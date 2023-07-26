https://crimea.ria.ru/20230726/artek-otkroet-filialy-v-sevastopole-i-berdyanske---poruchenie-putina-1130314437.html

"Артек" откроет филиалы в Севастополе и Бердянске – поручение Путина

"Артек" откроет филиалы в Севастополе и Бердянске – поручение Путина - РИА Новости Крым, 26.07.2023

"Артек" откроет филиалы в Севастополе и Бердянске – поручение Путина

В Севастополе и Запорожской области в 2023 году откроются филиалы Международного детского центра "Артек" . Соответствующее поручение президента РФ Владимира... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T16:55

2023-07-26T16:55

2023-07-26T17:18

владимир путин (политик)

мдц "артек"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе и Запорожской области в 2023 году откроются филиалы Международного детского центра "Артек" . Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина к правительству страны размещено но официальном сайте Кремля. Также документ предписывает выделить из федерального бюджета на функционирование этих филиалов более 260,1 млн рублей, из которых на обеспечение деятельности детского центра "Корсунь" - 120,4 млн рублей, центра "Красная гвоздика" - 139,7 млн рублей.Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года. В девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Севастополе побывал президент страны Владимир Путин. Он посетил открытие школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" и оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.В следующем году здесь появится еще несколько объектов, аналогов которым в мире нет. В их числе три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м., на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле – древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимкахВ "Артеке" будут отдыхать дети из ЗимбабвеПутин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230319/eto-lish-nachalo-v-kremle-o-stroitelstve-parka-khersones-tavricheskiy-1127643746.html

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владимир путин (политик), мдц "артек", россия, севастополь, запорожская область, общество, дети, детский отдых, новости