https://crimea.ria.ru/20230610/v-arteke-budut-otdykhat-deti-iz-zimbabve-1129306817.html

В "Артеке" будут отдыхать дети из Зимбабве

В "Артеке" будут отдыхать дети из Зимбабве - РИА Новости Крым, 10.06.2023

В "Артеке" будут отдыхать дети из Зимбабве

Международный детский центр "Артек" подписал соглашение о сотрудничестве с министерством начального и среднего образования Зимбабве, сообщили в субботу в... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T17:02

2023-06-10T17:02

2023-06-10T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" подписал соглашение о сотрудничестве с министерством начального и среднего образования Зимбабве, сообщили в субботу в пресс-служба Минпросвещения России.По данным пресс-службы, подписание соглашения состоялось в рамках Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходил в Казани 8-9 июня, и где "Артек" представлял свой стенд.Кроме того, достигнуты договоренности об обмене опытом с делегациями Объединенных Арабских Эмиратов, Мали и других стран. Отмечается, что с 2014 по 2022 год детский центр посетили более восьми тысяч детей из 94 государств.В 2025 году Международный детский центр "Артек" отметит 100-летие. Ранее президент России Владимир Путин постановил отметить и дал поручение кабмину сформировать оргкомитет, который будет заниматься вопросами подготовки и празднованию юбилея МДЦ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце мая сообщала, что правительство рассматривает возможность продления программы развития "Артека" на пять лет – до 2030 года, чтобы завершить все работы в международном детском центре.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – ГоликоваДетям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетяхИ вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"

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