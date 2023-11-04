https://crimea.ria.ru/20231104/gotovy-k-lyubym-provokatsiyam-trudno-li-sokhranyat-natsionalnyy-mir-v-krymu-1132573844.html

Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в Крыму

Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в Крыму - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в Крыму

Крым отмечает День народного единства в составе России уже десятый год. Для полуострова этот праздник особенно символичен – именно любовь к Отечеству, которая... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T13:00

2023-11-04T13:00

2023-11-04T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Крым отмечает День народного единства в составе России уже десятый год. Для полуострова этот праздник особенно символичен – именно любовь к Отечеству, которая стала основой этого единения, помогла региону вернуться на Родину. Более того, Крым – один из самых многонациональных субъектов нашей страны и выступает наглядным воплощением единства народов. Именно это согласие является мишенью для внешних врагов, не прекращающих попытки "раскачать" крымскую "многонациональную лодку".Как республика противостоит этим потугам, как специальная военная операция повлияла на межэтническую стабильность в регионе и какую поддержку получают национальные культуры в Крыму, в интервью РИА Новости Крым рассказал председатель госкомитета по межнациональным отношениям республики Айдер Типпа.Единство окрепло еще больше– Специальная военная операция российских войск продолжается уже более полутора лет. Повлияла ли она на межнациональные отношения в Крыму?– Скажу так: проведение специальной военной операции направлено на защиту суверенитета и обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан. Она не повлияла, а укрепила наше единство. Это единство способствует сохранению мира и согласия, придает силу духа и мужество нашим защитникам, которые сегодня участвуют в военной операции.– После начала СВО внешние силы активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму? Насколько они в этом "преуспели"? На какие слои крымского общества в первую очередь направлены деструктивные действия наших противников?– Безусловно, угроза дестабилизации общественно-политической ситуации со стороны Украины и Запада существовала, начиная еще с 2014 года. Враги пытались использовать в том числе национальный фактор, учитывая особенности республики. Действительно, с начала специальной военной операции, эти попытки стали намного активнее. В ход идут различные способы: фейковые новости, провокации, вбросы. Все эти попытки безрезультативны, прежде всего, потому что в нашей стране межнациональные и межконфессиональные отношения прочно развиваются на основе мира, взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных национальностей и вероисповеданий.– Сегодня в международной повестке очень много спекуляций вокруг Крыма, в том числе на межнациональной почве. Предпринимает ли госкомитет какие-либо меры по борьбе с такими фейками?– Чтобы предупредить распространение вбросов и фейков, госкомнац Крыма, преждле всего, проводит информационно-разъяснительную работу с населением. Постоянно на выездных мероприятиях и встречах с лидерами общественного мнения и местными религиозными организациями в городах и районах мы разъясняем цели и задачи СВО. Также акцентируем внимание людей на том, что важно получать информацию из официальных источников. Отмечу, что крымчане это понимают и готовы противостоять любым провокациям извне.Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе>>Между меджлисом* и крымскими татарами ничего общего– Как бы вы оценили влияние запрещенного в России "меджлиса крымскотатарского народа"* на крымских татар на территории полуострова? Что сегодня говорят сами крымские татары о своих бывших "лидерах"?– Действительно, запрещенный в РФ меджлис* своими действиями постоянно старалась провоцировать общественность и использовать крымско-татарский вопрос для дестабилизации обстановки. Но в настоящее время эта организация и ее руководители ничего общего не имеют с крымско-татарским народом, который живет и развивается на своей родной земле. Крымские татары не только не поддаются их провокациям и манипуляциям, но и занимают активную гражданскую позицию на своей родной земле вместе с Россией.– Что делают органы власти и, в частности, госкомнац, для сохранения межэтнического согласия и снижения напряженности?– Для укрепления межнациональных отношений в Крыму реализуются госпрограммы и разрабатываются законы. Также власти выплачивают компенсации за подключение к сетям газоснабжения, водоотведения и электроснабжения, выкупают жилье, строят социально значимые объекты.Госкомнац Крыма содействует сохранению и развитию межэтнического согласия и идентичности каждого народа. Совместно с Домом дружбы народов и Медиацентром имени Исмаила Гаспринского мы проводим концерты, фестивали, благотворительные акции, дни культуры народов и другие мероприятия. Кроме того, издается социально-значимая литература, поддерживается и развитие национальных СМИ.Наряду с этим, в Крыму действуют государственные и муниципальные программы по профилактике межнациональных конфликтов, а для укрепления связей между национальными общественными объединениями, религиозными организациями и исполнительной властью постоянно действуют Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Крыма; межконфессиональный совет Республики Крым "Мир – дар Божий", в состав которого входят лидеры традиционных религиозных конфессий республики; муниципальные советы по межнациональным и межконфессиональным отношениям.Новое жилье для тысяч семей– Как идет процесс обеспечения жильем граждан из числа реабилитированных народов? Чего удалось достичь в этом направлении?– Обеспечить жильем граждан из числа реабилитированных народов для нас одно из приоритетных направлений. В рамках госпрограммы "Республика Крым – территория межнационального согласия" строятся новые многоквартирные дома и выкупается жилье. С 2014 по 2023 годы 1028 семей получили новые квартиры. Также 299 крымчан обеспечены за счет субсидии на приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность (выкуп жилья).До конца реализации госпрограммы планируется обеспечить жильем в новых домах 1262 реабилитированные семьи. Это 12 многоэтажек на 1262 квартиры общей стоимостью порядка 6 млрд рублей. Из них 162 квартиры – в Симферополе (микрорайоны Фонтаны), 72 квартиры – в Керчи, 36 квартир – в Саках, 48 – в Старом Крыму, 72 – в Джанкое, 168 – в Бахчисарае, 48 – в Ленино, по 72 квартиры – в Феодосии, Судаке и Алуште, 120 – в Ялте и 320 – в поселке Гвардейское Симферопольского района.42 гражданам выкупят жилье за счет субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.– Много ли издается социально значимой литературы на родных языках народов Крыма? Как поддерживаются национальные СМИ?– Изданием социально значимой литературы и поддержкой национальных СМИ в Крыму занимается Медиацентр имени Гаспринского. За девять лет издано около 250 книг на родных языках народов Крыма общим тиражом около 88 тысяч экземпляров. Поддерживается 15 печатных изданий – это восемь газет и семь журналов на языках народов Крыма. Финансирование ведется из республиканского и федерального бюджетов.Где и сколько в Крыму строится жилья для репатриантов>>Новые регионы влились в братскую семью народов России– На Украине запрещают все русское, в том числе изучение языка и литературы. В Крыму же напротив – три государственных языка и никаких ограничений в этой сфере. Как Вы считаете, к чему приведет русофобия и подобные запреты на Украине?– Ни к чему хорошему. К сожалению, сегодня на Украине проводится политика, направленная на уничтожение самого государства. Мы видим, как запрещается русский язык, разрушаются памятники, искажаются исторические события. Со стороны киевского режима поддерживается развитие национализма, против чего и направлено проведение специальной военной операции.– Какую поддержку госкомнац Крыма оказывает национально-культурным объединениям и как они помогают в интеграции новым регионам России?– Финансирование мер поддержки национально-культурных общественных объединений идет по госпрограмме "Республика Крым – территория межнационального согласия". Один из наиболее эффективных инструментов господдержки – выделение грантов. Они предоставляются на конкурсной основе под значимые проекты по укреплению межнационального и межконфессионального согласия.С 2017 по 2023 годы госкомнац поддержал 57 проектов по различным направлениям. На них выделено порядка 21 млн рублей.Для сохранения национальных культур и традиций народов Крыма наладили взаимодействие национально-культурных автономий и общественных объединений с Дом дружбы народов. За весь период было заключено около 100 соглашений о сотрудничестве с общественными организациями национально-культурной направленности, домами дружбы других субъектов РФ. Дом дружбы народов каждый год оказывает финансовую поддержку этим объединениям в проведении мероприятий.Госкомнац и подведомственные организации также поддерживают национально-культурные объединения информационно. Речь в первую очередь идет об освещении их мероприятий на республиканских телеканалах. Отмечу, что все национальные общины Крыма вовлечены в проведение мероприятий по укреплению межнационального согласия и единства. На круглых столах и рабочих встречах руководители национальных общин активно участвуют в принятии решений, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов.Что касается взаимодействия и поддержки новых регионов, то необходимо отметить работу Дома дружбы народов. При организации и проведении мероприятий он всегда приглашает творческие коллективы из новых территорий принять в них участие. Также активное взаимодействие налаживается с национально-культурными объединениями новых субъектов.Беседовал Алексей Гончаров* экстремистская организация, запрещенная в России

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2023

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

крым, айдер типпа, госкомитет крыма по межнациональным отношениям, крымские татары, общество, национальности в крыму, жилье для репатриантов, интервью, мнения