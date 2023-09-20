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Машков взял шефство над школой искусств в Севастополе
Машков взял шефство над школой искусств в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Машков взял шефство над школой искусств в Севастополе
Приемная комиссия подвела итоги конкурсного отбора в Севастопольскую детскую школу искусств. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T21:31
2023-09-20T21:31
2023-09-20T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Приемная комиссия подвела итоги конкурсного отбора в Севастопольскую детскую школу искусств. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, в СДШИ отмечают, что самыми популярными направлениями в первом учебном году стали дизайн и декоративно-прикладное творчество. В школе также есть программы по архитектуре, хореографии и театральному искусству. В состав приемной комиссии, помимо педагогов из Севастополя, вошли представители федеральных учебных заведений — Московское академическое художественное училище, школа-студия при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Моисеева, Пермское государственное хореографическое училище и другие учебные заведения.Результаты поступления можно узнать на сайте школы искусств. Обучение начнется в конце сентября.Детскую школу искусств возвели военные строители на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе. Она была торжественно открыта 18 марта вместе с центром "Корсунь" – филиалом "Артека" – при участии президента России Владимира Путина.Тогда директор школы Мария Костевич рассказала, что аналогов этому образовательному заведению нет в Севастополе и Крыму. Обучение здесь – предпрофессиональная подготовка, которая ведется по пяти направлениям: дизайн, архитектура, декоративно-прикладное творчество, театр и хореография.Школу передали на баланс города в июне. Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" откроет филиалы в Севастополе и Бердянске – поручение ПутинаАвербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в КрымуЗнают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звону
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир машков, михаил развожаев, севастополь, крым, образование в крыму и севастополе, образование в россии, культура, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Приемная комиссия подвела итоги конкурсного отбора в Севастопольскую детскую школу искусств. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Искренне рад, что возможностью учиться в новой школе заинтересовались так много детей: за две недели поступило 2 884 заявления", – сообщил он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в СДШИ отмечают, что самыми популярными направлениями в первом учебном году стали дизайн и декоративно-прикладное творчество. В школе также есть программы по архитектуре, хореографии и театральному искусству.
В состав приемной комиссии, помимо педагогов из Севастополя, вошли представители федеральных учебных заведений — Московское академическое художественное училище, школа-студия при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Моисеева, Пермское государственное хореографическое училище и другие учебные заведения.
"За возможность сотрудничества с ведущими школами страны еще раз благодарю Министерство культуры РФ. Особую благодарность хочу выразить Московской театральной школе Олега Табакова и лично ее руководителю Владимиру Львовичу Машкову. Во время гастролей театра этим летом, я показал Владимиру Львовичу нашу школу и попросил взять шефство над нашей школой", - написал Развожаев.
Результаты поступления можно узнать на сайте школы искусств. Обучение начнется в конце сентября.
Детскую школу искусств возвели военные строители на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе. Она была торжественно открыта
18 марта вместе с центром "Корсунь" – филиалом "Артека" – при участии президента России Владимира Путина.
Тогда директор школы Мария Костевич рассказала, что аналогов этому образовательному заведению нет в Севастополе и Крыму. Обучение здесь – предпрофессиональная подготовка, которая ведется по пяти направлениям: дизайн, архитектура, декоративно-прикладное творчество, театр и хореография.
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