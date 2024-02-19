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Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ – Билялов - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ – Билялов
Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ – Билялов - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ – Билялов
Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ, несмотря ни на что. Лидеров так называемого меджлиса*, которые сейчас призывают отказаться от... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T19:31
2024-02-19T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ, несмотря ни на что. Лидеров так называемого меджлиса*, которые сейчас призывают отказаться от голосования, не слушали даже десять лет назад, при Украине. Такое заявление в пресс-центре РИА Новости Крым сделал президент общества крымских татар "Инкишаф" Эскендер Билялов.Крымские татары более 50 лет ждали возвращения на историческую родину, сказал Эскендер Билялов. Но когда появилась такая возможность, Украина стала всячески препятствовать их возвращению."Чинили препятствия в прописке, в обучении, в устройстве на работу, устраивали на почве межнациональных отношений столкновения. С приходом Российской Федерации первое, что сделал президент, он в 2014-м году пригласил лидеров разных общественных организаций крымских татар на встречу, и мы увидели, как он сопереживает и знает, что такое боль депортированных народов", – вспоминает Билялов.Он также напомнил, что уже в 2014 году в России был принят закон о реабилитации депортированных граждан. Он наделил крымских татар правами, которых они годами не могли добиться на Украине.Решение о запрете меджлиса* крымских татар было принято в 2016 году. Суд принял во внимание факты сотрудничества его лидеров с наемниками из таких террористических организаций, как турецкие "Серые волки"* и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.Ранее в России признали нежелательной скандальную организацию "Крымско-татарский ресурсный центр", которую возглавляет бывший член меджлиса* Эскендер Бариев. Более всего она известна предложением переименовать города и села Крыма, обозначив это не только в украинских документах, но и на картах в интернете.*запрещенные в России экстремистские организацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеТрое детей министра обороны Украины Умерова – граждане СШАПятеро членов крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* получили сроки
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РИА Новости Крым
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4.7
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выборы президента россии, эскендер билялов, мнения, общество, крым, россия, новости, новости крыма
Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ – Билялов

Крымские татары ответили меджлису* на призывы не участвовать в выборах президента РФ

19:31 19.02.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАгитационный предвыборный билборд
Агитационный предвыборный билборд - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ, несмотря ни на что. Лидеров так называемого меджлиса*, которые сейчас призывают отказаться от голосования, не слушали даже десять лет назад, при Украине. Такое заявление в пресс-центре РИА Новости Крым сделал президент общества крымских татар "Инкишаф" Эскендер Билялов.

"Я, пользуясь случаем, хотел бы сказать этим господам. Их десять лет назад 50% крымских татар не признавали, а сейчас я вообще не знаю, на что они надеются. Я уверен, что 99% крымских татар уже просто смеются над ними. Я много общаюсь с людьми. Даже те, которые были в каком-то сомнении, на 99% уже интегрировались в российском Крыму", – сказал он.

Крымские татары более 50 лет ждали возвращения на историческую родину, сказал Эскендер Билялов. Но когда появилась такая возможность, Украина стала всячески препятствовать их возвращению.
"Чинили препятствия в прописке, в обучении, в устройстве на работу, устраивали на почве межнациональных отношений столкновения. С приходом Российской Федерации первое, что сделал президент, он в 2014-м году пригласил лидеров разных общественных организаций крымских татар на встречу, и мы увидели, как он сопереживает и знает, что такое боль депортированных народов", – вспоминает Билялов.
Он также напомнил, что уже в 2014 году в России был принят закон о реабилитации депортированных граждан. Он наделил крымских татар правами, которых они годами не могли добиться на Украине.

"В российском Крыму крымские татары, как и все люди, ездят по новым дорогам, мы учимся в новых школах, мы пользуемся всей инфраструктурой. Я уверен, что в Крыму вскоре будет жизнь еще лучше, чем сейчас. И мы будем помогать той стране, в которой живем и работаем", – подытожил Билялов.

Решение о запрете меджлиса* крымских татар было принято в 2016 году. Суд принял во внимание факты сотрудничества его лидеров с наемниками из таких террористических организаций, как турецкие "Серые волки"* и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Ранее в России признали нежелательной скандальную организацию "Крымско-татарский ресурсный центр", которую возглавляет бывший член меджлиса* Эскендер Бариев. Более всего она известна предложением переименовать города и села Крыма, обозначив это не только в украинских документах, но и на картах в интернете.
*запрещенные в России экстремистские организации
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