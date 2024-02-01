https://crimea.ria.ru/20240201/sud-oon-otklonil-obvineniya-ukrainy-v-adres-rossii-po-krymu-1134602631.html

Суд ООН отклонил обвинения Украины в адрес России по Крыму

Суд ООН отклонил обвинения Украины в адрес России по Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Суд ООН отклонил обвинения Украины в адрес России по Крыму

Международный суд ООН отклонил большую часть претензий по иску Украины к РФ и признал, что политика России в Крыму соответствует обязательствам в рамках... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T00:17

2024-02-01T00:17

2024-02-01T00:28

крым

украина

россия

новости

оон

общество

крымские татары

министерство иностранных дел рф (мид рф)

крым многонациональный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130385715_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_e7190427ef926051a1e3ac57972a77f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Международный суд ООН отклонил большую часть претензий по иску Украины к РФ и признал, что политика России в Крыму соответствует обязательствам в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.В ведомстве напомнили, что в 2017 году Киев подал исковое заявление, пытаясь выдать правоохранительные меры против членов террористических и экстремистских организаций, таких как Хизб ут-Тахрир* и меджлис крымско-татарского народа**, за якобы преследование крымских татар по этническому признаку. Суд не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа**. В решении подчеркнуто, что представительным органом крымских татар является Курултай, который не подвергался запрету и продолжает выполнять в Крыму свои функции.Отклонены обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев в Крыму, ущемлении их прав на доступ к национальным СМИ, на собрания и митинги, а также на сохранение объектов культурного наследия."Реставрация Россией Ханского дворца в Бахчисарае оказалась вовсе не "культурной катастрофой", как это подавали украинские представители, а необходимой мерой по устранению последствий халатности украинских властей, которые довели этот памятник истории и культуры до полуразрушенного состояния", - заметили в МИД.Также Международный суд ООН не выявил признаков расовой дискриминации в процедуре предоставления гражданства на полуострове, начиная с 2014 года.Что касается образования, большинством голосов суд постановил, что резкое сокращение количества школ с образованием на украинском языке после перехода в 2014 году Крыма в состав России "являет собой нарушение обязательств по международной конвенции в части права на образование". В то же время суд признал, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках.16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев пытался представить дело так, как будто Донецкая и Луганская народные республики являются террористическими организациями, а Россия их финансировала, в том числе поставляя оружие. Также Украина утверждала, что в Крыму якобы проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации крымских татар и украинцев. Российская сторона все предъявляемые обвинения отвергала.* террористическая организация, запрещенная в России** экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в КрымуВласти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеГде и сколько в Крыму строится жилья для репатриантовКрымские украинцы ответили на сравнение региона с полуостровом страха

https://crimea.ria.ru/20231209/samyy-bolshoy-kupol-kryma-kak-rosla-sobornaya-mechet-v-simferopole-1131405387.html

крым

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, россия, новости, оон, общество, крымские татары, министерство иностранных дел рф (мид рф), крым многонациональный