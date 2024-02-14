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Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры
Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры
Народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков посетил... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T19:42
2024-02-14T19:42
2024-02-14T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков посетил Севастополь. Он назвал город-герой сердцем Русского мира и местом рождения веры. Машков в Севастополе провел встречу с доверенными лицами, представителями Общероссийского народного фронта, Молодой гвардии и волонтерами.В ходе общения с участниками инклюзивного центра "Особая молодежь", Машков призвал молодых людей верить в достижение поставленных перед собой целей."Если вы начнете верить в успех того, чем занимаетесь, - люди вокруг тоже поверят и разделят с вами это ощущение", - цитирует Машкова департамента внутренней политики города.На память о встрече ребята вручили Владимиру Львовичу сувениры, сделанные своими руками - ангелочка и открытку.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, владимир машков, общество, политика, онф, предвыборная агитация, новости крыма
Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры
Владимир Машков в Севастополе встретился с волонтерами ОНФ и молодежью
19:42 14.02.2024 (обновлено: 19:51 14.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков посетил Севастополь. Он назвал город-герой сердцем Русского мира и местом рождения веры.
Машков в Севастополе провел встречу с доверенными лицами, представителями Общероссийского народного фронта, Молодой гвардии и волонтерами.
"Севастополь — сердце нашего Русского мира. Место, где родилась вера. Без веры жить нельзя — без веры в то дело, которым ты занимаешься, без веры в тех людей, которые находятся рядом", – цитирует слова Машкова пресс-служба "Единой России".
В ходе общения с участниками инклюзивного центра "Особая молодежь", Машков призвал молодых людей верить в достижение поставленных перед собой целей.
"Если вы начнете верить в успех того, чем занимаетесь, - люди вокруг тоже поверят и разделят с вами это ощущение", - цитирует Машкова департамента внутренней политики города.
На память о встрече ребята вручили Владимиру Львовичу сувениры, сделанные своими руками - ангелочка и открытку.