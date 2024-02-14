Рейтинг@Mail.ru
Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240214/mashkov-v-sevastopole-nazval-gorod-serdtsem-russkogo-mira-i-very-1134949475.html
Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры
Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры
Народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков посетил... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T19:42
2024-02-14T19:51
севастополь
владимир машков
общество
политика
онф
предвыборная агитация
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134948446_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f1478ec3d797bc0f61e93e9fa4dd9e03.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков посетил Севастополь. Он назвал город-герой сердцем Русского мира и местом рождения веры. Машков в Севастополе провел встречу с доверенными лицами, представителями Общероссийского народного фронта, Молодой гвардии и волонтерами.В ходе общения с участниками инклюзивного центра "Особая молодежь", Машков призвал молодых людей верить в достижение поставленных перед собой целей."Если вы начнете верить в успех того, чем занимаетесь, - люди вокруг тоже поверят и разделят с вами это ощущение", - цитирует Машкова департамента внутренней политики города.На память о встрече ребята вручили Владимиру Львовичу сувениры, сделанные своими руками - ангелочка и открытку.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134948446_80:0:1147:800_1920x0_80_0_0_557590108d55191608bb26000f495e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, владимир машков, общество, политика, онф, предвыборная агитация, новости крыма
Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры

Владимир Машков в Севастополе встретился с волонтерами ОНФ и молодежью

19:42 14.02.2024 (обновлено: 19:51 14.02.2024)
 
© Единая РоссияСевастополь посетил Владимир Машков — председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, сопредседатель избирательного штаба, доверенное лицо кандидата на пост Президента РФ Владимира Путина
Севастополь посетил Владимир Машков — председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, сопредседатель избирательного штаба, доверенное лицо кандидата на пост Президента РФ Владимира Путина
© Единая Россия
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Народный артист России, советский и российский актер, а также доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков посетил Севастополь. Он назвал город-герой сердцем Русского мира и местом рождения веры.
Машков в Севастополе провел встречу с доверенными лицами, представителями Общероссийского народного фронта, Молодой гвардии и волонтерами.

"Севастополь — сердце нашего Русского мира. Место, где родилась вера. Без веры жить нельзя — без веры в то дело, которым ты занимаешься, без веры в тех людей, которые находятся рядом", – цитирует слова Машкова пресс-служба "Единой России".

В ходе общения с участниками инклюзивного центра "Особая молодежь", Машков призвал молодых людей верить в достижение поставленных перед собой целей.
"Если вы начнете верить в успех того, чем занимаетесь, - люди вокруг тоже поверят и разделят с вами это ощущение", - цитирует Машкова департамента внутренней политики города.
На память о встрече ребята вручили Владимиру Львовичу сувениры, сделанные своими руками - ангелочка и открытку.
© Фото: департамента внутренней политики Севастополя Владимир Машков В штабе общественной поддержки Севастополя во время общения с участниками инклюзивного центра "Особая молодежь"
 Владимир Машков В штабе общественной поддержки Севастополя во время общения с участниками инклюзивного центра Особая молодежь
© Фото: департамента внутренней политики Севастополя
Владимир Машков В штабе общественной поддержки Севастополя во время общения с участниками инклюзивного центра "Особая молодежь"
 
СевастопольВладимир МашковОбществоПолитикаОНФПредвыборная агитацияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт
19:42Машков в Севастополе назвал город сердцем русского мира и веры
19:22Дочь погибшего в СВО добровольца из Херсонщины вылечили от лейкоза
19:01В Керчи провалилась дорога
18:48Над странами ЕС повис медийный купол - Захарова
18:25С марта медики в малых городах будут получать доплаты до 50 тысяч рублей
18:03Захарова объяснила, как США разрушают благополучие стран Европы
17:51Вражеский Ми-24 и семь реактивных снарядов сбиты российскими ПВО
17:42Сварка из Крыма "соединяет" ледоколы, атомные подлодки и Крымский мост
17:36Троллейбус не пропустил скорую в Севастополе – пострадали медики
17:09Армия России улучшила позиции в зоне СВО – уничтожены 1010 боевиков
17:00Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд
16:41Три дня под наблюдением: в Крыму лошадям ввели вакцину от сибирской язвы
16:19Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом
16:15В зоне внимания США: зачем Карлсон и Маск пристально изучают Россию
15:58В Крыму решено 1300 обращений: когда пора идти на прием к омбудсмену
15:48Легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе в Керчи
15:18НАТО не видит военных угроз со стороны России – Столтенберг
15:01В акватории порта Новороссийск снова стрельба
14:35Шойгу поставил задачу доработать "Кинжалы" и "Искандеры"
Лента новостейМолния