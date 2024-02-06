"Крымско-татарский ресурсный центр" признан нежелательным в России
Минюст России признал нежелательным украинский "Крымско-татарский ресурсный центр"
18:31 06.02.2024 (обновлено: 18:33 06.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Минюст России включил в перечень нежелательных организаций "Крымско-татарский ресурсный центр", известный инициативой переименования городов и сел в Крыму. Центр зарегистрирован на Украине, наряду с ним в перечень внесены еще две неправительственных организации из Японии и Швейцарии.
"Союз за возвращение Северных территорий" ("Союз борьбы за возвращение Северных территорий") (Япония), Громадська органiзацiя "Кримськотатарський Ресурсний Центр" ("Крымско-татарский Ресурсный Центр") (Украина), IndustriALL Global Union ("Глобальный союз IndustriALL") (Швейцария)", – значится в списке.
Все три НПО были включены в перечень согласно решениям Генпрокуратуры РФ.
"Крымско-татарский ресурсный центр" существует на Украине за счет средств фонда Сороса. Более всего скандальная организация известна предложением переименовать города и села Крыма, обозначив это не только в украинских документах, но и на картах в интернете.
Согласно этой инициативе, Симферополю следовало бы вернуть "историческое название" Ак-Месджит, пгт. Гвардейскому – Сарабуз, а пгт. Советскому – Ички. При этом лидер меджлиса* Рефат Чубаров настаивал, чтобы эти крымско-татарские названия писали на латинице, чтобы максимально дистанцироваться от русского языка.
Главой правления центр является Эскендер Бариев – член запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"*, известный многими скандальными заявлениями националистического толка. В связи с этим представители крымско-татарского народа обращались к лидеру Чечни Рамзану Кадырову с просьбой задержать бежавших меджлисовцев* Эскендера Бариева, Айдера Муждабаева**, Рефата Чубарова и некоторых других.
Крымский политолог Наталья Киселева высказала мнение, что "у себя на Украине они могут переименовывать что угодно", а в Крыму улицам возвращают исторические названия, связанные с историей России. Так, в Симферополе улице Розы Люксембург возвращено имя Александра Невского, улица Карла Маркса стала Екатерининской, а улица Шмидта – Потемкинской.
* Организация "Меджлис крымско-татарского народа" признана экстремистской и запрещена в России
** Лицо (организация) выполняет функции иностранного агента
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