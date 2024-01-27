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Концерт-реквием в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Концерт-реквием в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Концерт-реквием в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады

На стадионе "Газпром Арена" в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады проходит концерт-реквием, в котором принимают участие... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T18:41

2024-01-27T18:41

2024-01-27T19:01

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. На стадионе "Газпром Арена" в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады проходит концерт-реквием, в котором принимают участие известные актеры и музыканты, а также первые лица страны.Почетными гостями большого концерта стали ветераны Великой Отечественной Войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.В концертной программе звучат песни о Великой Отечественной войне и блокаде. Выступают люди культуры, много сделавшие для города-героя и чтящие его память: солисты Мариинского театра Григорий Чернецов и Василий Герелло, Виталий Аксенов, Зара, Александр Розенбаум. Рядом со взрослыми дети – члены творческих коллективов Санкт-Петербурга.После концерта вниманию собравшихся будет представлен спектакль-реквием, созданный под руководством выдающегося музыканта современности Юрия Башмета. Спектакль состоит из 11-ти эпизодов, рассказывающих о страшных днях ленинградской блокады: мирный город, осада, попытки прорыва, первая голодная зима, Дорога жизни, люди-символы блокадного города, жизнь в осажденном Ленинграде, операция "Искра", полное освобождение, уроки истории.В этой части концерта участвуют ведущие российские актеры и музыканты: Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Машков, Ильдар Абдразаков, Василий Герелло, Сергей Гармаш, Александр Розенбаум, Юлия Пересильд, Игорь Скляр, SHAMAN, Иван Бессонов, артисты Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, Духовного хора Санкт-Петербурга, Большого сводного хора и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.Для воплощения своего замысла и более масштабного воздействия на зрителей авторы использовали необычную сценографию: сцена символизирует Ленинград, а символическая "дорога", разграничивающая партер и сценическое пространство, в разных эпизодах спектакля превращается в акваторию Невы, Дорогу жизни или Шлиссельбургскую железную дорогу.В спектакле использована музыка выдающихся композиторов, чья жизнь была связана с Санкт-Петербургом – Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича, Андрея Петрова и регента Казанского собора Василия Фатеева, погибшего в блокадном Ленинграде в 1942 году.В завершение все собравшиеся на стадионе вместе с участниками спектакля и концерта споют знаковую для города песню Василия Соловьева-Седого "Слушай, Ленинград".Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944-го), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая – операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду воинам Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады>>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, память, история, великая отечественная война, общество