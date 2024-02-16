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Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова
Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова
Крым всегда был и останется меккой для кинематографистов, это особый для россиян регион. Об этом в ходе встречи с активистами молодежных движений, сотрудниками... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T17:35
2024-02-16T17:35
выборы
выборы президента россии
владимир машков
владимир путин (политик)
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кино
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крым всегда был и останется меккой для кинематографистов, это особый для россиян регион. Об этом в ходе встречи с активистами молодежных движений, сотрудниками и волонтерами Регионального избирательного штаба Республики Крым сказал народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков.Также Владимир Машков отметил, что в Крыму снимался много."Одна из первых моих картин тоже была в Крыму. Много связано с Крымом, а если говорить за последние годы, то уже два года подряд наш театр (с 2018 года Машков возглавляет Театр Олега Табакова и Театральную школу Олега Табакова – ред.) приезжает в Херсонес. У каждого гражданина России есть связь с Крымом, потому что именно здесь родилась вера - отсюда все началось, из Херсонеса. Здесь удивительное пространство", - отметил народный артист.По словам Машкова, в Крыму каждый русский человек испытывает особые чувства, его наполняют особые эмоции.Накануне в ходе творческой встречи с членами Севастопольского отделения СТД и творческой интеллигенцией Севастополя, Владимир Машков заявил, что отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом.Читайте также на РИА Новости Крым:Машков в Севастополе встретился с молодежьюВ Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира МашковаМайданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом
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выборы, выборы президента россии, владимир машков, владимир путин (политик), крым, кино, культура, общество
Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова

Машков: Крым вновь станет меккой для кинематографистов

17:35 16.02.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСопредседатель избирательного штаба кандидата на должность президента РФ В. Путина, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
Сопредседатель избирательного штаба кандидата на должность президента РФ В. Путина, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крым всегда был и останется меккой для кинематографистов, это особый для россиян регион. Об этом в ходе встречи с активистами молодежных движений, сотрудниками и волонтерами Регионального избирательного штаба Республики Крым сказал народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков.
"Для кинематографистов Крым всегда был меккой, здесь всегда снималось кино и будет сниматься. Да, сейчас тяжелая логистика, но здесь обязательно будет то, что должно было быть и было всегда", - сказал Машков, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Также Владимир Машков отметил, что в Крыму снимался много.
"Одна из первых моих картин тоже была в Крыму. Много связано с Крымом, а если говорить за последние годы, то уже два года подряд наш театр (с 2018 года Машков возглавляет Театр Олега Табакова и Театральную школу Олега Табакова – ред.) приезжает в Херсонес. У каждого гражданина России есть связь с Крымом, потому что именно здесь родилась вера - отсюда все началось, из Херсонеса. Здесь удивительное пространство", - отметил народный артист.
По словам Машкова, в Крыму каждый русский человек испытывает особые чувства, его наполняют особые эмоции.
"Столько связано с Крымом. Удивительная история, удивительное месторасположение, невероятная история, которую создают легендарные люди. Сколько боролись за эту землю, сколько продолжается борьба за эту землю. С вас началась весна. Весна во всей России. Начало абсолютно новой жизни. Когда и чувства, и смысли приобретают иное значение. Вдруг стали понятно, что такое любовь к Родине, что такое друг, что такое человек, которому хочешь протянуть руку, что такое сопереживание и справедливость", - сказал артист на встрече с активистами.
Накануне в ходе творческой встречи с членами Севастопольского отделения СТД и творческой интеллигенцией Севастополя, Владимир Машков заявил, что отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом.
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