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Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова
Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова
Крым всегда был и останется меккой для кинематографистов, это особый для россиян регион. Об этом в ходе встречи с активистами молодежных движений, сотрудниками... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T17:35
2024-02-16T17:35
2024-02-16T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крым всегда был и останется меккой для кинематографистов, это особый для россиян регион. Об этом в ходе встречи с активистами молодежных движений, сотрудниками и волонтерами Регионального избирательного штаба Республики Крым сказал народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков.Также Владимир Машков отметил, что в Крыму снимался много."Одна из первых моих картин тоже была в Крыму. Много связано с Крымом, а если говорить за последние годы, то уже два года подряд наш театр (с 2018 года Машков возглавляет Театр Олега Табакова и Театральную школу Олега Табакова – ред.) приезжает в Херсонес. У каждого гражданина России есть связь с Крымом, потому что именно здесь родилась вера - отсюда все началось, из Херсонеса. Здесь удивительное пространство", - отметил народный артист.По словам Машкова, в Крыму каждый русский человек испытывает особые чувства, его наполняют особые эмоции.Накануне в ходе творческой встречи с членами Севастопольского отделения СТД и творческой интеллигенцией Севастополя, Владимир Машков заявил, что отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом.Читайте также на РИА Новости Крым:Машков в Севастополе встретился с молодежьюВ Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира МашковаМайданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом
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РИА Новости Крым
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выборы, выборы президента россии, владимир машков, владимир путин (политик), крым, кино, культура, общество
Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова
Машков: Крым вновь станет меккой для кинематографистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крым всегда был и останется меккой для кинематографистов, это особый для россиян регион. Об этом в ходе встречи с активистами молодежных движений, сотрудниками и волонтерами Регионального избирательного штаба Республики Крым сказал народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков.
"Для кинематографистов Крым всегда был меккой, здесь всегда снималось кино и будет сниматься. Да, сейчас тяжелая логистика, но здесь обязательно будет то, что должно было быть и было всегда", - сказал Машков, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым
.
Также Владимир Машков отметил, что в Крыму снимался много.
"Одна из первых моих картин тоже была в Крыму. Много связано с Крымом, а если говорить за последние годы, то уже два года подряд наш театр (с 2018 года Машков возглавляет Театр Олега Табакова и Театральную школу Олега Табакова – ред.) приезжает в Херсонес. У каждого гражданина России есть связь с Крымом, потому что именно здесь родилась вера - отсюда все началось, из Херсонеса. Здесь удивительное пространство", - отметил народный артист.
По словам Машкова, в Крыму каждый русский человек испытывает особые чувства, его наполняют особые эмоции.
"Столько связано с Крымом. Удивительная история, удивительное месторасположение, невероятная история, которую создают легендарные люди. Сколько боролись за эту землю, сколько продолжается борьба за эту землю. С вас началась весна. Весна во всей России. Начало абсолютно новой жизни. Когда и чувства, и смысли приобретают иное значение. Вдруг стали понятно, что такое любовь к Родине, что такое друг, что такое человек, которому хочешь протянуть руку, что такое сопереживание и справедливость", - сказал артист на встрече с активистами.
Накануне в ходе творческой встречи с членами Севастопольского отделения СТД и творческой интеллигенцией Севастополя, Владимир Машков заявил
, что отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом.
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