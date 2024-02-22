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Как будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФ
Как будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФ - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Как будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФ
В дни голосования на выборах президента России 16 и 17 марта общественный транспорт в Крыму будет работать по расписанию будних дней. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T10:07
2024-02-22T10:07
2024-02-22T10:31
сергей аксенов
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В дни голосования на выборах президента России 16 и 17 марта общественный транспорт в Крыму будет работать по расписанию будних дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Решение принято в целях обеспечения избирательного права граждан при проведении выборов президента РФ, добавил он.Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе информируют избирателей о выборах президентаРоссияне стали больше доверять партиям и результатам выборов – социологКрымские татары будут участвовать в выборах президента РФ – Билялов
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, транспорт, выборы президента россии, общество
Как будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФ
В дни выборов президента РФ маршрутки в Крыму будут работать по расписанию будних дней
10:07 22.02.2024 (обновлено: 10:31 22.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В дни голосования на выборах президента России 16 и 17 марта общественный транспорт в Крыму будет работать по расписанию будних дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Министерством транспорта Крыма и администрациями городов и районов республики будет организована работа общественного транспорта по маршрутам регулярных перевозок городского, пригородного и междугородного сообщений на территории Республики Крым 16 и 17 марта 2024 года по расписанию рабочего дня", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Решение принято в целях обеспечения избирательного права граждан при проведении выборов президента РФ, добавил он.
Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
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