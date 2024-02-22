https://crimea.ria.ru/20240222/kak-budet-rabotat-transport-kryma-v-dni-vyborov-prezidenta-rf-1135143271.html

Как будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФ

Как будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФ - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Как будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФ

В дни голосования на выборах президента России 16 и 17 марта общественный транспорт в Крыму будет работать по расписанию будних дней. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T10:07

2024-02-22T10:07

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сергей аксенов

новости крыма

транспорт

выборы президента россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В дни голосования на выборах президента России 16 и 17 марта общественный транспорт в Крыму будет работать по расписанию будних дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Решение принято в целях обеспечения избирательного права граждан при проведении выборов президента РФ, добавил он.Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе информируют избирателей о выборах президентаРоссияне стали больше доверять партиям и результатам выборов – социологКрымские татары будут участвовать в выборах президента РФ – Билялов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, транспорт, выборы президента россии, общество