие в выборах, не прерывая лечение.Как голосовать гражданам без прописки на территории РФ"Кроме того, в каждом из четырех районов Севастополя есть избирательные участки, на которых смогут голосовать граждане, не имеющие прописки на территории РФ. Для голосования потребуется паспорт гражданина Российской Федерации", – добавили в Горизбиркоме.Если гражданин без регистрации не воспользовался системой "мобильный избиратель" и заблаговременно не прикрепился к какому-либо участку, он может прийти в дни голосования на один из этих специализированных четырех участков и получить возможность проголосовать на выборах президента страны.Адреса участков для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ:УИК № 3, Балаклавский район, ул. Новикова, 12, Севастопольский хореографический центр "Радость";УИК № 52, Гагаринский район, проспект Октябрьской революции, 8, Гагаринская администрация;УИК № 110 Ленинский район, проспект Генерала Острякова, 70, кинотеатр "Москва";УИК № 145 Нахимовский район, ул. Вокзальная, 10, МФЦ.Также севастопольцам доступны дистанционное электронное голосование, голосование на дому и голосование посредством системы "мобильный избиратель".Дистанционное электронное голосованиеЧтобы голосовать дистанционно, необходимо составить заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. Заявления принимаются с 29 января по 11 марта. По данным на понедельник, 19 февраля, о желании голосовать в электронном формате уже заявили, то есть подали заявления, 14 263 избирателей.В Горизбиркоме отметили, что севастопольцы уже второй раз принимают участие в электронном голосовании. Первый раз данная опция была опробована на выборах в Госдуму РФ в 2021 году. Тогда чуть более 90% от подавших заявления проголосовали дистанционно.Голосование на домуЧтобы проголосовать на дому, необходимо подать заявление в участковую избирательную комиссию."Избирательные участки начнут работать с 6 марта, а подать заявление о надомном голосовании можно будет с 7 марта, – уточнили в горизбиркоме. – Также с 5 марта можно подать заявление о голосовании на дому через портал Госуслуг. К этой услуге будет открыт доступ".Мобильный избирательСистема "Мобильный избиратель" позволяет проголосовать на выборах на участке по месту фактического нахождения, а не по месту постоянной или временной регистрации.Вместо получения открепительных удостоверений граждане могут подать заявления о включении своих фамилий в список избирателей на участке по месту пребывания в дни голосования.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ. Кроме того, в Херсонской области будет организовано досрочное голосование. Региональный избирком принял решение провести его с 27 февраля по 3 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской областиУтвержден текст бюллетеня на выборах президента РоссииВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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