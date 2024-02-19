https://crimea.ria.ru/20240219/krymskie-tatary-budut-uchastvovat-v-vyborakh-prezidenta-rf--bilyalov-1135060272.html

Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ – Билялов

Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ – Билялов - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ – Билялов

Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ, несмотря ни на что. Лидеров так называемого меджлиса*, которые сейчас призывают отказаться от... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T19:31

2024-02-19T19:31

2024-02-19T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ, несмотря ни на что. Лидеров так называемого меджлиса*, которые сейчас призывают отказаться от голосования, не слушали даже десять лет назад, при Украине. Такое заявление в пресс-центре РИА Новости Крым сделал президент общества крымских татар "Инкишаф" Эскендер Билялов.Крымские татары более 50 лет ждали возвращения на историческую родину, сказал Эскендер Билялов. Но когда появилась такая возможность, Украина стала всячески препятствовать их возвращению."Чинили препятствия в прописке, в обучении, в устройстве на работу, устраивали на почве межнациональных отношений столкновения. С приходом Российской Федерации первое, что сделал президент, он в 2014-м году пригласил лидеров разных общественных организаций крымских татар на встречу, и мы увидели, как он сопереживает и знает, что такое боль депортированных народов", – вспоминает Билялов.Он также напомнил, что уже в 2014 году в России был принят закон о реабилитации депортированных граждан. Он наделил крымских татар правами, которых они годами не могли добиться на Украине.Решение о запрете меджлиса* крымских татар было принято в 2016 году. Суд принял во внимание факты сотрудничества его лидеров с наемниками из таких террористических организаций, как турецкие "Серые волки"* и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.Ранее в России признали нежелательной скандальную организацию "Крымско-татарский ресурсный центр", которую возглавляет бывший член меджлиса* Эскендер Бариев. Более всего она известна предложением переименовать города и села Крыма, обозначив это не только в украинских документах, но и на картах в интернете.*запрещенные в России экстремистские организацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеТрое детей министра обороны Украины Умерова – граждане СШАПятеро членов крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* получили сроки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы президента россии, эскендер билялов, мнения, общество, крым, россия, новости, новости крыма