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"Крымско-татарский ресурсный центр" признан нежелательным в России

"Крымско-татарский ресурсный центр" признан нежелательным в России - РИА Новости Крым, 06.02.2024

"Крымско-татарский ресурсный центр" признан нежелательным в России

Минюст России включил в перечень нежелательных организаций "Крымско-татарский ресурсный центр", известный инициативой переименования городов и сел в Крыму... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T18:31

2024-02-06T18:31

2024-02-06T18:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Минюст России включил в перечень нежелательных организаций "Крымско-татарский ресурсный центр", известный инициативой переименования городов и сел в Крыму. Центр зарегистрирован на Украине, наряду с ним в перечень внесены еще две неправительственных организации из Японии и Швейцарии.Все три НПО были включены в перечень согласно решениям Генпрокуратуры РФ."Крымско-татарский ресурсный центр" существует на Украине за счет средств фонда Сороса. Более всего скандальная организация известна предложением переименовать города и села Крыма, обозначив это не только в украинских документах, но и на картах в интернете.Согласно этой инициативе, Симферополю следовало бы вернуть "историческое название" Ак-Месджит, пгт. Гвардейскому – Сарабуз, а пгт. Советскому – Ички. При этом лидер меджлиса* Рефат Чубаров настаивал, чтобы эти крымско-татарские названия писали на латинице, чтобы максимально дистанцироваться от русского языка.Главой правления центр является Эскендер Бариев – член запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"*, известный многими скандальными заявлениями националистического толка. В связи с этим представители крымско-татарского народа обращались к лидеру Чечни Рамзану Кадырову с просьбой задержать бежавших меджлисовцев* Эскендера Бариева, Айдера Муждабаева**, Рефата Чубарова и некоторых других.Крымский политолог Наталья Киселева высказала мнение, что "у себя на Украине они могут переименовывать что угодно", а в Крыму улицам возвращают исторические названия, связанные с историей России. Так, в Симферополе улице Розы Люксембург возвращено имя Александра Невского, улица Карла Маркса стала Екатерининской, а улица Шмидта – Потемкинской.* Организация "Меджлис крымско-татарского народа" признана экстремистской и запрещена в России** Лицо (организация) выполняет функции иностранного агентаЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеОбольщаться не стоит: эксперт о решении суда ООН по КрымуТрое детей министра обороны Украины Умерова – граждане США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, общество, генеральная прокуратура рф, новости крыма