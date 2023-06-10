В "Артеке" будут отдыхать дети из Зимбабве
Минпросвещения России: "Артек" будет сотрудничать с Зимбабве
© Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"Дети в "Артеке"
© Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" подписал соглашение о сотрудничестве с министерством начального и среднего образования Зимбабве, сообщили в субботу в пресс-служба Минпросвещения России.
По данным пресс-службы, подписание соглашения состоялось в рамках Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходил в Казани 8-9 июня, и где "Артек" представлял свой стенд.
"Участники знакомились с современной инфраструктурой международного детского центра, педагогическими и образовательными практиками "Артека" и эффективными моделями работы с детьми. Соглашение о сотрудничестве подписано с министром начального и среднего образования Зимбабве Эвелин Ндлоу", - сказано в сообщении.
Кроме того, достигнуты договоренности об обмене опытом с делегациями Объединенных Арабских Эмиратов, Мали и других стран. Отмечается, что с 2014 по 2022 год детский центр посетили более восьми тысяч детей из 94 государств.
В 2025 году Международный детский центр "Артек" отметит 100-летие. Ранее президент России Владимир Путин постановил отметить и дал поручение кабмину сформировать оргкомитет, который будет заниматься вопросами подготовки и празднованию юбилея МДЦ.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце мая сообщала, что правительство рассматривает возможность продления программы развития "Артека" на пять лет – до 2030 года, чтобы завершить все работы в международном детском центре.
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