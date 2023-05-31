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Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова
Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова
Правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T16:30
2023-05-31T16:33
россия
татьяна голикова
мдц "артек"
экономика
владимир путин (политик)
крым
детский отдых
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина.По словам Голиковой, благодаря принятой в 2015 году программе развития международного детского центра началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. Так, с 2015 по 2020 годы в развитие "Артека" вложено 36 млрд рублей. Сегодня центр может принимать более 40 тысяч детей в год."С 2015 года в "Артеке" были решены наиболее актуальные проблемы развития инфраструктуры, осуществлены строительство, реконструкция и капремонт почти 300 квадратных метров различных площадей, в том числе 96,5 тысяч квадратных метров жилых площадей, 23 км дорог и 19 км инженерных коммуникаций", - уточнила она.В рамках второго этапа программы, который реализуется до 2025 года, продолжается масштабное строительство и обновление материально-технической базы. На особом контроле – ввод в эксплуатацию нового детского лагеря "Солнечный", который позволит принимать дополнительно 10 тысяч детей.Как отметила вице-премьер, предполагалось, что "Солнечный" будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года, однако по некоторым объектам нового лагеря есть отставания от графика, в том числе из-за коронавирусной пандемии. Этот вопрос находится на особом контроле вице-премьеров Татьяны Голиковой и Марата Хуснуллина.Читайте также на РИА Новости Крым:Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетяхУчастники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортажИ вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"
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россия, татьяна голикова, мдц "артек", экономика, владимир путин (политик), крым, детский отдых, новости крыма, общество
Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова

Голикова: программу развития МДЦ "Артек" планируют продлить до 2030 года

16:30 31.05.2023 (обновлено: 16:33 31.05.2023)
 
© Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"МДЦ "Артек"
МДЦ Артек
© Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина.
"В 2025 году программа завершится, но это не значит, что тех инфраструктурных изменений, которые мы сейчас делаем, будет достаточно. Мы подумываем над тем, чтобы продлить программу до 2030 года, принять ее третий этап. Это позволит нам в принципе завершить работы в "Артеке", чтобы он был самым, извините за такой сленг, крутым лагерем международного уровня", - сказала заместитель председателя правительства.
По словам Голиковой, благодаря принятой в 2015 году программе развития международного детского центра началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. Так, с 2015 по 2020 годы в развитие "Артека" вложено 36 млрд рублей. Сегодня центр может принимать более 40 тысяч детей в год.
"С 2015 года в "Артеке" были решены наиболее актуальные проблемы развития инфраструктуры, осуществлены строительство, реконструкция и капремонт почти 300 квадратных метров различных площадей, в том числе 96,5 тысяч квадратных метров жилых площадей, 23 км дорог и 19 км инженерных коммуникаций", - уточнила она.
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В рамках второго этапа программы, который реализуется до 2025 года, продолжается масштабное строительство и обновление материально-технической базы. На особом контроле – ввод в эксплуатацию нового детского лагеря "Солнечный", который позволит принимать дополнительно 10 тысяч детей.
Как отметила вице-премьер, предполагалось, что "Солнечный" будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года, однако по некоторым объектам нового лагеря есть отставания от графика, в том числе из-за коронавирусной пандемии. Этот вопрос находится на особом контроле вице-премьеров Татьяны Голиковой и Марата Хуснуллина.
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РоссияТатьяна ГоликоваМДЦ "Артек"ЭкономикаВладимир Путин (политик)КрымДетский отдыхНовости КрымаОбщество
 
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