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В "Артеке" будут отдыхать дети из Зимбабве - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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В "Артеке" будут отдыхать дети из Зимбабве
В "Артеке" будут отдыхать дети из Зимбабве - РИА Новости Крым, 10.06.2023
В "Артеке" будут отдыхать дети из Зимбабве
Международный детский центр "Артек" подписал соглашение о сотрудничестве с министерством начального и среднего образования Зимбабве, сообщили в субботу в... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T17:02
2023-06-10T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" подписал соглашение о сотрудничестве с министерством начального и среднего образования Зимбабве, сообщили в субботу в пресс-служба Минпросвещения России.По данным пресс-службы, подписание соглашения состоялось в рамках Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходил в Казани 8-9 июня, и где "Артек" представлял свой стенд.Кроме того, достигнуты договоренности об обмене опытом с делегациями Объединенных Арабских Эмиратов, Мали и других стран. Отмечается, что с 2014 по 2022 год детский центр посетили более восьми тысяч детей из 94 государств.В 2025 году Международный детский центр "Артек" отметит 100-летие. Ранее президент России Владимир Путин постановил отметить и дал поручение кабмину сформировать оргкомитет, который будет заниматься вопросами подготовки и празднованию юбилея МДЦ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце мая сообщала, что правительство рассматривает возможность продления программы развития "Артека" на пять лет – до 2030 года, чтобы завершить все работы в международном детском центре.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – ГоликоваДетям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетяхИ вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"
https://crimea.ria.ru/20230330/uchastniki-mediasmeny-arteka-v-gostyakh-u-ria-novosti-krym---fotoreportazh-1127874443.html
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крым, мдц "артек", минпросвещения рф, детский отдых, отдых, туризм в крыму, новости
В "Артеке" будут отдыхать дети из Зимбабве

Минпросвещения России: "Артек" будет сотрудничать с Зимбабве

17:02 10.06.2023
 
© Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"Дети в "Артеке"
Дети в Артеке
© Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" подписал соглашение о сотрудничестве с министерством начального и среднего образования Зимбабве, сообщили в субботу в пресс-служба Минпросвещения России.
По данным пресс-службы, подписание соглашения состоялось в рамках Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходил в Казани 8-9 июня, и где "Артек" представлял свой стенд.
"Участники знакомились с современной инфраструктурой международного детского центра, педагогическими и образовательными практиками "Артека" и эффективными моделями работы с детьми. Соглашение о сотрудничестве подписано с министром начального и среднего образования Зимбабве Эвелин Ндлоу", - сказано в сообщении.
Кроме того, достигнуты договоренности об обмене опытом с делегациями Объединенных Арабских Эмиратов, Мали и других стран. Отмечается, что с 2014 по 2022 год детский центр посетили более восьми тысяч детей из 94 государств.
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце мая сообщала, что правительство рассматривает возможность продления программы развития "Артека" на пять лет – до 2030 года, чтобы завершить все работы в международном детском центре.
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