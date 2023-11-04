https://crimea.ria.ru/20231104/vlasti-kryma-otsenili-vliyanie-medzhlisa-na-krymskikh-tatar-v-regione-1132571021.html
Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе
Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе
Запрещенная в России организация "меджлис крымско-татарского народа"* не имеет ничего общего с проживающими на российском полуострове крымскими татарами,... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T11:13
2023-11-04T11:13
2023-11-04T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Запрещенная в России организация "меджлис крымско-татарского народа"* не имеет ничего общего с проживающими на российском полуострове крымскими татарами, которые не поддаются на провокации и манипуляции ее лидеров. Об этом заявил председатель госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Айдер Типпа в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.По его словам, крымские татары "не только не поддаются их провокациям и манипуляциям, но и занимают активную гражданскую позицию на своей родной земле вместе с Россией".Типпа также отметил, что проведение специальной военной операции, направленной на защиту суверенитета и обеспечение безопасности России и ее граждан, только укрепило межнациональное единство в Крыму."Это единство способствует сохранению мира и согласия, придает силу духа и мужество нашим защитникам, которые сегодня участвуют в военной операции", - добавил глава госкомнаца.Полный текст интервью читайте на РИА Новости Крым в 13:00 мск."Меджлис крымскотатарского народа"* – запрещенная в России организация, признанная экстремистской Верховным судом РФ.В период нахождения Крыма под юрисдикцией Киева руководители и члены меджлиса* избирались депутатами разных уровней благодаря альянсам с украинскими националистическими партиями. Его лидеры Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров шантажировали власти для решения различных вопросов: выделения земли, легализации самозахватов, кадровых назначений.В 2014 году меджлис* поддержал государственный переворот в Киеве и свержение президента Виктора Януковича. 26 февраля во время митинга у стен крымского парламента в результате столкновений между представителями меджлиса* и пророссийскими активистами погибли двое и пострадали более 70 человек.Джемилеву и Чубарову был запрещен въезд в Россию из-за экстремистских заявлений, разжигающих национальную рознь. В отношении них были возбуждены уголовные дела по различным статьям. В 2021 году Верховный суд РК заочно приговорил Чубарова к шести годам колонии общего режима. В 2022 году Верховный суд Крыма приговорил Джемилева к трем годам лишения свободы.Оба политика, а также их соратник, предприниматель Ленур Ислямов, являются организаторами товарной и энергетической блокад Крыма. Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в диверсии, организации незаконного вооруженного формирования и публичным призывам к экстремизму, приговорив его к 19 годам колонии строгого режима.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Политолог "расшифровала" высказывания Джемилева о КрымеКому отдали здание меджлиса* в столице КрымаДля чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнение
https://crimea.ria.ru/20230904/otschepenets-naroda-kak-v-krymu-otsenili-novogo-ministra-oborony-ukrainy-1131152481.html
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
крым, общество, крымские татары, национальности в крыму, айдер типпа, меджлис*, госкомитет крыма по межнациональным отношениям, мнения, новости крыма
Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе
Госкомнац Крыма: меджлис* не имеет ничего общего с крымскими татарами на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым
. Запрещенная в России организация "меджлис крымско-татарского народа"* не имеет ничего общего с проживающими на российском полуострове крымскими татарами, которые не поддаются на провокации и манипуляции ее лидеров. Об этом заявил председатель госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Айдер Типпа в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым
.
"Запрещенный в РФ меджлис* своими действиями постоянно старался провоцировать общественность и использовать крымско-татарский вопрос для дестабилизации обстановки. Но в настоящее время эта организация и ее руководители ничего общего не имеют с крымско-татарским народом, который сегодня живет и развивается на своей родной земле", - сказал руководитель ведомства.
По его словам, крымские татары "не только не поддаются их провокациям и манипуляциям, но и занимают активную гражданскую позицию на своей родной земле вместе с Россией".
Типпа также отметил, что проведение специальной военной операции, направленной на защиту суверенитета и обеспечение безопасности России и ее граждан, только укрепило межнациональное единство в Крыму.
"Это единство способствует сохранению мира и согласия, придает силу духа и мужество нашим защитникам, которые сегодня участвуют в военной операции", - добавил глава госкомнаца.
Полный текст интервью читайте на РИА Новости Крым в 13:00 мск.
"Меджлис крымскотатарского народа"* – запрещенная в России организация, признанная экстремистской Верховным судом РФ.
В период нахождения Крыма под юрисдикцией Киева руководители и члены меджлиса* избирались депутатами разных уровней благодаря альянсам с украинскими националистическими партиями. Его лидеры Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров шантажировали власти для решения различных вопросов: выделения земли, легализации самозахватов, кадровых назначений.
В 2014 году меджлис* поддержал государственный переворот в Киеве и свержение президента Виктора Януковича. 26 февраля во время митинга у стен крымского парламента в результате столкновений между представителями меджлиса* и пророссийскими активистами погибли двое и пострадали более 70 человек.
Джемилеву и Чубарову был запрещен въезд в Россию из-за экстремистских заявлений, разжигающих национальную рознь. В отношении них были возбуждены уголовные дела по различным статьям. В 2021 году Верховный суд РК заочно приговорил Чубарова к шести годам колонии общего режима. В 2022 году Верховный суд Крыма приговорил Джемилева к трем годам лишения свободы.
Оба политика, а также их соратник, предприниматель Ленур Ислямов, являются организаторами товарной и энергетической блокад Крыма. Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в диверсии, организации незаконного вооруженного формирования и публичным призывам к экстремизму, приговорив его к 19 годам колонии строгого режима.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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