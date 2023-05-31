https://crimea.ria.ru/20230531/programmu-razvitiya-arteka-planiruetsya-prodlit-na-pyat-let--golikova-1129109394.html

Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова

Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова

Правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T16:30

2023-05-31T16:30

2023-05-31T16:33

россия

татьяна голикова

мдц "артек"

экономика

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Правительство рассматривает возможность продления программы развития Международного детского центра "Артек" в Крыму на пять лет – до 2030 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина.По словам Голиковой, благодаря принятой в 2015 году программе развития международного детского центра началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. Так, с 2015 по 2020 годы в развитие "Артека" вложено 36 млрд рублей. Сегодня центр может принимать более 40 тысяч детей в год."С 2015 года в "Артеке" были решены наиболее актуальные проблемы развития инфраструктуры, осуществлены строительство, реконструкция и капремонт почти 300 квадратных метров различных площадей, в том числе 96,5 тысяч квадратных метров жилых площадей, 23 км дорог и 19 км инженерных коммуникаций", - уточнила она.В рамках второго этапа программы, который реализуется до 2025 года, продолжается масштабное строительство и обновление материально-технической базы. На особом контроле – ввод в эксплуатацию нового детского лагеря "Солнечный", который позволит принимать дополнительно 10 тысяч детей.Как отметила вице-премьер, предполагалось, что "Солнечный" будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года, однако по некоторым объектам нового лагеря есть отставания от графика, в том числе из-за коронавирусной пандемии. Этот вопрос находится на особом контроле вице-премьеров Татьяны Голиковой и Марата Хуснуллина.Читайте также на РИА Новости Крым:Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетяхУчастники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортажИ вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"

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россия, татьяна голикова, мдц "артек", экономика, владимир путин (политик), крым, детский отдых, новости крыма, общество