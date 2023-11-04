https://crimea.ria.ru/20231104/vlasti-kryma-otsenili-vliyanie-medzhlisa-na-krymskikh-tatar-v-regione-1132571021.html

Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе

Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе

Запрещенная в России организация "меджлис крымско-татарского народа"* не имеет ничего общего с проживающими на российском полуострове крымскими татарами,... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T11:13

2023-11-04T11:13

2023-11-04T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Запрещенная в России организация "меджлис крымско-татарского народа"* не имеет ничего общего с проживающими на российском полуострове крымскими татарами, которые не поддаются на провокации и манипуляции ее лидеров. Об этом заявил председатель госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Айдер Типпа в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.По его словам, крымские татары "не только не поддаются их провокациям и манипуляциям, но и занимают активную гражданскую позицию на своей родной земле вместе с Россией".Типпа также отметил, что проведение специальной военной операции, направленной на защиту суверенитета и обеспечение безопасности России и ее граждан, только укрепило межнациональное единство в Крыму."Это единство способствует сохранению мира и согласия, придает силу духа и мужество нашим защитникам, которые сегодня участвуют в военной операции", - добавил глава госкомнаца.Полный текст интервью читайте на РИА Новости Крым в 13:00 мск."Меджлис крымскотатарского народа"* – запрещенная в России организация, признанная экстремистской Верховным судом РФ.В период нахождения Крыма под юрисдикцией Киева руководители и члены меджлиса* избирались депутатами разных уровней благодаря альянсам с украинскими националистическими партиями. Его лидеры Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров шантажировали власти для решения различных вопросов: выделения земли, легализации самозахватов, кадровых назначений.В 2014 году меджлис* поддержал государственный переворот в Киеве и свержение президента Виктора Януковича. 26 февраля во время митинга у стен крымского парламента в результате столкновений между представителями меджлиса* и пророссийскими активистами погибли двое и пострадали более 70 человек.Джемилеву и Чубарову был запрещен въезд в Россию из-за экстремистских заявлений, разжигающих национальную рознь. В отношении них были возбуждены уголовные дела по различным статьям. В 2021 году Верховный суд РК заочно приговорил Чубарова к шести годам колонии общего режима. В 2022 году Верховный суд Крыма приговорил Джемилева к трем годам лишения свободы.Оба политика, а также их соратник, предприниматель Ленур Ислямов, являются организаторами товарной и энергетической блокад Крыма. Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в диверсии, организации незаконного вооруженного формирования и публичным призывам к экстремизму, приговорив его к 19 годам колонии строгого режима.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Политолог "расшифровала" высказывания Джемилева о КрымеКому отдали здание меджлиса* в столице КрымаДля чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнение

https://crimea.ria.ru/20230904/otschepenets-naroda-kak-v-krymu-otsenili-novogo-ministra-oborony-ukrainy-1131152481.html

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2023

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