Рейтинг@Mail.ru
Обольщаться не стоит: эксперт о решении суда ООН по Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240201/obolschatsya-ne-stoit-ekspert-o-reshenii-suda-oon-po-krymu-1134606677.html
Обольщаться не стоит: эксперт о решении суда ООН по Крыму
Обольщаться не стоит: эксперт о решении суда ООН по Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Обольщаться не стоит: эксперт о решении суда ООН по Крыму
Решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит - глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась. Такое... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T10:09
2024-02-01T10:12
эксклюзивы риа новости крым
украина
оон
в мире
россия
крым в истории: секреты, факты, фото
закон и право
мнения
наталья киселева
крымские татары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111442/41/1114424105_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_ae93438a0f0a44ca6983e3674820a2f6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит - глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась. Такое мнение РИА Новости Крым выразила руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева.Международный суд ООН отклонил обвинения Украины в адрес России по Крыму в среду. В частности, суд не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа*. В решении подчеркнуто, что представительным органом крымских татар является Курултай, который не подвергался запрету и продолжает выполнять в Крыму свои функции. Также отклонены обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев на полуострове, ущемлении их прав. По существу, обвинения Киева к РФ по Крыму абсолютно не оправданы и построены на постоянном стремлении украинских властей разыграть карту межнациональной розни на территории многонационального полуострова, подчеркивает политолог."Очевидно, ни в Крыму, ни на территории всей России никаких притеснений нет. Крымские татары используются Киевом как разменная карта, которую можно пытаться разыграть, чтобы в очередной раз каким-то образом предъявить какие-то обвинения в отношении Москвы. Мы к этому привыкли - это использовалось киевскими властями на протяжении всех лет, когда Крым не по своему согласию был в составе Украины", - продолжает она.Что касается решения Международного суда ООН, по мнению Киселевой, оно не определяет тенденций взаимоотношений России с Западом, а является скорее случайным.16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев пытался представить дело так, как будто Донецкая и Луганская народные республики являются террористическими организациями, а Россия их финансировала, в том числе поставляя оружие. Также Украина утверждала, что в Крыму якобы проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации крымских татар и украинцев. Российская сторона все предъявляемые обвинения отвергала.* экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеНеонацист наградил неонациста: в Крыму оценили "геройство" ДжемилеваДля чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнение
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111442/41/1114424105_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_d4e12345845fea508d5d095aed733390.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, оон, в мире, россия, крым в истории: секреты, факты, фото, закон и право, мнения, наталья киселева, крымские татары, меджлис*, общество
Обольщаться не стоит: эксперт о решении суда ООН по Крыму

Решение суда ООН по Крыму не оздоровит отношение Запада к России – политолог

10:09 01.02.2024 (обновлено: 10:12 01.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда
Официальная резиденция Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит - глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась. Такое мнение РИА Новости Крым выразила руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева.
Международный суд ООН отклонил обвинения Украины в адрес России по Крыму в среду. В частности, суд не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа*. В решении подчеркнуто, что представительным органом крымских татар является Курултай, который не подвергался запрету и продолжает выполнять в Крыму свои функции. Также отклонены обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев на полуострове, ущемлении их прав.
"Это удивляет, поскольку международные организации в настоящее время, в том числе и различные структуры ООН, ведут политику двойных стандартов и совершенно не руководствуются теми принципами, которые изложены в их же программных документах", - признает Киселева.
По существу, обвинения Киева к РФ по Крыму абсолютно не оправданы и построены на постоянном стремлении украинских властей разыграть карту межнациональной розни на территории многонационального полуострова, подчеркивает политолог.
"Очевидно, ни в Крыму, ни на территории всей России никаких притеснений нет. Крымские татары используются Киевом как разменная карта, которую можно пытаться разыграть, чтобы в очередной раз каким-то образом предъявить какие-то обвинения в отношении Москвы. Мы к этому привыкли - это использовалось киевскими властями на протяжении всех лет, когда Крым не по своему согласию был в составе Украины", - продолжает она.
Что касается решения Международного суда ООН, по мнению Киселевой, оно не определяет тенденций взаимоотношений России с Западом, а является скорее случайным.
"Скорее всего, так сложились обстоятельства, подобрался такой судебный состав в данном случае. Но мы не должны обольщаться тем, что Запад меняет политику в отношении нашей страны - пока это вряд ли возможно. Никакой тенденции к оздоровлению международных отношений со стороны стан коллективного Запада нет", - убеждена она.
16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев пытался представить дело так, как будто Донецкая и Луганская народные республики являются террористическими организациями, а Россия их финансировала, в том числе поставляя оружие. Также Украина утверждала, что в Крыму якобы проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации крымских татар и украинцев. Российская сторона все предъявляемые обвинения отвергала.
* экстремистская организация, запрещенная в России
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе
Неонацист наградил неонациста: в Крыму оценили "геройство" Джемилева
Для чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнение
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаООНВ миреРоссияКрым в истории: секреты, факты, фотоЗакон и правоМненияНаталья КиселеваКрымские татарымеджлис*Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Строительство дальнего подхода к Крымскому мосту: как идут работы
11:21Крымчанин обманул маркетплейс на 16 миллионов рублей - возбуждено дело
11:14Хранил дома полторы тысячи патронов: задержан севастополец
11:11Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма
10:51Новый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у Киева
10:34Как работает Керченская паромная переправа в четверг
10:27Под артобстрелом ВСУ восемь населенных пунктов левобережной Херсонщины
10:09Обольщаться не стоит: эксперт о решении суда ООН по Крыму
09:53В США назвали сроки увольнения Залужного
09:27Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасности
09:16Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана
08:44Памятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе
08:17Массовая замена: в Крыму обновят более 400 лифтов
07:55Выплаты пострадавшим от паводка в Севастополе: кто и сколько получит
07:30Два региона РФ атакованы украинскими беспилотниками утром в четверг
07:25Пассажирские катера в Севастополе остановили движение
07:02В Крыму зазвучат сирены - определены дни проверки системы оповещения
06:25"Вода не спешит уходить": как Севастополь борется с последствиями паводка
06:24Пресечена попытка атаки ВСУ на два региона России
06:06Звонки из банков и повышенные выплаты: что ждет россиян в феврале
Лента новостейМолния