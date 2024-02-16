https://crimea.ria.ru/20240216/kogda-v-krym-vernetsya-bolshoe-kino--otvet-mashkova-1135001111.html

Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова

Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова

Крым всегда был и останется меккой для кинематографистов, это особый для россиян регион. Об этом в ходе встречи с активистами молодежных движений, сотрудниками... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T17:35

2024-02-16T17:35

2024-02-16T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крым всегда был и останется меккой для кинематографистов, это особый для россиян регион. Об этом в ходе встречи с активистами молодежных движений, сотрудниками и волонтерами Регионального избирательного штаба Республики Крым сказал народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков.Также Владимир Машков отметил, что в Крыму снимался много."Одна из первых моих картин тоже была в Крыму. Много связано с Крымом, а если говорить за последние годы, то уже два года подряд наш театр (с 2018 года Машков возглавляет Театр Олега Табакова и Театральную школу Олега Табакова – ред.) приезжает в Херсонес. У каждого гражданина России есть связь с Крымом, потому что именно здесь родилась вера - отсюда все началось, из Херсонеса. Здесь удивительное пространство", - отметил народный артист.По словам Машкова, в Крыму каждый русский человек испытывает особые чувства, его наполняют особые эмоции.Накануне в ходе творческой встречи с членами Севастопольского отделения СТД и творческой интеллигенцией Севастополя, Владимир Машков заявил, что отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом.Читайте также на РИА Новости Крым:Машков в Севастополе встретился с молодежьюВ Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира МашковаМайданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, выборы президента россии, владимир машков, владимир путин (политик), крым, кино, культура, общество