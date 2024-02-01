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Обольщаться не стоит: эксперт о решении суда ООН по Крыму

Обольщаться не стоит: эксперт о решении суда ООН по Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Обольщаться не стоит: эксперт о решении суда ООН по Крыму

Решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит - глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась. Такое... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T10:09

2024-02-01T10:09

2024-02-01T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит - глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась. Такое мнение РИА Новости Крым выразила руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева.Международный суд ООН отклонил обвинения Украины в адрес России по Крыму в среду. В частности, суд не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа*. В решении подчеркнуто, что представительным органом крымских татар является Курултай, который не подвергался запрету и продолжает выполнять в Крыму свои функции. Также отклонены обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев на полуострове, ущемлении их прав. По существу, обвинения Киева к РФ по Крыму абсолютно не оправданы и построены на постоянном стремлении украинских властей разыграть карту межнациональной розни на территории многонационального полуострова, подчеркивает политолог."Очевидно, ни в Крыму, ни на территории всей России никаких притеснений нет. Крымские татары используются Киевом как разменная карта, которую можно пытаться разыграть, чтобы в очередной раз каким-то образом предъявить какие-то обвинения в отношении Москвы. Мы к этому привыкли - это использовалось киевскими властями на протяжении всех лет, когда Крым не по своему согласию был в составе Украины", - продолжает она.Что касается решения Международного суда ООН, по мнению Киселевой, оно не определяет тенденций взаимоотношений России с Западом, а является скорее случайным.16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев пытался представить дело так, как будто Донецкая и Луганская народные республики являются террористическими организациями, а Россия их финансировала, в том числе поставляя оружие. Также Украина утверждала, что в Крыму якобы проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации крымских татар и украинцев. Российская сторона все предъявляемые обвинения отвергала.* экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеНеонацист наградил неонациста: в Крыму оценили "геройство" ДжемилеваДля чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнение

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