https://crimea.ria.ru/20230418/nado-sozdat-orgkomitet-po-prazdnovaniyu-stoletiya-arteka---mishustin-1128249811.html
Надо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - Мишустин
Надо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - Мишустин - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Надо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - Мишустин
Поручение сформировать оргкомитет, который займется вопросами подготовки празднования 100-летия МДЦ "Артек" дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным,... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T20:33
2023-04-18T20:33
2023-04-18T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Поручение сформировать оргкомитет, который займется вопросами подготовки празднования 100-летия МДЦ "Артек" дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, соответствующий документ появился на на официальном интернет-портале правовой информации.Председателем оргкомитета стала вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов стал ее заместителем, пишет РИА Новости. Также известно, что среди членов оргкомитета министр культуры Ольга Любимова, помощник президента Максим Орешкин, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и директор "Артека" Константин Федоренко и многие другие.Ранее президент России Владимир Путин постановил отметить в 2025 году 100-летие МДЦ "Артек" и дал поручение кабмину сформировать оргкомитет, который будет заниматься вопросами подготовки и празднованию 100-летия "Артека".Читайте также на РИА Новости Крым:Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетяхУчастники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым – фоторепортажИ вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь: один день в "Артеке"
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Надо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - Мишустин
Мишустин поручил создать оргкомитет по празднованию столетия МДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Поручение сформировать оргкомитет, который займется вопросами подготовки празднования 100-летия МДЦ "Артек" дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, соответствующий документ появился на на официальном интернет-портале правовой информации.
"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия международного детского центра "Артек" и утвердить его состав", - сказано в тексте.
Председателем оргкомитета стала вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов стал ее заместителем, пишет РИА Новости. Также известно, что среди членов оргкомитета министр культуры Ольга Любимова, помощник президента Максим Орешкин, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и директор "Артека" Константин Федоренко и многие другие.
Ранее президент России Владимир Путин постановил отметить в 2025 году 100-летие МДЦ "Артек" и дал поручение кабмину сформировать оргкомитет, который будет заниматься вопросами подготовки и празднованию 100-летия "Артека".
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