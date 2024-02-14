https://crimea.ria.ru/20240214/mashkov-v-sevastopole-nazval-gorod-serdtsem-russkogo-mira-i-very-1134949475.html

Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры

Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры

Народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков посетил... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T19:42

2024-02-14T19:42

2024-02-14T19:51

севастополь

владимир машков

общество

политика

онф

предвыборная агитация

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134948446_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f1478ec3d797bc0f61e93e9fa4dd9e03.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков посетил Севастополь. Он назвал город-герой сердцем Русского мира и местом рождения веры. Машков в Севастополе провел встречу с доверенными лицами, представителями Общероссийского народного фронта, Молодой гвардии и волонтерами.В ходе общения с участниками инклюзивного центра "Особая молодежь", Машков призвал молодых людей верить в достижение поставленных перед собой целей."Если вы начнете верить в успех того, чем занимаетесь, - люди вокруг тоже поверят и разделят с вами это ощущение", - цитирует Машкова департамента внутренней политики города.На память о встрече ребята вручили Владимиру Львовичу сувениры, сделанные своими руками - ангелочка и открытку.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, владимир машков, общество, политика, онф, предвыборная агитация, новости крыма