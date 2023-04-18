https://crimea.ria.ru/20230418/nado-sozdat-orgkomitet-po-prazdnovaniyu-stoletiya-arteka---mishustin-1128249811.html

Надо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - Мишустин

Надо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - Мишустин - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Надо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - Мишустин

Поручение сформировать оргкомитет, который займется вопросами подготовки празднования 100-летия МДЦ "Артек" дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным,... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T20:33

2023-04-18T20:33

2023-04-18T20:33

мдц "артек"

михаил мишустин

крым

отдых

туризм в крыму

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127439769_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_8473fa94f10428ae41cddb6e3ebf4481.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Поручение сформировать оргкомитет, который займется вопросами подготовки празднования 100-летия МДЦ "Артек" дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, соответствующий документ появился на на официальном интернет-портале правовой информации.Председателем оргкомитета стала вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов стал ее заместителем, пишет РИА Новости. Также известно, что среди членов оргкомитета министр культуры Ольга Любимова, помощник президента Максим Орешкин, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и директор "Артека" Константин Федоренко и многие другие.Ранее президент России Владимир Путин постановил отметить в 2025 году 100-летие МДЦ "Артек" и дал поручение кабмину сформировать оргкомитет, который будет заниматься вопросами подготовки и празднованию 100-летия "Артека".Читайте также на РИА Новости Крым:Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетяхУчастники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым – фоторепортажИ вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь: один день в "Артеке"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", михаил мишустин, крым, отдых, туризм в крыму, новости, новости крыма